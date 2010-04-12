Сомневаюсь, что НБУ старается из-за чувства долга перед нерезидентами.Если только они ему не чужие люди- бенефициары нерезидента могут вполне иметь украинские корни.. И выведение денег в 2018 не означает последующее введение их в нашу экономику в 2019, а возможно как раз и есть тот отток капитала с развивающихся стран.
tea написав:Все гірше.Коли НБУ щось хоче втаємничити,значить пішли негативні тенденції,які хочеться приховати.
Вот это мне тоже не дает покоя... Слишком много движухи за последнюю неделю (по сравнению с недавним спокойствием), имхо что то серьезное происходит вне нашего поля зрения.
Отож.Згоден.За минулий тиждень були аномально високі обсяги торгів,причому курс ріс всі 5 днів,НБУ гасив ажіотаж,продавши 120 млн.,і все одно немає балансу попит/пропозиція. Краще такі речі сховати подалі від очей.
Tatkaumnihka написав:Сомневаюсь, что НБУ старается из-за чувства долга перед нерезидентами.Если только они ему не чужие люди- бенефициары нерезидента могут вполне иметь украинские корни.. И выведение денег в 2018 не означает последующее введение их в нашу экономику в 2019, а возможно как раз и есть тот отток капитала с развивающихся стран.
Таню - тут немає різниці чи нерезиденти наші чи ненаші.Думаю,що є негласні домовленості,які поки що ця влада виконувала.Всі три роки до цього НБУ дуже дорого купував доларові надлишки у січні-березні,щоб зайшли нерезиденти,а потім в червні - серпні нерезиденти вигідно виводили.Тільки минулих років у липні і серпні НБУ не гасив ажіотаж,бо були надлишки і нерезиденти могли спокійно купувати.А в кінці липня і серпні цього року надлишків,як бачите,немає,доводиться Нацбанку втрутитись інтервенціями,щоб нерезиденти вигідно вивели.
Zebra написав:Правопреемник (РФ) добровольно обязался эти долги выплачивать в обмен на всю собственность СССР которая отходила ему за рубежом.
В нашем же случае, произошла недобровольное отчуждение наших территорий с бездейственного согласия гарантов безопасности и одновременно кредиторов.
Только марионеточное правительство платит дальше по долгам, которые уже в новых реалиях к нам не относятся. Рабская зависимость, или страх за собственные капиталы у Порошенка и компании.
Секундочку, а что Украина до и после 2014 года это два разных государства, и нам надо было подтверждать свою правопреемственность? Одно и то же государство, просто лишившееся части своих территорий в силу военной агрессии РФ. Это не правопреемственоость. Это форс-мажор. Мы просто временно приостановили выполнение некоторых международных обязательств и мировое сообщество отнеслось с пониманием и оказало нам поддержку. А окончательно бабки подобьются в мирном договоре. Агрессор заплатит за каждый разрушенный дом и забор. Ты думаешь это для проформы сейчас фиксируется каждый ущерб, нанесеный каждому дому и двору? Отнюдь. Международное частное и публичное право предполагают прямую ответственность стороны, нанесшей ущерб другой. Думаешь случайно в последнее время события на Донбассе в международно-правовых документов называются агрессией РФ? Мир готовится раздеть пида-рашку и отдать бабло нам. В знак признательности, что вы спасли мир от русской чумы.
Oksana Markarova с Андреем Леденевым и ещё 16. 1 ч. ·
станом на початок опердня 1.08 на гривневному Єдиному казначейському рахунку дійсно було 2 млрд грн, однак додатково на валютних рахунках ДКСУ станом на 1-08 є еквівалент 20.9 млрд грн (які в стандартному звіті по ДКСУ на початку місяця не відображаються) і зважаючи на поденний план серпня, Мінфін не мав причин продавати валюту. Звичайно невиконання запланованих на перший квартал 2018 року запозичень в розмрі 56 млрд грн є головною причиною низького рівня гривневого ЄКР, однак загальна ліквідність є достатньою, ситуація під контролем, всі платежі йдуть вчасно. І будуть йти вчасно. більше деталей в офіційному релізі від Міністерства.
дядя Caша написав:В сотый раз повторяю: в оперативной сводке отражается РЕГИСТРАЦИЯ состоявшихся сделок, а не онлайн-сводка. И наиболее солидные участники торгов тянут с регистрацией до самого вечера.
То, что отражался ход регистрации сделок, никто не оспаривает. Солидные участники торгов, у которых много операций, действительно во время активной торговли не тратят время на регистрацию, а переносят эту работу на послеобеденное время. Однако, в дни "скучной" торговли, они справлялись с регистрацией до 15-30 - 16. После этого времени изменение объема сделок обычно было копеечным, а средневзвешенный если и менялся, то в пределах вычислительной погрешности. Поэтому регистрация больших объемов после 16, особенно в том случае, если это приводило к существенному изменению средневзвешенного, вполне могла использоваться как индикатор активности, происходящей в неурочное время.