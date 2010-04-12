Привет из Днепра-6
Около 10.52 на рынок вышел регулятор, своими действиями просадив цену «американца» до 26,93/26,95 UAH/USD.
US
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 сер, 2018 09:58
Привет из Днепра-6
Около 10.52 на рынок вышел регулятор, своими действиями просадив цену «американца» до 26,93/26,95 UAH/USD.
US
Додано: Сер 01 сер, 2018 10:09
Re: Валютный рынок в контексте
Продал я 5 килобаксов, для эксперимента курс 26,94 посмотрим) Включу мартингейла, следующий 2-й лот уйдет по 27,14 если безоткатно будем вверх лететь
Додано: Сер 01 сер, 2018 10:15
так а зачем в Беларуси обязательная продажа? Там и так кому нада дадут по шапке что бы продавал валюту =)
Додано: Сер 01 сер, 2018 10:21
Привет из Днепра-7
К 11.10 нацбанковская долларовая интервенция (предположительно, объемом до $30,0 млн.) c платформы Matching понизила цену СКВ на межбанке до 26,93/26,94 UAH/USD.
Дополуденное «зеленое» ралли, остановленное долларовой интервенцией НБУ, сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки суточной давности (15,00/16,50% годовых) ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
US
Додано: Сер 01 сер, 2018 10:23
Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку знизився до менше ₴2,0 млрд. Позитивним моментом є те, що кошти не накопичуються пів року, після чого різко витрачаються в другій половині грудня. Негатив - затримки із виплатами, зокрема соціальними можуть повторитись - Демків М.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Сер 01 сер, 2018 10:34
Привет, а мы не виделись сто лет ...
Вы согласитесь, что с точки зрения банальной логики всё происходит совершенно закономерно и правильно.
Правительство узрело сложившуюся тенденцию спекулянтов, граничащую с откровенной и непрекрытой наглостью - размещать гривнедепо до августа и потом скупать доллар на мизере. И решило в этом августе предложить вам купить доллар чуть дороже, а заработанные на вас деньги направить в народное хозяйство и в социальную сферу.
Недовольные есть?
Если есть, то значит они не патриоты или враги нашей милой Украины.
В этом проявляется тенденция к созданию более цивилизованной, менее спекулятивной экономики, характерной для стран золотого миллиарда.
Чуть прижали ваши непомерные спекулятивные аппетиты на рынке недвижимости и аренды, со скрипом, но идет демонополизация в разных сферах экономики, поприжали мелких взяточников и бизнесменов от власти, теперь взялись за валютное жульё ...
Идите работать. В сферу материального производства. Масса вакансий. Уже по по стране з/п под 10 тыщ. А это уже под $400 ... А еще вчера вы плакали, что всего $100 и мечтали о $300. Мечты сбываются и пересбываются. Вот-вот уже будет $тыща.
На первое место выйдут профессиональные навыки, опыт, образование, добропорядочность и честность. Они и станут основой благополучной жизни. А мелкие спекуляции будут лишь маленьким дополнением к нашему бюджету. Хобби. Как игра в карты, в казино или на футбольных ставках.
Рисковых или сумасшедших.
Додано: Сер 01 сер, 2018 10:37
Додано: Сер 01 сер, 2018 10:37
Батенька, а денег хватит до 30-и, с шагом 20 копеек?
Мартингейл многих погубил на FOREX'e.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Сер 01 сер, 2018 10:39
Василий, Ваш патриотизм и желание видеть позитив искренне восхищают.
Но в данном случае Вы процитировали идиота. В переводе на нормальный язык, он сказал примерно так: "Денег нет. Но зато не надо ломать голову, куда их тратить".
Это не смешно. Совсем.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Сер 01 сер, 2018 10:39
Re: Валютный рынок в контексте
Здравствуйте, друзья.
Слился на 50% по 27.
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