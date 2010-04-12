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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 сер, 2018 14:03
Долярчик написав:
.... так, ми плакали........ - що вчора раки(товари першої необхідності) були по ТРИ і ВЕЛИКІ, а сьогодні маємо вже по П'ЯТЬ і маленькі...
Аааааааааа, вы хотели раки по трииии...
Тогда надо было в договоре об ассоциации с Европой и о членстве в золотом миллиарде так и настаивать - хотим з/п как у вас, но чтоб раки как у нас сегодня по три ...
Провтыкали.
Поэтому по пять, но большие. Как вчера по три рубля, но маленькие.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 14:18
холява написав:
Здравствуйте.
Все как раз проходит не так хорошо как Вы написали .
Крупный капитал , который заходил осенью в ОГВЗ и сливался по 28,5 и выше сейчас, может входить в доллар по курсу 27, и выше .
Разница ,как Вы понимаете с нашего кармана.
При этом имея огромный профит в процентной ставке.
Это тоже с нашего населения .
Глупость и непонимание.
И так много плюсов. Значит заблуждаются многие.
Все эти курсовые разницы есть бонус и завлекалочки для зарубежного инвестора.
Именно этот инвестор и МВФ со своими донорами и вытянули вас из финансовой прирвы.
Они вас заставляли эти ОГВЗ продавать?
Нет. У вас не было другого выхода.
И чтобы привлечь этого инвестора, вы расставляли разные приманочки и бонусные завлекалочки.
Вы сами это государство как можете обманываете, не платите налоги, ездите на литовских номерах, нечестно ведете себя с ним, и потом еще имеете наглость наезжать на него, мол, много зарубежным кредиторам платит и курс им выгодный создает.
Надо поблагодарить этого инвестора, что хоть на эти условия согласился и прокредитовал вас.
Сидели бы дристуны сейчас вообще без денег. Т.е. без пенсий, без бюджета, без дорог, без работы, без зарплаты, без валюты.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 14:20
Сибарит
Да я открывал все пункты.
Старая ред. п.44:
44. Національний банк після завершення функціонування Системи підтвердження угод доводить до відома суб'єктів ринку в той саме день інформацію про обсяги купівлі та продажу іноземних валют за гривні, а також середньозважені курси гривні до іноземних валют, які склалися за результатами торгів на безготівковому валютному ринку України.
Пп. 25 и 27 выглядели так:
25. Суб'єкт ринку під час функціонування Системи підтвердження угод підтверджує:
угоди (договори) з купівлі-продажу як безготівкової, так і готівкової іноземної валюти за гривні, укладені з іншими суб'єктами ринку;
угоди (договори) з купівлі-продажу як безготівкової, так і готівкової іноземної валюти за гривні, укладені з Національним банком;
угоди (договори) з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривні на умовах "своп", укладені з міжнародними фінансовими організаціями.
.....
27. Уповноважений банк зобов'язаний зареєструвати в Системі підтвердження угод валютну операцію, зазначену в пункті 22 розділу І цього Положення (крім операцій клієнтів), у день укладення форвардного договору, зазначивши сторони цього договору (покупця та продавця валюти), назву та обсяг іноземної валюти, що купується/продається за форвардним договором, курс гривні до іноземної валюти, за яким здійснюватиметься виконання зобов'язань (поставка валюти) за форвардним договором, дату його укладення та виконання.
, т.е. в п.25 отличие - было : "Суб'єкт ринку під час функціонування Системи підтвердження угод підтверджує:"; стало: "Суб'єкт ринку має право використовувати засоби Системи підтвердження угод для підтвердження:". В п.27 обязанность заменили на "має право", но этот пункт, как я понимаю относится только к форвардным угодам.
У участников рынка стало больше свободы, но меньше информации.
Большей свободы не вижу, а информации и "прозрачности" стало явно меньше.
Так что, похоже, цель всего этого - дать (вернуть) возможность НБУ играть втёмную.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом
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Додано: Сер 01 сер, 2018 14:28
ожидаем отката до 26.7
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