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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5606560756085609>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 822
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
116
5. более 75%
63%
518
Всього голосів : 822
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 21:13

  дядя Caша написав:
Добавлю, что валюту на МБ 31-го активно покупали департаменты неторговых операций коммбанков, реализуя ее с наценкой на наличном рынке.
US

Коли ж готівка "наїсться"?
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 21:15

Хлопці - ну як малі діти.
Досить сваритись.
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 21:16

  tea написав:
  дядя Caша написав:
Добавлю, что валюту на МБ 31-го активно покупали департаменты неторговых операций коммбанков, реализуя ее с наценкой на наличном рынке.
US

Коли ж готівка "наїсться"?

как всегда виновато население,а вот банки кристально чистые и порядочные агенты,но почему они не хотят купить облигации правительства под 18% без налогов?
А под 10% им кошерно сёрбать с рынка?
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 31 лип, 2018 21:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 21:20

  tea написав:
  дядя Caша написав:Привет из Днепра-7

Около 12.55 цена безналичного доллара на межбанке понизилась к отметке 26,84/26,86 UAH/USD. Регулятор своим аукционом переманил значительную часть покупателей к себе.

US

Тут зараз питання - як пройде міжбанк після 15.00.
А раптом по вчорашньому сценарію,коли буквально парою мільйонів підняли курс на 10 копійок?


Накаркали, мужчина...После 14.20 "зеленое ралли". Виновник девальвации найден.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 21:26

  Alex2006 написав:Ага, особенно тот, кто откупился по 26.10 в апреле :D Уважаемый Кабанчик, советуете ли Вы покупать сейчас по курсу выше 26.75?

Набирать позицию надо было пока были в поковике по 26 с копейками.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 21:37

  Zebra написав:
  Alex2006 написав:Ага, особенно тот, кто откупился по 26.10 в апреле :D Уважаемый Кабанчик, советуете ли Вы покупать сейчас по курсу выше 26.75?

Набирать позицию надо было пока были в поковике по 26 с копейками.

Ну вон не "лошары полные" в апреле и набрались по 26 с копейками :) Так я не услышал ответа, Вы советуете сейчас брать бакс или советуете уже не брать по текущему курсу?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 21:37

Re: Валютный рынок в контексте

  orest написав:А його ... "допис", мягко кажучи залишили

Мій допис дружній, Ваш ... як би це пом"якше сказати .. там де про самозакоханого індика? :wink:
  orest написав:але результат для тисяч людей, які черпали цінну інформацію з цього ресурсу, буде плачевний

Гм.. я би таке не писав :?
  orest написав:Я ніколи не буду там, де модератори свідомо порушують власноруч написані правила...

Ви хочете сказати, що на курсАх де Ви зараз мешкаєте абсолютне адекватне модерування? А Ви спробуйте написати ТАМ в "Політичній ситуації в Україні" про свою, сподіваюсь, патріотичну позицію де адмін, не соромлячись, всіх прихильників Революції Гідності називає кастрюлєголовими. Коли я про це вказав Хасану (хто не знає це там такий модератор є), була проста відповідь: что позволєно Юпитеру нє дозволєно бику. Це нормально по Вашому?
І останнє - привітання моє на Вашу появу ТУТ було щирим, я, особисто, хотів би ТУТ Вас бачити, а дитячі образи полишити у минулому. Це без сарказму, це серйозно.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 21:42

  somilitark написав:
  tea написав:
  дядя Caша написав:
Добавлю, что валюту на МБ 31-го активно покупали департаменты неторговых операций коммбанков, реализуя ее с наценкой на наличном рынке.
US

Коли ж готівка "наїсться"?

как всегда виновато население,а вот банки кристально чистые и порядочные агенты,но почему они не хотят купить облигации правительства под 18% без налогов?
А под 10% им кошерно сёрбать с рынка?

налог на прибыль банкам никто не отменял
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  Сибарит написав:Смущает только регулярное повторение роста под конец сессии с существенным объемом продаж по высокому курсу. Похоже, кто-то серьезный играет на повышение. Посмотрим, насколько хватит сил.


Совершенно верно.
И не просто играет, а играет с согласия (и непротивления) НБУ.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 21:46

  Alex2006 написав:
  Zebra написав:
  Alex2006 написав:Ага, особенно тот, кто откупился по 26.10 в апреле :D Уважаемый Кабанчик, советуете ли Вы покупать сейчас по курсу выше 26.75?

Набирать позицию надо было пока были в поковике по 26 с копейками.

Ну вон не "лошары полные" в апреле и набрались по 26 с копейками :) Так я не услышал ответа, Вы советуете сейчас брать бакс или советуете уже не брать по текущему курсу?

Пока 27 надо брать. Откат максимум возможен до 26.75, а рост вплоть до 31 - вы не в курсе новостей, что у правительства из за низкого курса проблемы с наполнением бюджета?

Зажмете сейчас 1%, а рискуете потерять 10-15% до конца года.
Zebra
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