Додано: Сер 01 сер, 2018 15:39

Zebra написав: Правопреемник (РФ) добровольно обязался эти долги выплачивать в обмен на всю собственность СССР которая отходила ему за рубежом.



В нашем же случае, произошла недобровольное отчуждение наших территорий с бездейственного согласия гарантов безопасности и одновременно кредиторов.



Только марионеточное правительство платит дальше по долгам, которые уже в новых реалиях к нам не относятся. Рабская зависимость, или страх за собственные капиталы у Порошенка и компании. Правопреемник (РФ) добровольно обязался эти долги выплачивать в обмен на всю собственность СССР которая отходила ему за рубежом.В нашем же случае, произошла недобровольное отчуждение наших территорий с бездейственного согласия гарантов безопасности и одновременно кредиторов.Только марионеточное правительство платит дальше по долгам, которые уже в новых реалиях к нам не относятся. Рабская зависимость, или страх за собственные капиталы у Порошенка и компании.

Секундочку, а что Украина до и после 2014 года это два разных государства, и нам надо было подтверждать свою правопреемственность? Одно и то же государство, просто лишившееся части своих территорий в силу военной агрессии РФ.Это не правопреемственоость.Это форс-мажор.Мы просто временно приостановили выполнение некоторых международных обязательств и мировое сообщество отнеслось с пониманием и оказало нам поддержку.А окончательно бабки подобьются в мирном договоре.Агрессор заплатит за каждый разрушенный дом и забор. Ты думаешь это для проформы сейчас фиксируется каждый ущерб, нанесеный каждому дому и двору? Отнюдь. Международное частное и публичное право предполагают прямую ответственность стороны, нанесшей ущерб другой. Думаешь случайно в последнее время события на Донбассе в международно-правовых документов называются агрессией РФ? Мир готовится раздеть пида-рашку и отдать бабло нам.В знак признательности, что вы спасли мир от русской чумы.