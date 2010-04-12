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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 56235624562556265627>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 824
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
117
5. более 75%
63%
519
Всього голосів : 824
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:15

  Tatkaumnihka написав:tea Если это таки наши нерезиденты, очень грубо - представители власти, то есть шанс, что они вернуться, а если по-честному иностранные, то согласно тенденциям могут обойти нас стороной. Минусы еще и в невыполнении фактическом бюджета,и такие маячки как они забрасывают в СМИ - "я не знал, это все глава пенс. фонда"- о соц выплатах, или доллар будет столько-то, и как повлияют мировые цены на сталь, транш нам не нужен- похоже на подготовку вербальную к худшему.


Какое худшее?
Я тебя умоляю ...
Украина только взялась за ручку, чтобы распахнуть свое большое инвестиционное окно с шикарным видом.
Считайте, оно уже будет распахнуто в следующем году, когда начнется деолигархизация власти и экономики.
Будете еще на деревьях сидеть, чтоб толпы иностранных инвесторов не затоптали.
Я вижу все признаки.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:16

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Я это не к тому, что "всё хорошо, прекрасная маркиза", а просто для объективной информации. И Маркарова упоминает и о проблемах, в частности о невыполнении плана заимствований на 56 млрд. грн.


И при этом, мы здесь ругаем тех, кто продал ОВГЗ нерезитентам.
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:17

  Proofy написав:
  Kalina написав:Здравствуйте, друзья.

Слился на 50% по 27.
Тоже чуток слился, а теперь чухаю репу, может рановато. Ситуация не веселая, через пару недель новый забег.


я думаю слиться сейчас на 50%. По 27.10. Брал часть по 27.40 Зимой

я думаю что в конце августа может быть 28-31. НО до нового года может быть откат до 27-29. Те кто захотят уйти, они не будут ждать нового года, а думаю что в сентябре 29 может быть.

ибо, зачем ждать НГ тем кто хотят уйти? :)

если в конце августа будет 28-31, то слить бакс на гривну обратно.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 01 сер, 2018 16:24, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:22

  Fedor написав:
  ЛАД написав:Я это не к тому, что "всё хорошо, прекрасная маркиза", а просто для объективной информации. И Маркарова упоминает и о проблемах, в частности о невыполнении плана заимствований на 56 млрд. грн.


И при этом, мы здесь ругаем тех, кто продал ОВГЗ нерезитентам.


Это нас только радует.
Недовзаимствовали на 56 млрд. грн, а дефицит всего 10 млрд.
Заставить литовские номера растаможиться и станем мировыми лидерами по профициту.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:25

  Fedor написав:
  ЛАД написав:Я это не к тому, что "всё хорошо, прекрасная маркиза", а просто для объективной информации. И Маркарова упоминает и о проблемах, в частности о невыполнении плана заимствований на 56 млрд. грн.


И при этом, мы здесь ругаем тех, кто продал ОВГЗ нерезитентам.

Занимать любой ценой? Последний день живём?
Или надеемся, что завтра найдётся "золото Полуботка"? :mrgreen:
Проценты выплачивать кто будет? Господь бог?
17% годовых мало для нерезов (или 8,5% за полгода)? Надо процентов 30 годовых?

Ладно, пошёл, а то меня тут сегодня слишком много. :)

P.s. На прощанье поздравляю всех с ростом офиц. курса ещё на 10 коп. до 26,962130 и не взятием пока высоты 27. Итого с 17.07 выросли на 76 коп. или почти на 3%.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 01 сер, 2018 16:48, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:32

Libo ну может после выборов так и случится, я говорю о ближайшем будущем- осень зима.
Tatkaumnihka
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:33

Что то с этим кручу -верчу, я так и не понял, мы взяли вершину под номером 27 или нет?
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:33

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:Заставить литовские номера растаможиться и станем мировыми лидерами по профициту

Вся эта ситуация с литовскими машинами - лучшее что было для экономики за последний год :)
Если бы не эта мутка, то из страны уходило бы гораздо больше валюты на новые авто. И курс был бы далеко не 27, и платёжный баланс был бы дефицитным, а не профицитным.
А растамаживать их никто не будет. Эти покупатели/предприниматели понимают все риски такого "движимого" имущества (стоимость которого сопоставима с годовой арендой аналога), в крайнем случае пойдет весь этот автопарк на разборки.
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:36

  дядя Caша написав:Сейчас же позвоню Петру Алексеевичу, напомнив ему, что рядом сидели на концерте Бреговича в Днепре в ноябре 4 года назад, и попрошу прекратить спекулятивные покупки доллара на межбанке. :roll:
Кстати, не далее, как позавчера средневзвешенный курс СКВ на МБ понизился на 0,63 коп.
Но то такэ...

US[/color][/b]


Да, позвоните.
Кстати, он тогда не знал, что Брегович позже ( в 15-м) окажется злостным нарушителем и любителем русскАга мира, концерты которого будут отменены.
Да, душа просит отката, однако, баулы, баулы...
Antidaf
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:41

1 августа на Едином казначейском счете действительно было 2 млрд. Но на дополнительных счетах есть еще 20 млрд. :D Все платежи идут вовремя, - Маркарова
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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