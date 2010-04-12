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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 56215622562356245625>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 823
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
116
5. более 75%
63%
519
Всього голосів : 823
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:29

Сомневаюсь, что НБУ старается из-за чувства долга перед нерезидентами.Если только они ему не чужие люди- бенефициары нерезидента могут вполне иметь украинские корни.. И выведение денег в 2018 не означает последующее введение их в нашу экономику в 2019, а возможно как раз и есть тот отток капитала с развивающихся стран.
Tatkaumnihka
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:31

  serega_rubin написав:
  tea написав:Все гірше.Коли НБУ щось хоче втаємничити,значить пішли негативні тенденції,які хочеться приховати.

Вот это мне тоже не дает покоя... Слишком много движухи за последнюю неделю (по сравнению с недавним спокойствием), имхо что то серьезное происходит вне нашего поля зрения.

Отож.Згоден.За минулий тиждень були аномально високі обсяги торгів,причому курс ріс всі 5 днів,НБУ гасив ажіотаж,продавши 120 млн.,і все одно немає балансу попит/пропозиція.
Краще такі речі сховати подалі від очей. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:35

  ЛАД написав:А НБУ вместо того, чтобы сделать действительно оперативную сводку, убирает эту информацию вообще.
+
  tea написав:Все гірше.Коли НБУ щось хоче втаємничити,значить пішли негативні тенденції,які хочеться приховати.

НБУ, убрав архаику в виде обязательной регистрации сделок в вал-кли и крединфо, существенно упростил работу на межбанке для банков. Об этом велись дискуссии давно. Точка. Остальное - домыслы.
Востаннє редагувалось 4x4 в Сер 01 сер, 2018 15:53, всього редагувалось 1 раз.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:36

  myshapiton написав:...
И эти люди еще смеются над Кличко: Вода горячая потому, что горячая.

Следующий комментарий видимо будет "Рост курса говорит лишь о росте курса" и "Мы бедные потому, что мы бедные".

"Это Вам не это!" :twisted:
Харьковские встречают вечер постоткатным подскоком: $ 27.03/27.09
#freesentsov
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
slot
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:36

  Tatkaumnihka написав:Сомневаюсь, что НБУ старается из-за чувства долга перед нерезидентами.Если только они ему не чужие люди- бенефициары нерезидента могут вполне иметь украинские корни.. И выведение денег в 2018 не означает последующее введение их в нашу экономику в 2019, а возможно как раз и есть тот отток капитала с развивающихся стран.

Таню - тут немає різниці чи нерезиденти наші чи ненаші.Думаю,що є негласні домовленості,які поки що ця влада виконувала.Всі три роки до цього НБУ дуже дорого купував доларові надлишки у січні-березні,щоб зайшли нерезиденти,а потім в червні - серпні нерезиденти вигідно виводили.Тільки минулих років у липні і серпні НБУ не гасив ажіотаж,бо були надлишки і нерезиденти могли спокійно купувати.А в кінці липня і серпні цього року надлишків,як бачите,немає,доводиться Нацбанку втрутитись інтервенціями,щоб нерезиденти вигідно вивели.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:39

  Zebra написав:Правопреемник (РФ) добровольно обязался эти долги выплачивать в обмен на всю собственность СССР которая отходила ему за рубежом.

В нашем же случае, произошла недобровольное отчуждение наших территорий с бездейственного согласия гарантов безопасности и одновременно кредиторов.

Только марионеточное правительство платит дальше по долгам, которые уже в новых реалиях к нам не относятся. Рабская зависимость, или страх за собственные капиталы у Порошенка и компании.


Секундочку, а что Украина до и после 2014 года это два разных государства, и нам надо было подтверждать свою правопреемственность? Одно и то же государство, просто лишившееся части своих территорий в силу военной агрессии РФ.
Это не правопреемственоость.
Это форс-мажор.
Мы просто временно приостановили выполнение некоторых международных обязательств и мировое сообщество отнеслось с пониманием и оказало нам поддержку.
А окончательно бабки подобьются в мирном договоре.
Агрессор заплатит за каждый разрушенный дом и забор. Ты думаешь это для проформы сейчас фиксируется каждый ущерб, нанесеный каждому дому и двору? Отнюдь. Международное частное и публичное право предполагают прямую ответственность стороны, нанесшей ущерб другой. Думаешь случайно в последнее время события на Донбассе в международно-правовых документов называются агрессией РФ? Мир готовится раздеть пида-рашку и отдать бабло нам.
В знак признательности, что вы спасли мир от русской чумы.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:40

  slot написав:Харьковские встречают вечер постоткатным подскоком: $ 27.03/27.09

На Міняйлі на момент обсяги на купівлю вдвічі більші,ніж обсяги на продаж - 67/33,і після 16.00 в Києві почали з"являтись оголошення з купівлею по 27.00.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:45

По казнач. счёту (спасибо 987 с курском):
Oksana Markarova с Андреем Леденевым и ещё 16.
1 ч. ·

станом на початок опердня 1.08 на гривневному Єдиному казначейському рахунку дійсно було 2 млрд грн, однак додатково на валютних рахунках ДКСУ станом на 1-08 є еквівалент 20.9 млрд грн (які в стандартному звіті по ДКСУ на початку місяця не відображаються) і зважаючи на поденний план серпня, Мінфін не мав причин продавати валюту. Звичайно невиконання запланованих на перший квартал 2018 року запозичень в розмрі 56 млрд грн є головною причиною низького рівня гривневого ЄКР, однак загальна ліквідність є достатньою, ситуація під контролем, всі платежі йдуть вчасно. І будуть йти вчасно. більше деталей в офіційному релізі від Міністерства.

https://www.facebook.com/oksana.markarova?hc_ref=ARTOiLWaBnA4GBcDdNaRE_MVGEh8ALUHeAl0MSGk4TmAyHHU2R2XefPLyWLcZbLOzys
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:47

  дядя Caша написав:В сотый раз повторяю: в оперативной сводке отражается РЕГИСТРАЦИЯ состоявшихся сделок, а не онлайн-сводка. И наиболее солидные участники торгов тянут с регистрацией до самого вечера.

То, что отражался ход регистрации сделок, никто не оспаривает.
Солидные участники торгов, у которых много операций, действительно во время активной торговли не тратят время на регистрацию, а переносят эту работу на послеобеденное время. Однако, в дни "скучной" торговли, они справлялись с регистрацией до 15-30 - 16.
После этого времени изменение объема сделок обычно было копеечным, а средневзвешенный если и менялся, то в пределах вычислительной погрешности.
Поэтому регистрация больших объемов после 16, особенно в том случае, если это приводило к существенному изменению средневзвешенного, вполне могла использоваться как индикатор активности, происходящей в неурочное время.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:49

  4x4 написав:
  ЛАД написав:А НБУ вместо того, чтобы сделать действительно оперативную сводку, убирает эту информацию вообще.

НБУ, убрав архаику в виде обязательной регистрации сделок в вал-кли и крединфо, существенно упростил работу на межбанке для банков. Об этом велись дискуссии давно. Точка. Остальное - домыслы.

Спасибо!
А это была действительно сложная процедура? Упростить её нельзя было?
Или заменить на какую-то другую, типа как на форексе?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом :!:
ЛАД
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