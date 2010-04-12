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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 лип, 2018 21:13
дядя Caша написав:Добавлю, что валюту на МБ 31-го активно покупали департаменты неторговых операций коммбанков, реализуя ее с наценкой на наличном рынке.
US
Коли ж готівка "наїсться"?
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Додано: Вів 31 лип, 2018 21:15
Хлопці - ну як малі діти.
Досить сваритись.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 21:16
tea написав: дядя Caша написав:Добавлю, что валюту на МБ 31-го активно покупали департаменты неторговых операций коммбанков, реализуя ее с наценкой на наличном рынке.
US
Коли ж готівка "наїсться"?
как всегда виновато население,а вот банки кристально чистые и порядочные агенты,но почему они не хотят купить облигации правительства под 18% без налогов?
А под 10% им кошерно сёрбать с рынка?
Востаннє редагувалось somilitark
в Вів 31 лип, 2018 21:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 21:26
Alex2006 написав:
Ага, особенно тот, кто откупился по 26.10 в апреле
Уважаемый Кабанчик, советуете ли Вы покупать сейчас по курсу выше 26.75?
Набирать позицию надо было пока были в поковике по 26 с копейками.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 21:37
Zebra написав: Alex2006 написав:
Ага, особенно тот, кто откупился по 26.10 в апреле
Уважаемый Кабанчик, советуете ли Вы покупать сейчас по курсу выше 26.75?
Набирать позицию надо было пока были в поковике по 26 с копейками.
Ну вон не "лошары полные" в апреле и набрались по 26 с копейками
Так я не услышал ответа, Вы советуете сейчас брать бакс или советуете уже не брать по текущему курсу?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 21:37
orest написав:
А його ... "допис", мягко кажучи залишили
Мій допис дружній, Ваш ... як би це пом"якше сказати .. там де про самозакоханого індика?
orest написав:
але результат для тисяч людей, які черпали цінну інформацію з цього ресурсу, буде плачевний
Гм.. я би таке не писав
orest написав:
Я ніколи не буду там, де модератори свідомо порушують власноруч написані правила...
Ви хочете сказати, що на курсАх де Ви зараз мешкаєте абсолютне адекватне модерування? А Ви спробуйте написати ТАМ в "Політичній ситуації в Україні" про свою, сподіваюсь, патріотичну позицію де адмін, не соромлячись, всіх прихильників Революції Гідності називає кастрюлєголовими. Коли я про це вказав Хасану (хто не знає це там такий модератор є), була проста відповідь: что позволєно Юпитеру нє дозволєно бику
. Це нормально по Вашому?
І останнє - привітання моє на Вашу появу ТУТ було щирим, я, особисто, хотів би ТУТ Вас бачити, а дитячі образи полишити у минулому. Це без сарказму, це серйозно.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 21:42
somilitark написав: tea написав: дядя Caша написав:Добавлю, что валюту на МБ 31-го активно покупали департаменты неторговых операций коммбанков, реализуя ее с наценкой на наличном рынке.
US
Коли ж готівка "наїсться"?
как всегда виновато население,а вот банки кристально чистые и порядочные агенты,но почему они не хотят купить облигации правительства под 18% без налогов?
А под 10% им кошерно сёрбать с рынка?
налог на прибыль банкам никто не отменял
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Додано: Вів 31 лип, 2018 21:46
Сибарит написав:
Смущает только регулярное повторение роста под конец сессии с существенным объемом продаж по высокому курсу. Похоже, кто-то серьезный играет на повышение. Посмотрим, насколько хватит сил.
Совершенно верно.
И не просто играет, а играет с согласия (и непротивления) НБУ.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Додано: Вів 31 лип, 2018 21:46
Alex2006 написав: Zebra написав: Alex2006 написав:
Ага, особенно тот, кто откупился по 26.10 в апреле
Уважаемый Кабанчик, советуете ли Вы покупать сейчас по курсу выше 26.75?
Набирать позицию надо было пока были в поковике по 26 с копейками.
Ну вон не "лошары полные" в апреле и набрались по 26 с копейками
Так я не услышал ответа, Вы советуете сейчас брать бакс или советуете уже не брать по текущему курсу?
Пока 27 надо брать. Откат максимум возможен до 26.75, а рост вплоть до 31 - вы не в курсе новостей, что у правительства из за низкого курса проблемы с наполнением бюджета?
Зажмете сейчас 1%, а рискуете потерять 10-15% до конца года.
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