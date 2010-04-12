Додано: Сер 01 сер, 2018 11:38

Zebra написав: Antidaf написав: Zebra, по твоей "рабочей схеме" (если кто тебя послушал) биток упал с 8200 долларов на 7650 доллара. Т.е. ты подставил людей, предлагая обменять гривну на доллар через биткоин.



Больше не обманывай и не подставляй людей. Zebra, по твоей "рабочей схеме" (если кто тебя послушал) биток упал с 8200 долларов на 7650 доллара. Т.е. ты подставил людей, предлагая обменять гривну на доллар через биткоин.Больше не обманывай и не подставляй людей.

Я говорю СРАЗУ его продать на международных биржах за доллар, СРАЗУ!

Тупых людей которым с 5-ого раза не доходит отправляю а бан. Я говорю СРАЗУ его продать на международных биржах за доллар, СРАЗУ!Тупых людей которым с 5-ого раза не доходит отправляю а бан.

Курс стоит на месте - купил биток за гривну, продал на доллар. Подождать зимы и слить дороже.

Тут большой вопрос, кто тупой. Кстати, оскорбления должны баниться.Вот твой текст:Далее, за ввод на биржу гривен берётся 1-2,5%, вывод с карты или пополнение - тоже около 1%. Кроме того, я писала, что нельзя так просто и быстро вводить и выводить (особенно выводить) гривны. Т.е. схема заведомо идиотская.Всё равно, даже если бы в лучшем случае биткоин стоял бы на месте, выведенную обратно чудом гривну пришлось бы поменять по более высокому на момент курсу гривна-доллар.Лучше было людям неделю назад откупать по 26,85, чем слушать бред и обман. Если ты с декабря прогорел, откупив биток по 20000 долларов, это не повод, чтобы остальных тянуть за собой в болото.Больше не подставляй людей, если сам сидишь в минусах от биткоин-пирамиды.А за оскорбления необходимо банить таких субъектов.