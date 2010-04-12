thirdeye Где это такие "окна"? По 26.98 которые продают. Все окна юго-восточной Украины с выходных почему-то не хотят продавать ниже 27.10/20. А тем более сегодня. Укргаз с его 26.95 или около того даже во внимание принимать не стоит, там постоянно "только продали последние 100" или "ну может 10-20 долларов будет".
Скупой платит дважды – эта истина в очередной раз реализовалась на межбанке около 12.24, когда тамошние цены доллара, оставленные без внимания регулятором, покинувшим рынок, поднялись к отметке 26,97/26,98 UAH/USD.
На 12.08 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором снижении действующих цен (26,93/26,96 UAH/USD, евро – 31,45/31,50 UAH/EUR) на фоне более высоких, чем накануне текущих оборотов и равновесия покупок и продаж. Столицу, в отличие от провинции, выручает долларовое изобилие.
По состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о росте действующих цен в более значимых бидах пары доллар=гривня: 27,07/27,15 UAH/USD, евро – 31,50/31,70 UAH/EUR, рубль 0,426/0,421 UAH/RUB. Вовремя повышенные биды наличного доллара выровняли местный рынок в баланс спроса и предложение. Но пока текущая ликвидность оставляет желать лучшего.
Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня понизились(27,00/27,09 UAH/USD, евро – 31,50/31,75 UAH/EUR, рубль 0,425/0,432 UAH/RUB). На моменте рынок среднеликвидный и равновесный. Судя по наличному рынку (его динамике), Днепр – не провинция. Не первый город в Украине, но и не второй.
"Не будет такого, что кому-то не выплатят пенсии. Год закроют, но вопр ос в том - как. До последнего времени Госказначейство прикрывало просчеты Пенсионного фонда и давало им займы. Но сейчас Оксана Маркарова (и.о. министра финансов, - ред.) расставила все по местам, дав понять премьеру, что не все так просто, как его уверял министр социальной политики Андрей Рева и руководство Пенсионного фонда", - уточнил собеседник издания в Кабмине.
Ребята, про Пенсионный фонд и бюджет в этом году не переживайте. Пока МВФ очень позитивно настроен дать очередной транш. Автоматом дадут все остальные доноры. И! Очень важно! Не забывайте! Казну сильно и резко поплнят лошары с литовскими и польскими номерами, которых осенью заставят растаможить их драндулеты. Грядет осенний бюджетный пир за их счёт.
Василь-Рівне написав:Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку знизився до менше ₴2,0 млрд. Позитивним моментом є те, що кошти не накопичуються пів року, після чого різко витрачаються в другій половині грудня. Негатив - затримки із виплатами, зокрема соціальними можуть повторитись - Демків М.
Василий, Ваш патриотизм и желание видеть позитив искренне восхищают. Но в данном случае Вы процитировали идиота. В переводе на нормальный язык, он сказал примерно так: "Денег нет. Но зато не надо ломать голову, куда их тратить". Это не смешно. Совсем.
Прошу ближе к телу (профилю ветки). Оставив свои ИДИОТСКИЕ комменты. Это касается остальных форумчан. Которые потом очень любят жаловаться на модераторство.
siriys написав:thirdeye Где это такие "окна"? По 26.98 которые продают. Все окна юго-восточной Украины с выходных почему-то не хотят продавать ниже 27.10/20. А тем более сегодня. Укргаз с его 26.95 или около того даже во внимание принимать не стоит, там постоянно "только продали последние 100" или "ну может 10-20 долларов будет".
на прошлой недел кто-то писал мол в УкрГазе всегда без проблем покупает. А так тут каждый второй пистун, привыкнуть нужно.
myshapiton написав:Наличие денег на казначейском счете говорить только об одном - очень плохом планировании.
Наличие денег обычно говорит об их наличии, отсутствие денег об их отсутствии. Возможны несомненно промежуточные варианты. Например, действительно как вы и отметили - отличное планирование трат, единственно вопрос почему те же люди чуть раньше очень плохо планировали. Или перебросили часть денег в помощь Пенсионному фонду.
Antidaf написав:Zebra, по твоей "рабочей схеме" (если кто тебя послушал) биток упал с 8200 долларов на 7650 доллара. Т.е. ты подставил людей, предлагая обменять гривну на доллар через биткоин.
Больше не обманывай и не подставляй людей.
Я говорю СРАЗУ его продать на международных биржах за доллар, СРАЗУ! Тупых людей которым с 5-ого раза не доходит отправляю а бан.
Тут большой вопрос, кто тупой. Кстати, оскорбления должны баниться. Вот твой текст:
Курс стоит на месте - купил биток за гривну, продал на доллар. Подождать зимы и слить дороже.
Далее, за ввод на биржу гривен берётся 1-2,5%, вывод с карты или пополнение - тоже около 1%. Кроме того, я писала, что нельзя так просто и быстро вводить и выводить (особенно выводить) гривны. Т.е. схема заведомо идиотская. Всё равно, даже если бы в лучшем случае биткоин стоял бы на месте, выведенную обратно чудом гривну пришлось бы поменять по более высокому на момент курсу гривна-доллар. Лучше было людям неделю назад откупать по 26,85, чем слушать бред и обман. Если ты с декабря прогорел, откупив биток по 20000 долларов, это не повод, чтобы остальных тянуть за собой в болото. Больше не подставляй людей, если сам сидишь в минусах от биткоин-пирамиды. А за оскорбления необходимо банить таких субъектов. Ты явно дилетант.
Востаннє редагувалось Antidaf в Сер 01 сер, 2018 11:46, всього редагувалось 2 разів.
siriys написав:thirdeye Где это такие "окна"? По 26.98 которые продают. Все окна юго-восточной Украины с выходных почему-то не хотят продавать ниже 27.10/20. А тем более сегодня. Укргаз с его 26.95 или около того даже во внимание принимать не стоит, там постоянно "только продали последние 100" или "ну может 10-20 долларов будет".
Вчера брал на Ахматовой -точный адрес не скажу, в подвальчике 2-этажного здания где Укргазбанк, видимо 14А-, сегодня на Григоренко 28 прям возле ПУМБа, где снимал вторую часть депозита. Киев, левый берег
Востаннє редагувалось thirdeye в Сер 01 сер, 2018 11:46, всього редагувалось 1 раз.