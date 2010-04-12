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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 823
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
116
5. более 75%
63%
519
Всього голосів : 823
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:19

  дядя Caша написав:
Укрепляет уверенность в том.что на Институтской 9 поселились изрядные лентяи, которым не хочется обновлять информацию.

US

Все гірше.Коли НБУ щось хоче втаємничити,значить пішли негативні тенденції,які хочеться приховати.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:19

  Libo написав:
  Zebra написав:
  Libo написав:Тут все серьезно. Долг обязательно надо вернуть.

Долг выдавался стране с одной экономической территорией, а сбивают с другой. Логики возвращать долг в таких условиях нет.


В долг берет не территория, а правительство от имени государства.
Х*йло выплачивал и советские долги, и долги царского правительства ... И государств тех уже давно не было, и их правопреемник был в рамках совершенно других территорий. 8)

Правопреемник (РФ) добровольно обязался эти долги выплачивать в обмен на всю собственность СССР которая отходила ему за рубежом.

В нашем же случае, произошла недобровольное отчуждение наших территорий с бездейственного согласия гарантов безопасности и одновременно кредиторов.

Только марионеточное правительство платит дальше по долгам, которые уже в новых реалиях к нам не относятся. Рабская зависимость, или страх за собственные капиталы у Порошенка и компании.
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 01 сер, 2018 15:21, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:20

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Тогда за вчера - после 15.00 состоялись сделки на сумму 114,3 млн.

скажем так, после 15:00 были заведены в систему Вал-кли... А состояться они могли и до 15, и даже до 13:00
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:22

  дядя Caша написав:....
В сотый раз повторяю: в оперативной сводке отражается РЕГИСТРАЦИЯ состоявшихся сделок, а не онлайн-сводка. И наиболее солидные участники торгов тянут с регистрацией до самого вечера.

US

Согласен и не спорю.
Тем не менее ход торгов оперсводка более-менее отражает (точнее, отражала :( ). И на мой взгляд, более объективно, чем текущие котировки, кот., как Вы и говорите, можно загнать в любую сторону.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:23

  Libo написав:
  холява написав:Так и есть !
Все сидят без денег , без пенсий ,без бюджета и дорог.

Ну что ты постоянно ноешь про свои бедные помойки?
Не хватает - возвращайся в свой диспансер и сшибай с временно несчастных. Огородом займись. Брось пить. Перестань по молодухам ходить.

На форумі є три любих друзя,яким не бажано б знаходитись в один час - Лібо,Пізнайко і Кверті. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:25

  ЛАД написав:
  дядя Caша написав:....
В сотый раз повторяю: в оперативной сводке отражается РЕГИСТРАЦИЯ состоявшихся сделок, а не онлайн-сводка. И наиболее солидные участники торгов тянут с регистрацией до самого вечера.

US

Согласен и не спорю.
Тем не менее ход торгов оперсводка более-менее отражает (точнее, отражала :( ). И на мой взгляд, более объективно, чем текущие котировки, кот., как Вы и говорите, можно загнать в любую сторону.


Уже загнали: 26,9621 UAH/USD. Прибавка 9,54 коп.
Оперативная сводка только называлась оперативной. И отражала лишь ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ на моменте сделки.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:26

  prodigy написав:
  KOKS написав:ожидаем отката до 26.7


26,8 мин

Друзі - подивіться на міжбанк.Зараз курс 26.985/27.00,і ще не вечір.
Приват сьогодні поставив купівлю 26.90,а так як міжбанк закінчиться зростанням,то що заважатиме завтра поставити курс купівлі,наприклад,26.95.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:27

  4x4 написав:
  ЛАД написав:Тогда за вчера - после 15.00 состоялись сделки на сумму 114,3 млн.

скажем так, после 15:00 были заведены в систему Вал-кли... А состояться они могли и до 15, и даже до 13:00

Понимаю, но всё же ...
Ответил в предыдущем посте. Или я не прав? И цифры в оперсводке никак не соответствовали ходу торгов во времени?
А НБУ вместо того, чтобы сделать действительно оперативную сводку, убирает эту информацию вообще.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:28

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Все гірше.Коли НБУ щось хоче втаємничити,значить пішли негативні тенденції,які хочеться приховати.

Вот это мне тоже не дает покоя... Слишком много движухи за последнюю неделю (по сравнению с недавним спокойствием), имхо что то серьезное происходит вне нашего поля зрения.

Интересно, какая вероятность что кто то из топ10 решил пойти на выход в ближайшее время ? (например аваль или альфа)
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:28

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Тогда за вчера - после 15.00 состоялись сделки на сумму 114,3 млн. (из 442,08 млн. за день) и прошли они по курсу 26,8704 при курсе на 15.00 26,8654, т.е на 0,5 коп. дороже. Немного, но вчера вообще были ровные торги с медленным небольшим ростом курса. Дёшево удалось провести утренние сделки, но уже в 11.00 средневзвешенный был 26,8385 на сумме 58,28 млн и к концу дня вырос всего на 3,3 коп.

Слишком большой период взяли. Если смотреть после 16, хорошо видна регистрация сделок, состоявшихся на вечернем росте. Там порядка 16 млн по вечернему курсу.
Сибарит
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