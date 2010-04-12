Додано: Сер 01 сер, 2018 10:34

дядя Caша написав: Привет из Днепра-5



К 10.44 котировки безналичного «американца» на межбанке немного сузили спред, консолидировавшись на цифре 26,95/26,99 UAH/USD.



Дата: 01 августа 2018 г.



Рынок наличных Киева 10.31



Мелкий опт «неформал»



$ 26,93-94/27,00-05 UAH/USD

EUR 31,45/31,55 UAH/EUR







Привет, а мы не виделись сто лет ...Вы согласитесь, что с точки зрения банальной логики всё происходит совершенно закономерно и правильно.Правительство узрело сложившуюся тенденцию спекулянтов, граничащую с откровенной и непрекрытой наглостью - размещать гривнедепо до августа и потом скупать доллар на мизере. И решило в этом августе предложить вам купить доллар чуть дороже, а заработанные на вас деньги направить в народное хозяйство и в социальную сферу.Недовольные есть?Если есть, то значит они не патриоты или враги нашей милой Украины.В этом проявляется тенденция к созданию более цивилизованной, менее спекулятивной экономики, характерной для стран золотого миллиарда.Чуть прижали ваши непомерные спекулятивные аппетиты на рынке недвижимости и аренды, со скрипом, но идет демонополизация в разных сферах экономики, поприжали мелких взяточников и бизнесменов от власти, теперь взялись за валютное жульё ...Идите работать. В сферу материального производства. Масса вакансий. Уже по по стране з/п под 10 тыщ. А это уже под $400 ... А еще вчера вы плакали, что всего $100 и мечтали о $300. Мечты сбываются и пересбываются. Вот-вот уже будет $тыща.На первое место выйдут профессиональные навыки, опыт, образование, добропорядочность и честность. Они и станут основой благополучной жизни. А мелкие спекуляции будут лишь маленьким дополнением к нашему бюджету. Хобби. Как игра в карты, в казино или на футбольных ставках.Рисковых или сумасшедших.