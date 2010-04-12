Набирать позицию надо было пока были в поковике по 26 с копейками.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 лип, 2018 21:26
Додано: Вів 31 лип, 2018 21:37
Ну вон не "лошары полные" в апреле и набрались по 26 с копейками Так я не услышал ответа, Вы советуете сейчас брать бакс или советуете уже не брать по текущему курсу?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Вів 31 лип, 2018 21:42
налог на прибыль банкам никто не отменял
Додано: Вів 31 лип, 2018 21:46
Совершенно верно.
И не просто играет, а играет с согласия (и непротивления) НБУ.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Вів 31 лип, 2018 21:46
Пока 27 надо брать. Откат максимум возможен до 26.75, а рост вплоть до 31 - вы не в курсе новостей, что у правительства из за низкого курса проблемы с наполнением бюджета?
Зажмете сейчас 1%, а рискуете потерять 10-15% до конца года.
Додано: Вів 31 лип, 2018 21:53
В мене тільки один теоретичний варіант.
Українці - кмітлива нація.
Тому,можливо,наприклад якась ФПГ має бізнеси як пов"язані з експортом,так і пов"язані з імпортом.Причому з експорту отримують більший зиск,ніж з імпорту.
Тому одна рука ФПГ під кінець сьогоднішнього міжбанку заганяє курс угору буквально парою мільйонів,щоб завтра торги стартонули з нових позначок і інша рука продала валюту вже по кращому курсу.
Поки що це прокатує.
Додано: Вів 31 лип, 2018 22:00
1. Пока будет курсовой зазор между "зеленым" кзшем и безналом больше 10,0 коп., переток останется рентабельным.
2. До тех пор, пока население реагирует на безоборотные "зеленые" ралли межбанка, спеша в ОП с гривней в потном кулачке за долларом, наличный рынок не потеряет аппетит.
US
Додано: Вів 31 лип, 2018 22:03
на позняках на сребнокольской банкомат Ощадбанка пустой
паника что ли? все гривну менят на бакс, как я понимаю. За 2 года никогда не был пустой.
Додано: Вів 31 лип, 2018 22:05
Обороты после обеда на МБ мизерные. То, что дает оперативная сводка, это не отражает. Напомню: чем серьезне участник рынка, тем позднее он регистрирует состоявшиеся сделки. Так что послеобеденные "загоны" вверх, как правило, шли на сиротской ликвидности. В условиях уже опустевшего рынка. Например, почему 31-го курс $ так взлетел после 14.20 Киева - на МБ вернулись лузеры аукциона со своим спросом, на который отвечать уже было некому.
US
Додано: Вів 31 лип, 2018 22:13
ОК, запомним этот твит
Проблемы с бюджетом не из-за низкого курса. Чем ниже курс, тем, наоборот, лучше для бюджета, т.к. в экономике повышенный товарооборот и ПДВ-отчисления. Не забывайте, лучше продать 2 товара по 10 грн и уплатить 4 грн налога, чем 1 товар по 12 грн и уплатить 2,40 грн налога.
Ага, до 41 В прошлом году тоже пугали 31, и что? Максимум смогли догнать оленей лишь до тех же 29) Если я сейчас вместо покупки по 27 положу грн на депо, за 6 мес получу 6% и буду иметь эквивалент курса 27*1.06 = 28.62. Даже если курс мифическим образом станет 31, разница составляет 2,38 грн, что есть около 8%. Но, термин "потерять" тут не уместен. Вы что-то "теряете" или "выигрываете" лишь в момент покупки по определенному курсу. Если мы спокойно ждем конца зимнего загона, и весной имеем эквивалент курса 27*1.09 = 29.43. И что мы потеряли, если курс на моменте будет менее 28? А если подождать до лета, разница будет еще более существенна)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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