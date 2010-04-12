RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5613561456155616

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 822
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
116
5. более 75%
63%
518
Всього голосів : 822
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:26

Довідковий курс


Перший раз на 12:00 визначили довідковий курс - 26,9578.
https://bank.gov.ua/files/Kurs_dovid.xlsx

Що воно комусь дає? Мені каже що міжбанк росте і все! Може ще хтось щось побачив цікавого?

ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 01 сер, 2018 12:28, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна - це зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року.
У дужках - попереднє значення. Няв...
s0v7a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 612
З нами з: 16.10.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:27

  Zebra написав:
  Zebra написав:
  Antidaf написав:Вы явно дилетант.

Вы явно тупая.
Сейчас все комиссии по вводу гривны покрываются более низким курсом биткоина.
Его нужно СРАЗУ продавать на международной бирже, например bitfinex за USD/EUR/GBP/JPY.
СРАЗУ а не ждать. Кого я подставил? Это схема рабочая. Алени побегут зимой избавляться от гривны - и курсы будут выше рынка.


Что ж. Раз ДС тебя не наказал, отвечу.
Тупость - это твоя полосатая сущность, вряд ли тебя вообще можно назвать мужиком.
Сразу ты не продашь за наличный бакс, тупица.

Кто говорил про наличный бакс? Речь о баксе вообще хоть наличном хоть безналичном!!! Сейчас многие и в безнал по 26.25 рады бы заскочить.

  Antidaf написав:Всё равно (даже если тебе повезёт), доллар выведешь через гривну и ту же укргривнебирже, полосатовая лошадь.
А к тому моменту курс будет 30+

Лучше больше не пиши бред, тебя все поняли.


В гривне иногда курс выше вплоть до 20% чем мировые как было прошлой зимой в январе. Алени не знали куда запихнуть свою гривну и сметали все подряд. Если ты тупая и не понимаешь перспектив, это не значит, что другие тоже их не понимают. Стабильности нигде нет, и на этом можно будет заработать в который раз.

Все, ставлю в бан.[/quote]

И эти люди жалуются на сатрапа ДС.. Остались на публике по уши во взаимном хамстве и грязи. Не стыдно? :(

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 65453
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4012 раз.
Подякували: 7441 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:28

  дядя Caша написав:
Наконец, около 12.55 Киева на фоне сохранившихся на межбанке неизменными котировок доллара (26,97/26,98 UAH/USD) рынок ушел на обеденный перерыв.
US

Останні два дні на міжбанку було цікавіше після обіду,аніж до обіду.
Чи повториться сьогодні вчорашній і позавчорашній сценарій?
tea
 
Повідомлень: 15193
З нами з: 15.11.08
Подякував: 266 раз.
Подякували: 1920 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:30

  Proofy написав:
  Kalina написав:Здравствуйте, друзья.

Слился на 50% по 27.
Тоже чуток слился, а теперь чухаю репу, может рановато. Ситуация не веселая, через пару недель новый забег.

А сенс?
На який курс Ви сподіваєтесь,щоб купити назад?
tea
 
Повідомлень: 15193
З нами з: 15.11.08
Подякував: 266 раз.
Подякували: 1920 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:35

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-10
С 10.02, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» выросли, сумев в указанный час обосноваться на отметке 26,95/27,00 UAH/USD,
US

Трохи статистики.
Крайній раз на міжбанку курс 27.00 світився аж 26 лютого.
tea
 
Повідомлень: 15193
З нами з: 15.11.08
Подякував: 266 раз.
Подякували: 1920 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:36

  Aps написав:...........
Ну почему сразу бред?
Если б почеркивать что речь идет о рисковой части капитала, то такая стратегия в последние несколько лет приносит доход. На смене валют был бы больше, но все же она выгодней чем просто валюта не депо.

Бред исключительно потому, что он советует всегда находиться в гривнедепо (сам, правда, держит какую-то часть в долларе). И пропагандирует уверенность, что новой девальвации не будет, объясняя предыдущие 3 "положением звёзд". :)
Надеяться летом 2018 на курс 26 летом 2019, конечно, можно, но "сало лучше перепрятать".
А на смене валют было бы больше, но, главное, спокойнее и надёжнее. Гарантий, что 3 года подряд (2016-2018) будут повторяться примерно те же уровни никто не давал. И тем более нет гарантий на повтор курса 26 летом 2019.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9964
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3126 раз.
Подякували: 2926 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:43

  tea написав:
  дядя Caша написав:
Наконец, около 12.55 Киева на фоне сохранившихся на межбанке неизменными котировок доллара (26,97/26,98 UAH/USD) рынок ушел на обеденный перерыв.
US

Останні два дні на міжбанку було цікавіше після обіду,аніж до обіду.
Чи повториться сьогодні вчорашній і позавчорашній сценарій?

А где и как Вы это увидите?
Когда только вышла постанова, я писал, что, похоже, "в целях повышения прозрачности" ( :) ) НБУ собирается не публиковать "Оперативний стан ...".
Так и вышло.
Сейчас, наконец, s0v7a привёл "довідковий курс - 26,9578" - на 9 коп. выше вчерашнего.
Много он даст для анализа? Объёмов вообще нет. Красота и спокойствие. Можно рисовать почти что угодно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9964
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3126 раз.
Подякували: 2926 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:55

  Василь-Рівне написав:Мені здається, що дехто з форумчан забув, що ЛИШЕ на фінасування інфраструктури в 2018 році заплановано витратити 86 млрд грн ! З них не меньше 50 млрд на дороги! Також мені видається забули як при "крєпкіх хазяйствєнніках" дороги ремонтувались і в листопаді, і в грудні, а це дуже добре пам"ятаю. Це лише одна стаття витрат і вона не мала.


Да, это несомненно, запланировали много трат, и дороги лучше делать летом.
Поэтому можно придти к консенсусу, что минимальное количество финансов есть следствие комплекса причин.
1. Стали лучше планировать.
2. В правительстве заявляют о недополучении запланированной прибыли по доходным статьям бюджета. Поэтому с бака приходится сливать полностью без остатков.

Соглашусь с оптимистической точкой зрения - доходы бюджета по сравнению с прошлым годом увеличились. Проблема, что не настолько увеличились как напланировали в правительстве в бюджете на этот предвыборный год. И грядут лоббистские битвы депутатов и иже с ними за то кому достанется, кому не достанется по тем статьям, которые они лоббировали на благие в целом дела. Будет секвестр расходов. И если ушедший министр финансов эффективно отстреливался от просителей, то как оно будет сейчас непонятно.
freeze
4
 
Повідомлень: 7942
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2235 раз.
Подякували: 3112 раз.
 
Профіль
12
1
1
  #<1 ... 5613561456155616
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Jorik і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1284, 1285, 1286
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12859 1427994
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 сер, 2018 12:32
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 633, 634, 635
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6341 1341680
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 сер, 2018 10:04
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 242122
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (8304)
01.08.2018 13:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.