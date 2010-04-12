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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5607560856095610

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 822
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
116
5. более 75%
63%
518
Всього голосів : 822
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 08:00

  Alex2006 написав:Вы остатки на корсчетах видели? :)

да будь ты мужиком и признайся что ничего не понимаешь в валютном рынке и все твои псевдопрогнозы основаны на внутренних желаниях, а не каком либо просчете. не первый год лажаешь и каждый раз пробуешь находить очередные тупые отмазки. и так уже местным клоуном стал как и продолжаешь бред свой нести в массы...
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 08:11

  bamper написав:
  Alex2006 написав:Вы остатки на корсчетах видели? :)

да будь ты мужиком и признайся что ничего не понимаешь в валютном рынке и все твои псевдопрогнозы основаны на внутренних желаниях, а не каком либо просчете. не первый год лажаешь и каждый раз пробуешь находить очередные тупые отмазки. и так уже местным клоуном стал как и продолжаешь бред свой нести в массы...

О, пока все сходиться) И орест появился и бампер, и куча свежих "кабанчиков")) К вам тот же вопрос - покупать сегодня по текущему курсу? :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 08:12

  bamper написав:
  Alex2006 написав:Вы остатки на корсчетах видели? :)

да будь ты мужиком и признайся что ничего не понимаешь в валютном рынке и все твои псевдопрогнозы основаны на внутренних желаниях, а не каком либо просчете. не первый год лажаешь и каждый раз пробуешь находить очередные тупые отмазки. и так уже местным клоуном стал как и продолжаешь бред свой нести в массы...


Ну почему сразу бред?
Если б почеркивать что речь идет о рисковой части капитала, то такая стратегия в последнии несколько лет приносит доход. На смене валют был бы больше, но все же она выгодней чем просто валюта не депо.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 08:15

  Alex2006 написав:О, пока все сходиться) И орест появился и бампер, и куча свежих "кабанчиков")) К вам тот же вопрос - покупать сегодня по текущему курсу? :)


Я не отношусь к перечисленным лицам. У меня встречный вопрос: за последние дни рост курса доллара и евро перекрыл проценты за 2 месяца. И вот-вот перекроет и за третий.
Смысл держать деньги в гривне? И надеяться на призрачные 27 в следующем году.
А если их не будет? Вы компенсируете потери тем, кто Вас послушает?

А по сегодняшнему курсу как раз и будут покупать обманутые Вами. Те, кто поверил в стабильность и нерушимость гривни.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 08:27

  bamper написав:
  Alex2006 написав:Вы остатки на корсчетах видели? :)

да будь ты мужиком и признайся что ничего не понимаешь в валютном рынке и все твои псевдопрогнозы основаны на внутренних желаниях, а не каком либо просчете. не первый год лажаешь и каждый раз пробуешь находить очередные тупые отмазки. и так уже местным клоуном стал как и продолжаешь бред свой нести в массы...


Холоднокровней, коллега. У барда А. Медведенко (Дов) была шутливая песня на тему "Что артист несет домой", написанная в советские времена. Там были слова, что "асфальт домой несет дорожник, муку и дрожжи тащит пирожник" и т.д. Артист? Он черт-что несет со сцены, так что ж ему нести домой!?

Будьте толерантными к коллегам и вам воздастся. А входить в доллар или в депо - дело суть добровольное.

US
дядя Caша
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