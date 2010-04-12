Вы явно тупая. Сейчас все комиссии по вводу гривны покрываются более низким курсом биткоина. Его нужно СРАЗУ продавать на международной бирже, например bitfinex за USD/EUR/GBP/JPY. СРАЗУ а не ждать. Кого я подставил? Это схема рабочая. Алени побегут зимой избавляться от гривны - и курсы будут выше рынка.
Что ж. Раз ДС тебя не наказал, отвечу. Тупость - это твоя полосатая сущность, вряд ли тебя вообще можно назвать мужиком. Сразу ты не продашь за наличный бакс, тупица.
Кто говорил про наличный бакс? Речь о баксе вообще хоть наличном хоть безналичном!!! Сейчас многие и в безнал по 26.25 рады бы заскочить.
Antidaf написав:Всё равно (даже если тебе повезёт), доллар выведешь через гривну и ту же укргривнебирже, полосатовая лошадь. А к тому моменту курс будет 30+
Лучше больше не пиши бред, тебя все поняли.
В гривне иногда курс выше вплоть до 20% чем мировые как было прошлой зимой в январе. Алени не знали куда запихнуть свою гривну и сметали все подряд. Если ты тупая и не понимаешь перспектив, это не значит, что другие тоже их не понимают. Стабильности нигде нет, и на этом можно будет заработать в который раз.
Все, ставлю в бан.[/quote]
И эти люди жалуются на сатрапа ДС.. Остались на публике по уши во взаимном хамстве и грязи. Не стыдно?
Aps написав:........... Ну почему сразу бред? Если б почеркивать что речь идет о рисковой части капитала, то такая стратегия в последние несколько лет приносит доход. На смене валют был бы больше, но все же она выгодней чем просто валюта не депо.
Бред исключительно потому, что он советует всегда находиться в гривнедепо (сам, правда, держит какую-то часть в долларе). И пропагандирует уверенность, что новой девальвации не будет, объясняя предыдущие 3 "положением звёзд". Надеяться летом 2018 на курс 26 летом 2019, конечно, можно, но "сало лучше перепрятать". А на смене валют было бы больше, но, главное, спокойнее и надёжнее. Гарантий, что 3 года подряд (2016-2018) будут повторяться примерно те же уровни никто не давал. И тем более нет гарантий на повтор курса 26 летом 2019.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом
дядя Caша написав: Наконец, около 12.55 Киева на фоне сохранившихся на межбанке неизменными котировок доллара (26,97/26,98 UAH/USD) рынок ушел на обеденный перерыв. US
Останні два дні на міжбанку було цікавіше після обіду,аніж до обіду. Чи повториться сьогодні вчорашній і позавчорашній сценарій?
А где и как Вы это увидите? Когда только вышла постанова, я писал, что, похоже, "в целях повышения прозрачности" ( ) НБУ собирается не публиковать "Оперативний стан ...". Так и вышло. Сейчас, наконец, s0v7a привёл "довідковий курс - 26,9578" - на 9 коп. выше вчерашнего. Много он даст для анализа? Объёмов вообще нет. Красота и спокойствие. Можно рисовать почти что угодно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом
Василь-Рівне написав:Мені здається, що дехто з форумчан забув, що ЛИШЕ на фінасування інфраструктури в 2018 році заплановано витратити 86 млрд грн ! З них не меньше 50 млрд на дороги! Також мені видається забули як при "крєпкіх хазяйствєнніках" дороги ремонтувались і в листопаді, і в грудні, а це дуже добре пам"ятаю. Це лише одна стаття витрат і вона не мала.
Да, это несомненно, запланировали много трат, и дороги лучше делать летом. Поэтому можно придти к консенсусу, что минимальное количество финансов есть следствие комплекса причин. 1. Стали лучше планировать. 2. В правительстве заявляют о недополучении запланированной прибыли по доходным статьям бюджета. Поэтому с бака приходится сливать полностью без остатков.
Соглашусь с оптимистической точкой зрения - доходы бюджета по сравнению с прошлым годом увеличились. Проблема, что не настолько увеличились как напланировали в правительстве в бюджете на этот предвыборный год. И грядут лоббистские битвы депутатов и иже с ними за то кому достанется, кому не достанется по тем статьям, которые они лоббировали на благие в целом дела. Будет секвестр расходов. И если ушедший министр финансов эффективно отстреливался от просителей, то как оно будет сейчас непонятно.