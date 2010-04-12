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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5609561056115612

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 822
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
116
5. более 75%
63%
518
Всього голосів : 822
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 09:58

Привет из Днепра-6

Около 10.52 на рынок вышел регулятор, своими действиями просадив цену «американца» до 26,93/26,95 UAH/USD.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:09

Re: Валютный рынок в контексте

Продал я 5 килобаксов, для эксперимента курс 26,94 посмотрим) Включу мартингейла, следующий 2-й лот уйдет по 27,14 если безоткатно будем вверх лететь
Sashulik
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:15

  zzzzzz написав:
Беларусь отменила обязательную продажу валютной выручки
В целях либерализации валютных отношений и стимулирования деловой активности президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "Об отмене обязательной продажи иностранной валюты".


Мдаааа......

так а зачем в Беларуси обязательная продажа? Там и так кому нада дадут по шапке что бы продавал валюту =)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:21

Привет из Днепра-7

К 11.10 нацбанковская долларовая интервенция (предположительно, объемом до $30,0 млн.) c платформы Matching понизила цену СКВ на межбанке до 26,93/26,94 UAH/USD.

Дополуденное «зеленое» ралли, остановленное долларовой интервенцией НБУ, сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки суточной давности (15,00/16,50% годовых) ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:23

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку знизився до менше ₴2,0 млрд. Позитивним моментом є те, що кошти не накопичуються пів року, після чого різко витрачаються в другій половині грудня. Негатив - затримки із виплатами, зокрема соціальними можуть повторитись - Демків М.
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Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:34

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-5

К 10.44 котировки безналичного «американца» на межбанке немного сузили спред, консолидировавшись на цифре 26,95/26,99 UAH/USD.

Дата: 01 августа 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.31

Мелкий опт «неформал»

$ 26,93-94/27,00-05 UAH/USD
EUR 31,45/31,55 UAH/EUR




Привет, а мы не виделись сто лет ...

Вы согласитесь, что с точки зрения банальной логики всё происходит совершенно закономерно и правильно.
Правительство узрело сложившуюся тенденцию спекулянтов, граничащую с откровенной и непрекрытой наглостью - размещать гривнедепо до августа и потом скупать доллар на мизере. И решило в этом августе предложить вам купить доллар чуть дороже, а заработанные на вас деньги направить в народное хозяйство и в социальную сферу.
Недовольные есть?
Если есть, то значит они не патриоты или враги нашей милой Украины.
В этом проявляется тенденция к созданию более цивилизованной, менее спекулятивной экономики, характерной для стран золотого миллиарда.
Чуть прижали ваши непомерные спекулятивные аппетиты на рынке недвижимости и аренды, со скрипом, но идет демонополизация в разных сферах экономики, поприжали мелких взяточников и бизнесменов от власти, теперь взялись за валютное жульё ...
Идите работать. В сферу материального производства. Масса вакансий. Уже по по стране з/п под 10 тыщ. А это уже под $400 ... А еще вчера вы плакали, что всего $100 и мечтали о $300. Мечты сбываются и пересбываются. Вот-вот уже будет $тыща.
На первое место выйдут профессиональные навыки, опыт, образование, добропорядочность и честность. Они и станут основой благополучной жизни. А мелкие спекуляции будут лишь маленьким дополнением к нашему бюджету. Хобби. Как игра в карты, в казино или на футбольных ставках.
Рисковых или сумасшедших.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:37

  serega_rubin написав:
  tea написав:А раптом в масштабах України Приват закидають доларами по 26.90?

Т.е Вы утверждаете что в стране уже наступила 3я ступень бедности ?

(1. нет денег
2. совсем нет денег
3. пора продавать доллары)

Я ж не стверджую,а припустив.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:37

  Sashulik написав:Продал я 5 килобаксов, для эксперимента курс 26,94 посмотрим) Включу мартингейла, следующий 2-й лот уйдет по 27,14 если безоткатно будем вверх лететь


Батенька, а денег хватит до 30-и, с шагом 20 копеек? :)
Мартингейл многих погубил на FOREX'e.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:39

  Василь-Рівне написав:Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку знизився до менше ₴2,0 млрд. Позитивним моментом є те, що кошти не накопичуються пів року, після чого різко витрачаються в другій половині грудня. Негатив - затримки із виплатами, зокрема соціальними можуть повторитись - Демків М.
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Василий, Ваш патриотизм и желание видеть позитив искренне восхищают.
Но в данном случае Вы процитировали идиота. В переводе на нормальный язык, он сказал примерно так: "Денег нет. Но зато не надо ломать голову, куда их тратить".
Это не смешно. Совсем.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:39

Re: Валютный рынок в контексте

Здравствуйте, друзья.

Слился на 50% по 27.
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