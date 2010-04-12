Додано: Сер 01 сер, 2018 12:55

Василь-Рівне написав: Мені здається, що дехто з форумчан забув, що ЛИШЕ на фінасування інфраструктури в 2018 році заплановано витратити 86 млрд грн ! З них не меньше 50 млрд на дороги! Також мені видається забули як при "крєпкіх хазяйствєнніках" дороги ремонтувались і в листопаді, і в грудні, а це дуже добре пам"ятаю. Це лише одна стаття витрат і вона не мала. Мені здається, що дехто з форумчан забув, що ЛИШЕ на фінасування інфраструктури в 2018 році заплановано витратити 86 млрд грн ! З них не меньше 50 млрд на дороги! Також мені видається забули як при "крєпкіх хазяйствєнніках" дороги ремонтувались і в листопаді, і в грудні, а це дуже добре пам"ятаю. Це лише одна стаття витрат і вона не мала.

Да, это несомненно, запланировали много трат, и дороги лучше делать летом.Поэтому можно придти к консенсусу, что минимальное количество финансов есть следствие комплекса причин.1. Стали лучше планировать.2. В правительстве заявляют о недополучении запланированной прибыли по доходным статьям бюджета. Поэтому с бака приходится сливать полностью без остатков.Соглашусь с оптимистической точкой зрения - доходы бюджета по сравнению с прошлым годом увеличились. Проблема, что не настолько увеличились как напланировали в правительстве в бюджете на этот предвыборный год. И грядут лоббистские битвы депутатов и иже с ними за то кому достанется, кому не достанется по тем статьям, которые они лоббировали на благие в целом дела. Будет секвестр расходов. И если ушедший министр финансов эффективно отстреливался от просителей, то как оно будет сейчас непонятно.