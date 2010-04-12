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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5606560756085609

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 822
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
116
5. более 75%
63%
518
Всього голосів : 822
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 22:17

дядя Caша

Спасибо, нет инфы на 10 дней? 15 Августа будут размещать валютные евробонды

думаю что до 15 числа может откатится назад, или хотя бы не более 27?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 22:22

  proftpd66 написав:дядя Caша

Спасибо, нет инфы на 10 дней? 15 Августа будут размещать валютные евробонды

думаю что до 15 числа может откатится назад, или хотя бы не более 27?


15-го, помнится, погашение. С рисками роста курса доллара.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 22:22

  Alex2006 написав:
Пока 27 надо брать.

ОК, запомним этот твит :))

Я тоже ваш твит запомнил :

  Alex2006 написав:Посмотрим, что вы скажете на следующей неделе))


Новая неделя наступила, отката нет, и не намечается.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 22:28

дядя Caша

была точно информация что будут размещать валютные 15 августа ( но может быть передумают)

таким образом двойной удар
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 22:32

  proftpd66 написав:дядя Caша

была точно информация что будут размещать 15 августа ( но может быть передумают)


На этой ветке есть коллега, который очень внимательно следит за действиями Минфина, периодически освещая это в своих постах. Если не ошибаюсь, он о погашении писал в конце прошлой недели. Для прояснения ситуации, Вы продублируйте свой вопрос завтра, сейчас уже поздно. Думаю, Вам ответят.

А ДС было бы неплохо наконец-то поужинать. :oops:

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 23:15

  Zebra написав:
  Alex2006 написав:
Пока 27 надо брать.

ОК, запомним этот твит :))

Я тоже ваш твит запомнил :

  Alex2006 написав:Посмотрим, что вы скажете на следующей неделе))


Новая неделя наступила, отката нет, и не намечается.

Вы остатки на корсчетах видели? :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 23:24

  Alex2006 написав:
  Alex2006 написав:
Пока 27 надо брать.

ОК, запомним этот твит :))

Я тоже ваш твит запомнил :

  Alex2006 написав:Посмотрим, что вы скажете на следующей неделе))


Новая неделя наступила, отката нет, и не намечается.

Вы остатки на корсчетах видели? :)[/quote]

В ночь на среду на коррсчетах радикальные перемены? К сожалению (для гривнепатриотов) бюджетный период, финишировавший 31-го и сопровождавшийся спросом на гривню, не сумел вызвать гривнедефицита. Его избежали, благодаря траффику дешевой СКВ с межбанка на наличный рынок, а оттуда банки получали гривню.

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дядя Caша
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  #<1 ... 5606560756085609
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