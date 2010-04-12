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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5616561756185619>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 822
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
116
5. более 75%
63%
518
Всього голосів : 822
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 13:26

  Сибарит написав:Сегодняшняя интервенция выглядела весьма странно. Мало того, что началась она в то время, когда роста котировок не наблюдалось, так еще и просадила курс ниже открытия.


А если НБУ видит все расклады?
Он глянул на стол,а там заявок куплю 60 мио,а продам 20 на момент,куда пойдёт курс?
Вот он половину спроса и закрыл,увидели экспортёры этот "расклад",тоже подсуетились,но глобально спроса больше и он опять давит...

Так что Яков С. красава,при курсе ниже 28 я бы ни грамма не влил в рынок,чего сопротивляться,если всё равно заставят развязать кран эмиссии и курс придётся тормозить многовыше?
МВФ до выборов по-любому засунет голову в песок,тем более,что выручать, за красивые слова,решительных реформаторов никто не собирается. :?
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 13:27

Похоже, традиционный августовский откат будет с 27.5 до 27 :)
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 13:29

Национальный банк удалил с сайта раздел "Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины", в котором в режиме онлайн каждую торговую сессию публиковал информацию о количестве заключенных на межбанке соглашений, их объем в долларах США и средневзвешенный курс гривны к доллару по итогам этих сделок.
........
С 1 августа 2018 года НБУ кардинально пересмотрел формулу расчета официального курса. После чего и исчезла таблица оперативного состояния межбанка. НБУ сообщает, что оперативные данные больше не будет публиковать в соответствии с постановлением № 79 от 19 июля.

https://finclub.net/news/natsbank-skryl-tempy-devalvatsii-grivny.html
Правда, в постановлении № 80 от 19 июля, где пересматривался порядок расчёта курса об этом не говорилось ни слова.
Постанову №79 на сайте НБУ не нашёл. Нашёл здесь - http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0079500-18. Но в ней об отмене публикования оперстану ни слова. Или я чего-то не понял?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 13:30

  Proofy написав:
  SILVER_UA написав:
  siriys написав:thirdeye Где это такие "окна"? По 26.98 которые продают.
Все окна юго-восточной Украины с выходных почему-то не хотят продавать ниже 27.10/20. А тем более сегодня.
Укргаз с его 26.95 или около того даже во внимание принимать не стоит, там постоянно "только продали последние 100" или "ну может 10-20 долларов будет".

на прошлой недел кто-то писал мол в УкрГазе всегда без проблем покупает. А так тут каждый второй пистун, привыкнуть нужно.

Это Сомик писал обычно, что там есть. Сколько туда не ходил - почти 0.


У нас в центре наливают,если что,то можно открыть валютдепо,а внести гривну по курсу продажи,срок депо от 7-ми дней)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 13:30

  tea написав:
  Proofy написав:
  Kalina написав:Здравствуйте, друзья.

Слился на 50% по 27.
Тоже чуток слился, а теперь чухаю репу, может рановато. Ситуация не веселая, через пару недель новый забег.

А сенс?
На який курс Ви сподіваєтесь,щоб купити назад?

Сподівався на 26.7, а теперь другие взгляды :) По 26.8 - .85 откупиться мог тогда. Думаю по .85 еще возможность будет. А может плюну и в бетон.
Востаннє редагувалось Proofy в Сер 01 сер, 2018 13:32, всього редагувалось 2 разів.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 13:30

  SherLock написав:Antidaf
Zebra

Господа, главное в светском споре удержаться от броска канделябром в глубокоуважаемого оппонента. Он может Вам ответить чем-то более тяжелым! :mrgreen:

По поводу остатка денег на казначейском счёте: только что коллега высказал мысль, что может быть денег мало из-за того, что они эффективно инвестированы (назовём это так) и, так сказать, работают, а не банально потрачены. Хм, всё может быть, но сегодня вроде первое августа а не первое апреля...


Канделябра не держимс. Мы на револьверах хотимс. Вожжи ему нужны были, но зебры не поддаются как-правило.

По-поводу остатка, скорее, "потрачены" (выведены)
Antidaf
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 13:32

  Proofy написав:Сподівався на 26.7, а теперь другие взгляды :) По 26.8 - .85 откупиться мог тогда. Думаю по .85 еще возможность будет.


В крайнем случае, на следующей неделе может быть такая возможность, но не факт.

В бетон не стоит. Бетона этого столько, что гуталина...
Востаннє редагувалось Antidaf в Сер 01 сер, 2018 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 13:32

  freeze написав:....
Соглашусь с оптимистической точкой зрения - доходы бюджета по сравнению с прошлым годом увеличились. ...

"Соглашусь с оптимистической точкой зрения" - расходы выросли сильнее.

Кстати, мне недавно попадалась заметка о решении по перечислению прибыли НБУ в бюджет. Там вроде были небольшие суммы на сент.-окт. и довольно приличные на последние 2 месяца. Сейчас не могу найти. Никто не видел такого сообщения?
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 01 сер, 2018 13:44, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 13:41

Запорожье само узко что видел 27.03/27.13
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 13:42

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Но в ней об отмене публикования оперстану ни слова. Или я чего-то не понял?

Такие постановы трудно читать - нужно постоянно сверяться с документами, в которые вносятся правки. Честно признаюсь, что мне лень :oops:
Первым бросается в глаза исключение нескольких параграфов, публикация могла быть прописана в любом из них.
На имеющуюся тему есть текст:
6) пункт 44 викласти в такій редакції:
"44. Національний банк щоденно доводить до відома суб'єктів ринку інформацію про обсяги угод суб'єктів ринку, укладених між собою та з Національним банком, із купівлі/продажу іноземної валюти за гривні за даними статистичної звітності суб'єктів ринку.".

В предыдущей редакции могло быть требование доводить ежечасно.

Подозреваю, что ноги проблемы торчат из этого пункта:
1) пункт 25 викласти в такій редакції:

"25. Суб'єкт ринку має право використовувати засоби Системи підтвердження угод для підтвердження:

1) угод (договорів) із купівлі-продажу як безготівкової, так і готівкової іноземної валюти за гривні, укладених із іншими суб'єктами ринку;

2) угод (договорів) із купівлі-продажу як безготівкової, так і готівкової іноземної валюти за гривні, укладених із Національним банком;

3) угод (договорів) із купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривні на умовах "своп", укладених із міжнародними фінансовими організаціями.";

2) у пункті 27 слова та цифри "зобов'язаний зареєструвати в Системі підтвердження угод валютну операцію, зазначену в пункті 22 розділу I цього Положення" замінити словами та цифрами "має право використовувати засоби Системи підтвердження угод для реєстрації валютної операції, зазначеної в пункті 22 розділу I цього Положення";

Насколько я понимаю, НБУ теперь просто не в состоянни собрать всю информацию достаточно оперативно, потому что регистрация сделок осуществляется разными способами в разных системах. У участников рынка стало больше свободы, но меньше информации.
Сибарит
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