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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 56095610561156125613>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 822
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
116
5. более 75%
63%
518
Всього голосів : 822
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 09:14

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Не згоден.
Якраз по 26.95 невигідно купувати на міжбанку,щоб потім кидати на готівковий ринок.
Пора б зранку оголосити аукціон,бо вже 27.00 світить на продаж

Раньше (во времена 7,99) спреды и поменьше были, и выгодно было :)
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 09:16

  Alex2006 написав:Вы остатки на корсчетах видели? :)

Не показатель. Система имеет избыточную ликвидность в гривне, которая размещается в депосертификаты НБУ.
Добавлю немного.
То, что Вы видите, как остаток на утро-это есть данные на закрытие вчерашнего дня. Например, по состоянию на сегодняшнее утро остатки составили 45 356 млн. грн. Но вот примерно на сейчас остатки составляют уже примерно 57 млрд грн. (примерно к 11:00 НБУ возвращает ресурсы за размещенные в прошлый рабочий день депосертификаты овернайт.
Востаннє редагувалось 4x4 в Сер 01 сер, 2018 09:54, всього редагувалось 1 раз.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 09:16

  serega_rubin написав:
  tea написав:Не згоден.
Якраз по 26.95 невигідно купувати на міжбанку,щоб потім кидати на готівковий ринок.
Пора б зранку оголосити аукціон,бо вже 27.00 світить на продаж

Раньше (во времена 7,99) спреды и поменьше были, и выгодно было :)

А як зараз може бути вигідно,коли на міжбанку купівля 26.95,а на готівці від 26.93 в Києві до 26.96 в Харкові?
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 09:20

Редиски, средневзвешенный, порезали. Как теперь ванговать :@
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 09:22

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:А як зараз може бути вигідно,коли на міжбанку купівля 26.95,а на готівці від 26.93 в Києві до 26.96 в Харкові?

Приват сегодня продает по 27,1.
Недостатка спроса по этому курсу он не чувствует учитывая его сеть отделений.
Т.е. 27,09 - его рентабельный курс для покупки на межбанке.
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 09:24

  serega_rubin написав:
  tea написав:А як зараз може бути вигідно,коли на міжбанку купівля 26.95,а на готівці від 26.93 в Києві до 26.96 в Харкові?

Приват сегодня продает по 27,1.
Недостатка спроса по этому курсу он не чувствует учитывая его сеть отделений.
Т.е. 27,09 - его рентабельный курс для покупки на межбанке.

Ну ми ж не знаємо ситуації Привата по регіонам.
А раптом в масштабах України Приват закидають доларами по 26.90?
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 09:27

Привет из Днепра-4

На моменте ликвидность низкая.
Нацбанк во вторник, 31 июля, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 27 992 млн. грн. Думается, это опустошило коррсчета регулятора, что, впрочем, отнюдь не смутило валютных спекулянтов на межбанке.

Во всяком случае, на 10.23 цена безналичного «американца» на межбанке оставалась в «приподнятом» состоянии - до 26,95/27,00 UAH/USD. «Переток сохраняется», - был кратким наш консультант.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 09:37

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:А раптом в масштабах України Приват закидають доларами по 26.90?

Т.е Вы утверждаете что в стране уже наступила 3я ступень бедности ?

(1. нет денег
2. совсем нет денег
3. пора продавать доллары)
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 09:46

  serega_rubin написав:
  tea написав:А як зараз може бути вигідно,коли на міжбанку купівля 26.95,а на готівці від 26.93 в Києві до 26.96 в Харкові?

Приват сегодня продает по 27,1.
Недостатка спроса по этому курсу он не чувствует учитывая его сеть отделений.
Т.е. 27,09 - его рентабельный курс для покупки на межбанке.


Я вже купив :)

п.с. Попит є. Передмістя Києва.
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 09:48

Привет из Днепра-5

К 10.44 котировки безналичного «американца» на межбанке немного сузили спред, консолидировавшись на цифре 26,95/26,99 UAH/USD.

Дата: 01 августа 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.31

Мелкий опт «неформал»

$ 26,93-94/27,00-05 UAH/USD
EUR 31,45/31,55 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 01 августа стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения. По сути, утром в среду на рынке столицы в паре доллар-гривня виртуальный баланс спроса и предложения.

Дата: 01 августа 2018 г. на 10.40
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,05/27,15 UAH/USD
€ 31,50/31,80 UAH/EUR
RUB – 0,426/0,432 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях доминирования оптового спроса на доллар.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 01 августа показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,02/27,12 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 4,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.); евро – 31,50/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 июля спрос вырос на 5,0 коп., офера стали выше на 15,0 коп.); рубль - 0,425/0,432 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 01 августа в розничном сегменте наблюдалась сбалансированная низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,02/27,12 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 4,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.); евро – 31,50/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 июля спрос вырос на 5,0 коп., офера стали выше на 15,0 коп.); рубль - 0,425/0,432 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 01 августа в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки проходили в балансе.

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S
дядя Caша
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