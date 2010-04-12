Додано: Сер 01 сер, 2018 12:17

Привет из Днепра-10



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,92/26,97 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились новые признаки сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять упавшие остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 48 311,0 млн. грн. к отметке

45 356,0 млн. грн.



С 10.02, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» выросли, сумев в указанный час обосноваться на отметке 26,95/27,00 UAH/USD, несмотря на упомянутые признаки сужения гривневого ресурса. Это обстоятельство – очередное подтверждение перетока гривневой ликвидности с наличного рынка на межбанк, откуда на «наличку» поступает более дешевая «зелень».



На моменте ликвидность низкая.

Нацбанк во вторник, 31 июля, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 27 992 млн. грн. Думается, это опустошило коррсчета регулятора, что, впрочем, отнюдь не смутило валютных спекулянтов на межбанке.



Во всяком случае, на 10.23 цена безналичного «американца» на межбанке оставалась в «приподнятом» состоянии - до 26,95/27,00 UAH/USD. «Переток сохраняется», - был кратким наш консультант.



К 10.44 котировки безналичного «американца» на межбанке немного сузили спред, консолидировавшись на цифре 26,95/26,99 UAH/USD.



Около 10.52 на рынок вышел регулятор, своими действиями просадив цену «американца» до 26,93/26,95 UAH/USD.



К 11.10 нацбанковская долларовая интервенция (предположительно, объемом до $30,0 млн.) c платформы Matching понизила цену СКВ на межбанке до 26,93/26,94 UAH/USD.



Дополуденное «зеленое» ралли, остановленное долларовой интервенцией НБУ, сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки суточной давности (15,00/16,50% годовых) ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Меж тем, около 11.54 повторился старый сюжет: регулятор, уверовав в стабильность цен СКВ, покинул межбанк, и этим моментально воспользовались спекулянты-злоумышленники, своими покупками подняв курс доллара до 26,96/26,97 UAH/USD в сопровождении незначительного преобладания спроса.



Скупой платит дважды – эта истина в очередной раз реализовалась на межбанке около 12.24, когда тамошние цены доллара, оставленные без внимания регулятором, покинувшим рынок, поднялись к отметке 26,97/26,98 UAH/USD.



Наконец, около 12.55 Киева на фоне сохранившихся на межбанке неизменными котировок доллара (26,97/26,98 UAH/USD) рынок ушел на обеденный перерыв.



При этих ценах участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 01 августа с уровней: доллар – 26,90/27,10 UAH/USD, евро – 31,20/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 15,0 коп.



Евро по сравнению с 31 июля по спросу вырос на 20,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 31 июля по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1690, упав до $1,1680 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1678 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 01 августа показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,02/27,12 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 4,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.); евро – 31,50/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 июля спрос вырос на 5,0 коп., офера стали выше на 15,0 коп.); рубль - 0,425/0,432 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 01 августа в розничном сегменте наблюдалась сбалансированная низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,02/27,12 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 4,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.); евро – 31,50/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 июля спрос вырос на 5,0 коп., офера стали выше на 15,0 коп.); рубль - 0,425/0,432 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 01 августа в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки проходили в балансе.



На 12.08 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором снижении действующих цен (26,93/26,96 UAH/USD, евро – 31,45/31,50 UAH/EUR) на фоне более высоких, чем накануне текущих оборотов и равновесия покупок и продаж. Столицу, в отличие от провинции, выручает долларовое изобилие.



По состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о росте действующих цен в более значимых бидах пары доллар=гривня: 27,07/27,15 UAH/USD, евро – 31,50/31,70 UAH/EUR, рубль 0,426/0,421 UAH/RUB. Вовремя повышенные биды наличного доллара выровняли местный рынок в баланс спроса и предложение. Но пока текущая ликвидность оставляет желать лучшего.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня понизились(27,00/27,09 UAH/USD, евро – 31,50/31,75 UAH/EUR, рубль 0,425/0,432 UAH/RUB). На моменте рынок среднеликвидный и равновесный. Судя по наличному рынку (его динамике), Днепр – не провинция. Не первый город в Украине, но и не второй.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 01 августа по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,96/27,07 UAH/USD, евро – 31,46/31,67 UAH/EUR, рубль 0,425/0,430 UAH/RUB, Киев опт 26,93-94/27,00-05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,93-94/27,00-05 UAH/USD, евро (опт) 31,45/31,55 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,45/31,55 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,85/27,00 UAH/USD, евро – 31,20/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,430 RUB/USD, Одесса – опт 26,94/27,00 UAH/USD, розница – 26,93/27,05 UAH/USD; Запорожье – 27,05/27,15 UAH/USD; евро – 31,50/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,426/0,432 RUB/USD.



Сюжет торгов «зеленого» сектора отечественного валютного межбанка в эту среду укрепил наши подозрения, что у клерков НБУ, ведающими долларовыми интервенциями проблемы с «винчестерами» (дисками долговременной памяти), и чиновники пользуются исключительно оперативной, которая стирается после выключения компьютера. Не далее, как в понедельник, 30 июля, на торгах безналичным долларом был реализован аналогичный сюжет, и поскупившись в первой половине торгов, НБУ был вынужден появляться на рынке вторично, добавляя долларовой ликвидности интервенцией.



Нынче все повторилось, вызвав возобновление «зеленого» ралли.



Меж тем, полагаю, в темном тоннеле гривневой девальвации появился робкий просвет с наличного рынка, который в столице и в Днепре к полудню среды продемонстрировал признаки коррекции, сопровождаемые балансом спроса и предложения. В Харькове наличный доллар к этому часу замедлил восхождение.



С учетом более высокой чувствительности к переменам наличный «неформальный» рынок раньше зарегулированного межбанка дает сигналы о грядущей высоковероятной смене настроения. Это наблюдалось и раньше, становясь предвестником перемен на рынке «зеленого» безнала.



Во всяком случае, остановка роста курса наличной СКВ должна умерить спрос на безналичную «зелень» на межбанке, которая затем перетекает на наличный рынок. С известными последствиями для рынка безналичного «американца».



US