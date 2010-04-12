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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 сер, 2018 08:00
Alex2006 написав:
Вы остатки на корсчетах видели?
да будь ты мужиком и признайся что ничего не понимаешь в валютном рынке и все твои псевдопрогнозы основаны на внутренних желаниях, а не каком либо просчете. не первый год лажаешь и каждый раз пробуешь находить очередные тупые отмазки. и так уже местным клоуном стал как и продолжаешь бред свой нести в массы...
игнор:
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bamper
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Додано: Сер 01 сер, 2018 08:11
bamper написав: Alex2006 написав:
Вы остатки на корсчетах видели?
да будь ты мужиком и признайся что ничего не понимаешь в валютном рынке и все твои псевдопрогнозы основаны на внутренних желаниях, а не каком либо просчете. не первый год лажаешь и каждый раз пробуешь находить очередные тупые отмазки. и так уже местным клоуном стал как и продолжаешь бред свой нести в массы...
О, пока все сходиться) И орест появился и бампер, и куча свежих "кабанчиков")) К вам тот же вопрос - покупать сегодня по текущему курсу?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Alex2006
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Додано: Сер 01 сер, 2018 08:12
bamper написав: Alex2006 написав:
Вы остатки на корсчетах видели?
да будь ты мужиком и признайся что ничего не понимаешь в валютном рынке и все твои псевдопрогнозы основаны на внутренних желаниях, а не каком либо просчете. не первый год лажаешь и каждый раз пробуешь находить очередные тупые отмазки. и так уже местным клоуном стал как и продолжаешь бред свой нести в массы...
Ну почему сразу бред?
Если б почеркивать что речь идет о рисковой
части капитала, то такая стратегия в последнии несколько лет приносит доход. На смене валют был бы больше, но все же она выгодней чем просто валюта не депо.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 08:15
Alex2006 написав:
О, пока все сходиться) И орест появился и бампер, и куча свежих "кабанчиков")) К вам тот же вопрос - покупать сегодня по текущему курсу?
Я не отношусь к перечисленным лицам. У меня встречный вопрос: за последние дни рост курса доллара и евро перекрыл проценты за 2 месяца. И вот-вот перекроет и за третий.
Смысл держать деньги в гривне? И надеяться на призрачные 27 в следующем году.
А если их не будет? Вы компенсируете потери тем, кто Вас послушает?
А по сегодняшнему курсу как раз и будут покупать обманутые Вами. Те, кто поверил в стабильность и нерушимость гривни.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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