Сибарит написав:Сегодняшняя интервенция выглядела весьма странно. Мало того, что началась она в то время, когда роста котировок не наблюдалось, так еще и просадила курс ниже открытия.
А если НБУ видит все расклады? Он глянул на стол,а там заявок куплю 60 мио,а продам 20 на момент,куда пойдёт курс? Вот он половину спроса и закрыл,увидели экспортёры этот "расклад",тоже подсуетились,но глобально спроса больше и он опять давит...
Так что Яков С. красава,при курсе ниже 28 я бы ни грамма не влил в рынок,чего сопротивляться,если всё равно заставят развязать кран эмиссии и курс придётся тормозить многовыше? МВФ до выборов по-любому засунет голову в песок,тем более,что выручать, за красивые слова,решительных реформаторов никто не собирается.
Национальный банк удалил с сайта раздел "Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины", в котором в режиме онлайн каждую торговую сессию публиковал информацию о количестве заключенных на межбанке соглашений, их объем в долларах США и средневзвешенный курс гривны к доллару по итогам этих сделок. ........ С 1 августа 2018 года НБУ кардинально пересмотрел формулу расчета официального курса. После чего и исчезла таблица оперативного состояния межбанка. НБУ сообщает, что оперативные данные больше не будет публиковать в соответствии с постановлением № 79 от 19 июля.
siriys написав:thirdeye Где это такие "окна"? По 26.98 которые продают. Все окна юго-восточной Украины с выходных почему-то не хотят продавать ниже 27.10/20. А тем более сегодня. Укргаз с его 26.95 или около того даже во внимание принимать не стоит, там постоянно "только продали последние 100" или "ну может 10-20 долларов будет".
на прошлой недел кто-то писал мол в УкрГазе всегда без проблем покупает. А так тут каждый второй пистун, привыкнуть нужно.
Это Сомик писал обычно, что там есть. Сколько туда не ходил - почти 0.
У нас в центре наливают,если что,то можно открыть валютдепо,а внести гривну по курсу продажи,срок депо от 7-ми дней)))
Господа, главное в светском споре удержаться от броска канделябром в глубокоуважаемого оппонента. Он может Вам ответить чем-то более тяжелым!
По поводу остатка денег на казначейском счёте: только что коллега высказал мысль, что может быть денег мало из-за того, что они эффективно инвестированы (назовём это так) и, так сказать, работают, а не банально потрачены. Хм, всё может быть, но сегодня вроде первое августа а не первое апреля...
Канделябра не держимс. Мы на револьверах хотимс. Вожжи ему нужны были, но зебры не поддаются как-правило.
freeze написав:.... Соглашусь с оптимистической точкой зрения - доходы бюджета по сравнению с прошлым годом увеличились. ...
"Соглашусь с оптимистической точкой зрения" - расходы выросли сильнее.
Кстати, мне недавно попадалась заметка о решении по перечислению прибыли НБУ в бюджет. Там вроде были небольшие суммы на сент.-окт. и довольно приличные на последние 2 месяца. Сейчас не могу найти. Никто не видел такого сообщения?
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 01 сер, 2018 13:44, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом
ЛАД написав:Но в ней об отмене публикования оперстану ни слова. Или я чего-то не понял?
Такие постановы трудно читать - нужно постоянно сверяться с документами, в которые вносятся правки. Честно признаюсь, что мне лень Первым бросается в глаза исключение нескольких параграфов, публикация могла быть прописана в любом из них. На имеющуюся тему есть текст:
6) пункт 44 викласти в такій редакції: "44. Національний банк щоденно доводить до відома суб'єктів ринку інформацію про обсяги угод суб'єктів ринку, укладених між собою та з Національним банком, із купівлі/продажу іноземної валюти за гривні за даними статистичної звітності суб'єктів ринку.".
В предыдущей редакции могло быть требование доводить ежечасно.
Подозреваю, что ноги проблемы торчат из этого пункта:
1) пункт 25 викласти в такій редакції:
"25. Суб'єкт ринку має право використовувати засоби Системи підтвердження угод для підтвердження:
1) угод (договорів) із купівлі-продажу як безготівкової, так і готівкової іноземної валюти за гривні, укладених із іншими суб'єктами ринку;
2) угод (договорів) із купівлі-продажу як безготівкової, так і готівкової іноземної валюти за гривні, укладених із Національним банком;
3) угод (договорів) із купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривні на умовах "своп", укладених із міжнародними фінансовими організаціями.";
2) у пункті 27 слова та цифри "зобов'язаний зареєструвати в Системі підтвердження угод валютну операцію, зазначену в пункті 22 розділу I цього Положення" замінити словами та цифрами "має право використовувати засоби Системи підтвердження угод для реєстрації валютної операції, зазначеної в пункті 22 розділу I цього Положення";
Насколько я понимаю, НБУ теперь просто не в состоянни собрать всю информацию достаточно оперативно, потому что регистрация сделок осуществляется разными способами в разных системах. У участников рынка стало больше свободы, но меньше информации.