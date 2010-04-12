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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5622562356245625>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 823
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
116
5. более 75%
63%
519
Всього голосів : 823
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:53

Re: Валютный рынок в контексте

Вот увидел у ДС упоминание о оперативной памяти у НБУ))
Да действительно, хотите сбить нормально курс раскошельтесь и проводите интервенцию в 3-4 этапа в день, так помню делал НБУ когда курс 9 переходили. Начало торгов курс растет 9,15/9,20, выходит нбу /9,10, выкупают как угорелые, проходит час НБУ / 9,05, выкупают но меньше, т.к. основные страждущие по 9,10 выгребли прилично, проходит час НБУ /9,00, мало кто берет))) на следующий день почти так же, конечно эффект был не долгим, но конкретным (цифры может не точные, для примера брал)
Sashulik
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:54

  ЛАД написав:По казнач. счёту (спасибо 987 с курском):
Oksana Markarova с Андреем Леденевым и ещё 16.
1 ч. ·

станом на початок опердня 1.08 на гривневному Єдиному казначейському рахунку дійсно було 2 млрд грн, однак додатково на валютних рахунках ДКСУ станом на 1-08 є еквівалент 20.9 млрд грн (які в стандартному звіті по ДКСУ на початку місяця не відображаються) і зважаючи на поденний план серпня, Мінфін не мав причин продавати валюту. Звичайно невиконання запланованих на перший квартал 2018 року запозичень в розмрі 56 млрд грн є головною причиною низького рівня гривневого ЄКР, однак загальна ліквідність є достатньою, ситуація під контролем, всі платежі йдуть вчасно. І будуть йти вчасно. більше деталей в офіційному релізі від Міністерства.

https://www.facebook.com/oksana.markarova?hc_ref=ARTOiLWaBnA4GBcDdNaRE_MVGEh8ALUHeAl0MSGk4TmAyHHU2R2XefPLyWLcZbLOzys

Ок, а нам відомо скільки торік в цей час було ресурсів на "на валютних рахунках ДКСУ"?
БОЙКОТ РАША-БРОКЕРІВ
starmaks
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:55

  4x4 написав:Все гірше.Коли НБУ щось хоче втаємничити,значить пішли негативні тенденції,які хочеться приховати.

НБУ, убрав архаику в виде обязательной регистрации сделок в вал-кли и крединфо, существенно упростил работу на межбанке для банков. Об этом велись дискуссии давно. Точка. Остальное - домыслы.[/quote]
Дякую.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:58

tea Если это таки наши нерезиденты, очень грубо - представители власти, то есть шанс, что они вернуться, а если по-честному иностранные, то согласно тенденциям могут обойти нас стороной. Минусы еще и в невыполнении фактическом бюджета,и такие маячки как они забрасывают в СМИ - "я не знал, это все глава пенс. фонда"- о соц выплатах, или доллар будет столько-то, и как повлияют мировые цены на сталь, транш нам не нужен- похоже на подготовку вербальную к худшему.
Tatkaumnihka
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:59

  ЛАД написав:
  4x4 написав:
  ЛАД написав:А НБУ вместо того, чтобы сделать действительно оперативную сводку, убирает эту информацию вообще.

НБУ, убрав архаику в виде обязательной регистрации сделок в вал-кли и крединфо, существенно упростил работу на межбанке для банков. Об этом велись дискуссии давно. Точка. Остальное - домыслы.

Спасибо!
А это была действительно сложная процедура? Упростить её нельзя было?
Или заменить на какую-то другую, типа как на форексе?

Так НБУ и упростил. Банки работают на межбанке, не заморачиваясь с вал-кли, НБУ получает информацию о совершенных банками сделках из дилинговых систем Рейтерс и Блумберг. Все довольны
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:01

  tea написав:[quote="4420195:4x4"]Все гірше.Коли НБУ щось хоче втаємничити,значить пішли негативні тенденції,які хочеться приховати.[/quote]
НБУ, убрав архаику в виде обязательной регистрации сделок в вал-кли и крединфо, существенно упростил работу на межбанке для банков. Об этом велись дискуссии давно. Точка. Остальное - домыслы.[/quote]
Дякую.[/quote][/quote][/quote]

Исправьте цитату. Это - не мое :)
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:03

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший во вторник относительно доллара на 11,15 коп., на торгах среды понизился на 9,54 коп., оказавшись на уровне 26,9621 UAH/USD.

Упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведения[, что наиболее серьезные игроки межбанка завершили свои операции до 14.30-15.00 Киева, дав сведения Институтской для расчета официального курса доллара. Расчет этой цифры поразительно напоминает судейство…фигурного катания, для солидности к которому привлекается коэффициент Стьюдента и т.п.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 01 августа с уровней предыдущего закрытия 26,92/26,97 UAH/USD «виртуально», без сделок.

К 10.02, выйдя в реальную сферу, доллар вырос до отметки 26,95/27,00, которую не покидал до 10.43, когда дело ограничилось символическим сужением спреда к 26,95/26,99 UAH/USD.

Эти локальные максимумы призвали на рынок регулятор, который действуя с платформы Matching, провел долларовую интервенцию объемом до $30,0 млн. Действие НБУ привели к коррекции цен «американца», упавших около 10.50 Киева на межбанке до 26,93/26,95, а к 11.10 СКВ «успокоилась» на цифре 26,93/26,94 UAH/USD.

Это успокоило регулятор, покинувший вскоре рынок. Этим воспользовались спекулянты, своими покупкам вновь поднявшие курс до 26,96/26,97 по состоянию на 11.54, а спустя полчаса доллар уже консолидировался на уровне 26,97/26,98 UAH/USD, который СКВ не покидала до 14.20.
С этого часа подобно предыдущей сессии стартовал поэтапный рост курса «американца», подняв курс последнего до 26,985/27,000 UAH/USD по состоянию на 16.50 Киева.

До самого закрытия сессии доллар не покидал этот уровень. Хотя, строго говоря, в свете новых шагов по либерализации валютного рынка, торги и регистрация сделок могут продолжаться до глубокой ночи.

Но мы, пока на Институтской не опомнились, отказавшись от такой «либерализации», будем считать, что торги валютного межбанка 01 августа безналичным «американцем» завершились на цифре 26,985/27,000 UAH/USD.

Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9621 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 3,94% с 28,0672 UAH/USD до 26,9621 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 01 августа гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.27 Киева - 15,50/16,75 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 01 августа, сохранив бычий тренд, прибавил в цене по следующим причинам.

Во-первых, как и ранее, игру на повышение начали накануне спекулянты, безоборотно подняв курс СКВ после 14.20 во вторник и пролонгировав свой проект 01-го.

Во-вторых, рост курса доллара на межбанке катализировался спросом банков, пролонгировавшим спекуляции дешевой безналичной СКВ на более дорогом наличном рынке.

В-третьих, со слов непосредственных участников сессии, активными покупками СКВ отличались аграрии, получившие гривню за зерно нового урожая.

В-четвертых, спросу на межбанковский доллар не препятствовала нехватка гривни, о котором дали понять упавшие с уровня 48 311,0 млн. грн. к отметке 45 356,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 01 августа повысились, имея для этого следующие основания.

Во-первых, сохранился активный переток дешевой СКВ с межбанка на наличный рынок.

Во-вторых, к среде, как известно, растет приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже.

В-третьих, долларовой интервенцией с платформы Matching НБУ немного поднял итоговые обороты торгов 01-го.


Дата: 01 августа 2018 г. на 17.08

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,01/27,10 UAH/USD (с утра - 26,96/27,07 UAH/USD, к полудню - 26,97/27,08 UAH/USD)
€ – 31,51/31,67 UAH/EUR (с утра – 31,46/31,67 UAH/EUR, к полудню - 31,42/31,68 UAH/EUR)
RUB 0,424/0,429 UAH/RUB (с утра - 0,425/0,430 UAH/RUB, к полудню - 0,426/0,430 UAH/RUB)


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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:06

  4x4 написав:........
Так НБУ и упростил. Банки работают на межбанке, не заморачиваясь с вал-кли, НБУ получает информацию о совершенных банками сделках из дилинговых систем Рейтерс и Блумберг. Все довольны

Хорошо, вал-кли убрали, перешли на Рейтерс и Блумберг.
Почему не публиковать эту информацию? Теперь, по идее, она должна быть действительно оперативной?
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:10

  starmaks написав:
  ЛАД написав:По казнач. счёту (спасибо 987 с курском):
Oksana Markarova с Андреем Леденевым и ещё 16.
1 ч. ·

станом на початок опердня 1.08 на гривневному Єдиному казначейському рахунку дійсно було 2 млрд грн, однак додатково на валютних рахунках ДКСУ станом на 1-08 є еквівалент 20.9 млрд грн (які в стандартному звіті по ДКСУ на початку місяця не відображаються) і зважаючи на поденний план серпня, Мінфін не мав причин продавати валюту. Звичайно невиконання запланованих на перший квартал 2018 року запозичень в розмрі 56 млрд грн є головною причиною низького рівня гривневого ЄКР, однак загальна ліквідність є достатньою, ситуація під контролем, всі платежі йдуть вчасно. І будуть йти вчасно. більше деталей в офіційному релізі від Міністерства.

https://www.facebook.com/oksana.markarova?hc_ref=ARTOiLWaBnA4GBcDdNaRE_MVGEh8ALUHeAl0MSGk4TmAyHHU2R2XefPLyWLcZbLOzys

Ок, а нам відомо скільки торік в цей час було ресурсів на "на валютних рахунках ДКСУ"?

Я это не к тому, что "всё хорошо, прекрасная маркиза", а просто для объективной информации. И Маркарова упоминает и о проблемах, в частности о невыполнении плана заимствований на 56 млрд. грн.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:13

  4x4 написав:
  4x4 написав:
  ЛАД написав:А НБУ вместо того, чтобы сделать действительно оперативную сводку, убирает эту информацию вообще.

НБУ, убрав архаику в виде обязательной регистрации сделок в вал-кли и крединфо, существенно упростил работу на межбанке для банков. Об этом велись дискуссии давно. Точка. Остальное - домыслы.

Спасибо!
А это была действительно сложная процедура? Упростить её нельзя было?
Или заменить на какую-то другую, типа как на форексе?

Так НБУ и упростил. Банки работают на межбанке, не заморачиваясь с вал-кли, НБУ получает информацию о совершенных банками сделках из дилинговых систем Рейтерс и Блумберг. Все довольны[/quote]

А регистрацию можно затягивать до полуночи, равно как и совершать операции. Эта либерализация напоминает пожар во время наводнения в известном заведении. :mrgreen:

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дядя Caша
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