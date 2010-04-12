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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 сер, 2018 15:19
дядя Caша написав:Укрепляет уверенность в том.что на Институтской 9 поселились изрядные лентяи, которым не хочется обновлять информацию.
US
Все гірше.Коли НБУ щось хоче втаємничити,значить пішли негативні тенденції,які хочеться приховати.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 15:19
Libo написав: Zebra написав: Libo написав:
Тут все серьезно. Долг обязательно надо вернуть.
Долг выдавался стране с одной экономической территорией, а сбивают с другой. Логики возвращать долг в таких условиях нет.
В долг берет не территория, а правительство от имени государства.
Х*йло выплачивал и советские долги, и долги царского правительства ... И государств тех уже давно не было, и их правопреемник был в рамках совершенно других территорий.
Правопреемник (РФ) добровольно обязался эти долги выплачивать в обмен на всю собственность СССР которая отходила ему за рубежом.
В нашем же случае, произошла недобровольное отчуждение наших территорий с бездейственного согласия гарантов безопасности и одновременно кредиторов.
Только марионеточное правительство платит дальше по долгам, которые уже в новых реалиях к нам не относятся. Рабская зависимость, или страх за собственные капиталы у Порошенка и компании.
Востаннє редагувалось Zebra
в Сер 01 сер, 2018 15:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 15:20
ЛАД написав:
Тогда за вчера - после 15.00 состоялись сделки на сумму 114,3 млн.
скажем так, после 15:00 были заведены в систему Вал-кли... А состояться они могли и до 15, и даже до 13:00
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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Додано: Сер 01 сер, 2018 15:22
дядя Caша написав:
....В сотый раз повторяю: в оперативной сводке отражается РЕГИСТРАЦИЯ состоявшихся сделок, а не онлайн-сводка. И наиболее солидные участники торгов тянут с регистрацией до самого вечера.
US
Согласен и не спорю.
Тем не менее ход торгов оперсводка более-менее отражает (точнее, отражала
). И на мой взгляд, более объективно, чем текущие котировки, кот., как Вы и говорите, можно загнать в любую сторону.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом
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Додано: Сер 01 сер, 2018 15:23
Libo написав: холява написав:
Так и есть !
Все сидят без денег , без пенсий ,без бюджета и дорог.
Ну что ты постоянно ноешь про свои бедные помойки?
Не хватает - возвращайся в свой диспансер и сшибай с временно несчастных. Огородом займись. Брось пить. Перестань по молодухам ходить.
На форумі є три любих друзя,яким не бажано б знаходитись в один час - Лібо,Пізнайко і Кверті.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 15:25
Уже загнали: 26,9621 UAH/USD. Прибавка 9,54 коп.
ЛАД написав: дядя Caша написав:
....В сотый раз повторяю: в оперативной сводке отражается РЕГИСТРАЦИЯ состоявшихся сделок, а не онлайн-сводка. И наиболее солидные участники торгов тянут с регистрацией до самого вечера.
US
Согласен и не спорю.
Тем не менее ход торгов оперсводка более-менее отражает (точнее, отражала
). И на мой взгляд, более объективно, чем текущие котировки, кот., как Вы и говорите, можно загнать в любую сторону.
Оперативная сводка только называлась оперативной. И отражала лишь ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ на моменте сделки.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 15:26
prodigy написав: KOKS написав:
ожидаем отката до 26.7
26,8 мин
Друзі - подивіться на міжбанк.Зараз курс 26.985/27.00,і ще не вечір.
Приват сьогодні поставив купівлю 26.90,а так як міжбанк закінчиться зростанням,то що заважатиме завтра поставити курс купівлі,наприклад,26.95.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 15:27
4x4 написав: ЛАД написав:
Тогда за вчера - после 15.00 состоялись сделки на сумму 114,3 млн.
скажем так, после 15:00 были заведены в систему Вал-кли... А состояться они могли и до 15, и даже до 13:00
Понимаю, но всё же ...
Ответил в предыдущем посте. Или я не прав? И цифры в оперсводке никак не соответствовали ходу торгов во времени?
А НБУ вместо того, чтобы сделать действительно оперативную сводку, убирает эту информацию вообще.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом
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Додано: Сер 01 сер, 2018 15:28
tea написав:
Все гірше.Коли НБУ щось хоче втаємничити,значить пішли негативні тенденції,які хочеться приховати.
Вот это мне тоже не дает покоя... Слишком много движухи за последнюю неделю (по сравнению с недавним спокойствием), имхо что то серьезное происходит вне нашего поля зрения.
Интересно, какая вероятность что кто то из топ10 решил пойти на выход в ближайшее время ? (например аваль или альфа)
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Додано: Сер 01 сер, 2018 15:28
ЛАД написав:
Тогда за вчера - после 15.00 состоялись сделки на сумму 114,3 млн. (из 442,08 млн. за день) и прошли они по курсу 26,8704 при курсе на 15.00 26,8654, т.е на 0,5 коп. дороже. Немного, но вчера вообще были ровные торги с медленным небольшим ростом курса. Дёшево удалось провести утренние сделки, но уже в 11.00 средневзвешенный был 26,8385 на сумме 58,28 млн и к концу дня вырос всего на 3,3 коп.
Слишком большой период взяли. Если смотреть после 16, хорошо видна регистрация сделок, состоявшихся на вечернем росте. Там порядка 16 млн по вечернему курсу.
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