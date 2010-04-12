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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 56125613561456155616>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 822
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
116
5. более 75%
63%
518
Всього голосів : 822
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:23

thirdeye Где это такие "окна"? По 26.98 которые продают.
Все окна юго-восточной Украины с выходных почему-то не хотят продавать ниже 27.10/20. А тем более сегодня.
Укргаз с его 26.95 или около того даже во внимание принимать не стоит, там постоянно "только продали последние 100" или "ну может 10-20 долларов будет".
siriys
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:26

  Antidaf написав:Zebra, по твоей "рабочей схеме" (если кто тебя послушал) биток упал с 8200 долларов на 7650 доллара. Т.е. ты подставил людей, предлагая обменять гривну на доллар через биткоин.

Больше не обманывай и не подставляй людей.

Я говорю СРАЗУ его продать на международных биржах за доллар, СРАЗУ!
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 01 сер, 2018 11:27, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:27

Привет из Днепра-9

Скупой платит дважды – эта истина в очередной раз реализовалась на межбанке около 12.24, когда тамошние цены доллара, оставленные без внимания регулятором, покинувшим рынок, поднялись к отметке 26,97/26,98 UAH/USD.

На 12.08 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором снижении действующих цен (26,93/26,96 UAH/USD, евро – 31,45/31,50 UAH/EUR) на фоне более высоких, чем накануне текущих оборотов и равновесия покупок и продаж. Столицу, в отличие от провинции, выручает долларовое изобилие.

По состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о росте действующих цен в более значимых бидах пары доллар=гривня: 27,07/27,15 UAH/USD, евро – 31,50/31,70 UAH/EUR, рубль 0,426/0,421 UAH/RUB. Вовремя повышенные биды наличного доллара выровняли местный рынок в баланс спроса и предложение. Но пока текущая ликвидность оставляет желать лучшего.

Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня понизились(27,00/27,09 UAH/USD, евро – 31,50/31,75 UAH/EUR, рубль 0,425/0,432 UAH/RUB). На моменте рынок среднеликвидный и равновесный. Судя по наличному рынку (его динамике), Днепр – не провинция. Не первый город в Украине, но и не второй.

Дата: 01 августа 2018 г. на 12.08

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,97/27,08 UAH/USD
€ – 31,42/31,68 UAH/EUR
RUB – 0,426/0,429 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:34

  ЛАД написав:
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Пенсійному фонду до кінця року може не вистачити 12 млрд гривень.

https://www.rbc.ua/ukr/news/pensionnom-fonde-zayavili-roste-sobstvennyh-1532932868.html
Если пройти по ссылкам в заметке, найдём ещё 2 статьи: "Пенсионному фонду до конца года может не хватить 12 млрд гривен, - источник" https://www.rbc.ua/rus/news/pensionnomu-fondu-kontsa-goda-hvatit-12-mlrd-1532931283.html и "Цена популизма: хватит ли Пенсионному фонду денег для выплаты пенсий" https://daily.rbc.ua/rus/show/tsena-populizma-hvatit-pensionnomu-fondu-1532877580.html. Цитировать особо не буду, кому интересно, посмотрите, только небольшая цитата из последней ссылки:
"Не будет такого, что кому-то не выплатят пенсии. Год закроют, но вопр :shock: ос в том - как. До последнего времени Госказначейство прикрывало просчеты Пенсионного фонда и давало им займы. Но сейчас Оксана Маркарова (и.о. министра финансов, - ред.) расставила все по местам, дав понять премьеру, что не все так просто, как его уверял министр социальной политики Андрей Рева и руководство Пенсионного фонда", - уточнил собеседник издания в Кабмине.


Ребята, про Пенсионный фонд и бюджет в этом году не переживайте.
Пока МВФ очень позитивно настроен дать очередной транш.
Автоматом дадут все остальные доноры.
И! :shock:
Очень важно!
Не забывайте!
Казну сильно и резко поплнят лошары с литовскими и польскими номерами, которых осенью заставят растаможить их драндулеты.
Грядет осенний бюджетный пир за их счёт. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:34

  Искатель написав:
  Василь-Рівне написав:Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку знизився до менше ₴2,0 млрд. Позитивним моментом є те, що кошти не накопичуються пів року, після чого різко витрачаються в другій половині грудня. Негатив - затримки із виплатами, зокрема соціальними можуть повторитись - Демків М.
Зображення


Василий, Ваш патриотизм и желание видеть позитив искренне восхищают.
Но в данном случае Вы процитировали идиота. В переводе на нормальный язык, он сказал примерно так: "Денег нет. Но зато не надо ломать голову, куда их тратить".
Это не смешно. Совсем.


Прошу ближе к телу (профилю ветки). Оставив свои ИДИОТСКИЕ комменты. Это касается остальных форумчан. Которые потом очень любят жаловаться на модераторство. :mrgreen:

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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:34

  сірий написав:Редиски, средневзвешенный, порезали. Как теперь ванговать :@

архив пока еще лежит
https://bank.gov.ua/files/Kurs_average.xls
вдруг кому надо...
pppman
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:36

  siriys написав:thirdeye Где это такие "окна"? По 26.98 которые продают.
Все окна юго-восточной Украины с выходных почему-то не хотят продавать ниже 27.10/20. А тем более сегодня.
Укргаз с его 26.95 или около того даже во внимание принимать не стоит, там постоянно "только продали последние 100" или "ну может 10-20 долларов будет".

на прошлой недел кто-то писал мол в УкрГазе всегда без проблем покупает. А так тут каждый второй пистун, привыкнуть нужно.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:37

  myshapiton написав:Наличие денег на казначейском счете говорить только об одном - очень плохом планировании.


Наличие денег обычно говорит об их наличии, отсутствие денег об их отсутствии. Возможны несомненно промежуточные варианты. Например, действительно как вы и отметили - отличное планирование трат, единственно вопрос почему те же люди чуть раньше очень плохо планировали. Или перебросили часть денег в помощь Пенсионному фонду.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:38

  Zebra написав:
  Antidaf написав:Zebra, по твоей "рабочей схеме" (если кто тебя послушал) биток упал с 8200 долларов на 7650 доллара. Т.е. ты подставил людей, предлагая обменять гривну на доллар через биткоин.

Больше не обманывай и не подставляй людей.

Я говорю СРАЗУ его продать на международных биржах за доллар, СРАЗУ!
Тупых людей которым с 5-ого раза не доходит отправляю а бан.


Тут большой вопрос, кто тупой. Кстати, оскорбления должны баниться.
Вот твой текст:
Курс стоит на месте - купил биток за гривну, продал на доллар. Подождать зимы и слить дороже.


Далее, за ввод на биржу гривен берётся 1-2,5%, вывод с карты или пополнение - тоже около 1%. Кроме того, я писала, что нельзя так просто и быстро вводить и выводить (особенно выводить) гривны. Т.е. схема заведомо идиотская.
Всё равно, даже если бы в лучшем случае биткоин стоял бы на месте, выведенную обратно чудом гривну пришлось бы поменять по более высокому на момент курсу гривна-доллар.
Лучше было людям неделю назад откупать по 26,85, чем слушать бред и обман. Если ты с декабря прогорел, откупив биток по 20000 долларов, это не повод, чтобы остальных тянуть за собой в болото.
Больше не подставляй людей, если сам сидишь в минусах от биткоин-пирамиды.
А за оскорбления необходимо банить таких субъектов. Ты явно дилетант.
Востаннє редагувалось Antidaf в Сер 01 сер, 2018 11:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:40

  siriys написав:thirdeye Где это такие "окна"? По 26.98 которые продают.
Все окна юго-восточной Украины с выходных почему-то не хотят продавать ниже 27.10/20. А тем более сегодня.
Укргаз с его 26.95 или около того даже во внимание принимать не стоит, там постоянно "только продали последние 100" или "ну может 10-20 долларов будет".

Вчера брал на Ахматовой -точный адрес не скажу, в подвальчике 2-этажного здания где Укргазбанк, видимо 14А-, сегодня на Григоренко 28 прям возле ПУМБа, где снимал вторую часть депозита. Киев, левый берег
Востаннє редагувалось thirdeye в Сер 01 сер, 2018 11:46, всього редагувалось 1 раз.
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