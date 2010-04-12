Додано: Сер 01 сер, 2018 09:48

Привет из Днепра-5



К 10.44 котировки безналичного «американца» на межбанке немного сузили спред, консолидировавшись на цифре 26,95/26,99 UAH/USD.



Дата: 01 августа 2018 г.



Рынок наличных Киева 10.31



Мелкий опт «неформал»



$ 26,93-94/27,00-05 UAH/USD

EUR 31,45/31,55 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 01 августа стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения. По сути, утром в среду на рынке столицы в паре доллар-гривня виртуальный баланс спроса и предложения.



Дата: 01 августа 2018 г. на 10.40

рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 27,05/27,15 UAH/USD

€ 31,50/31,80 UAH/EUR

RUB – 0,426/0,432 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях доминирования оптового спроса на доллар.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 01 августа показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,02/27,12 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 4,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.); евро – 31,50/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 июля спрос вырос на 5,0 коп., офера стали выше на 15,0 коп.); рубль - 0,425/0,432 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 01 августа в розничном сегменте наблюдалась сбалансированная низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,02/27,12 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 4,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.); евро – 31,50/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 июля спрос вырос на 5,0 коп., офера стали выше на 15,0 коп.); рубль - 0,425/0,432 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 01 августа в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки проходили в балансе.



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