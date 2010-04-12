дядя Caша
Спасибо, нет инфы на 10 дней? 15 Августа будут размещать валютные евробонды
думаю что до 15 числа может откатится назад, или хотя бы не более 27?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 лип, 2018 22:17
дядя Caша
Спасибо, нет инфы на 10 дней? 15 Августа будут размещать валютные евробонды
думаю что до 15 числа может откатится назад, или хотя бы не более 27?
Додано: Вів 31 лип, 2018 22:22
15-го, помнится, погашение. С рисками роста курса доллара.
US
Додано: Вів 31 лип, 2018 22:22
Додано: Вів 31 лип, 2018 22:28
дядя Caша
была точно информация что будут размещать валютные 15 августа ( но может быть передумают)
таким образом двойной удар
Додано: Вів 31 лип, 2018 22:32
На этой ветке есть коллега, который очень внимательно следит за действиями Минфина, периодически освещая это в своих постах. Если не ошибаюсь, он о погашении писал в конце прошлой недели. Для прояснения ситуации, Вы продублируйте свой вопрос завтра, сейчас уже поздно. Думаю, Вам ответят.
А ДС было бы неплохо наконец-то поужинать.
US
Додано: Вів 31 лип, 2018 23:15
Вы остатки на корсчетах видели?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Вів 31 лип, 2018 23:24
Вы остатки на корсчетах видели? [/quote]
В ночь на среду на коррсчетах радикальные перемены? К сожалению (для гривнепатриотов) бюджетный период, финишировавший 31-го и сопровождавшийся спросом на гривню, не сумел вызвать гривнедефицита. Его избежали, благодаря траффику дешевой СКВ с межбанка на наличный рынок, а оттуда банки получали гривню.
US
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