Tatkaumnihka написав:tea Если это таки наши нерезиденты, очень грубо - представители власти, то есть шанс, что они вернуться, а если по-честному иностранные, то согласно тенденциям могут обойти нас стороной. Минусы еще и в невыполнении фактическом бюджета,и такие маячки как они забрасывают в СМИ - "я не знал, это все глава пенс. фонда"- о соц выплатах, или доллар будет столько-то, и как повлияют мировые цены на сталь, транш нам не нужен- похоже на подготовку вербальную к худшему.
Какое худшее? Я тебя умоляю ... Украина только взялась за ручку, чтобы распахнуть свое большое инвестиционное окно с шикарным видом. Считайте, оно уже будет распахнуто в следующем году, когда начнется деолигархизация власти и экономики. Будете еще на деревьях сидеть, чтоб толпы иностранных инвесторов не затоптали. Я вижу все признаки.
ЛАД написав:Я это не к тому, что "всё хорошо, прекрасная маркиза", а просто для объективной информации. И Маркарова упоминает и о проблемах, в частности о невыполнении плана заимствований на 56 млрд. грн.
И при этом, мы здесь ругаем тех, кто продал ОВГЗ нерезитентам.
ЛАД написав:Я это не к тому, что "всё хорошо, прекрасная маркиза", а просто для объективной информации. И Маркарова упоминает и о проблемах, в частности о невыполнении плана заимствований на 56 млрд. грн.
И при этом, мы здесь ругаем тех, кто продал ОВГЗ нерезитентам.
Это нас только радует. Недовзаимствовали на 56 млрд. грн, а дефицит всего 10 млрд. Заставить литовские номера растаможиться и станем мировыми лидерами по профициту.