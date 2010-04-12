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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5622562356245625

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 823
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
116
5. более 75%
63%
519
Всього голосів : 823
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:15

  Tatkaumnihka написав:tea Если это таки наши нерезиденты, очень грубо - представители власти, то есть шанс, что они вернуться, а если по-честному иностранные, то согласно тенденциям могут обойти нас стороной. Минусы еще и в невыполнении фактическом бюджета,и такие маячки как они забрасывают в СМИ - "я не знал, это все глава пенс. фонда"- о соц выплатах, или доллар будет столько-то, и как повлияют мировые цены на сталь, транш нам не нужен- похоже на подготовку вербальную к худшему.


Какое худшее?
Я тебя умоляю ...
Украина только взялась за ручку, чтобы распахнуть свое большое инвестиционное окно с шикарным видом.
Считайте, оно уже будет распахнуто в следующем году, когда начнется деолигархизация власти и экономики.
Будете еще на деревьях сидеть, чтоб толпы иностранных инвесторов не затоптали.
Я вижу все признаки.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:16

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Я это не к тому, что "всё хорошо, прекрасная маркиза", а просто для объективной информации. И Маркарова упоминает и о проблемах, в частности о невыполнении плана заимствований на 56 млрд. грн.


И при этом, мы здесь ругаем тех, кто продал ОВГЗ нерезитентам.
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:17

  Proofy написав:
  Kalina написав:Здравствуйте, друзья.

Слился на 50% по 27.
Тоже чуток слился, а теперь чухаю репу, может рановато. Ситуация не веселая, через пару недель новый забег.


я думаю слиться сейчас на 50%. По 27.10. Брал часть по 27.40 Зимой

я думаю что в конце августа может быть 28-31. НО до нового года может быть откат до 27-29. Те кто захотят уйти, они не будут ждать нового года, а думаю что в сентябре 29 может быть.

ибо, зачем ждать НГ тем кто хотят уйти? :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:22

  Fedor написав:
  ЛАД написав:Я это не к тому, что "всё хорошо, прекрасная маркиза", а просто для объективной информации. И Маркарова упоминает и о проблемах, в частности о невыполнении плана заимствований на 56 млрд. грн.


И при этом, мы здесь ругаем тех, кто продал ОВГЗ нерезитентам.


Это нас только радует.
Недовзаимствовали на 56 млрд. грн, а дефицит всего 10 млрд.
Заставить литовские номера растаможиться и станем мировыми лидерами по профициту.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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