Tatkaumnihka написав:tea Если это таки наши нерезиденты, очень грубо - представители власти, то есть шанс, что они вернуться, а если по-честному иностранные, то согласно тенденциям могут обойти нас стороной. Минусы еще и в невыполнении фактическом бюджета,и такие маячки как они забрасывают в СМИ - "я не знал, это все глава пенс. фонда"- о соц выплатах, или доллар будет столько-то, и как повлияют мировые цены на сталь, транш нам не нужен- похоже на подготовку вербальную к худшему.
Какое худшее? Я тебя умоляю ... Украина только взялась за ручку, чтобы распахнуть свое большое инвестиционное окно с шикарным видом. Считайте, оно уже будет распахнуто в следующем году, когда начнется деолигархизация власти и экономики. Будете еще на деревьях сидеть, чтоб толпы иностранных инвесторов не затоптали. Я вижу все признаки.
ЛАД написав:Я это не к тому, что "всё хорошо, прекрасная маркиза", а просто для объективной информации. И Маркарова упоминает и о проблемах, в частности о невыполнении плана заимствований на 56 млрд. грн.
И при этом, мы здесь ругаем тех, кто продал ОВГЗ нерезитентам.
ЛАД написав:Я это не к тому, что "всё хорошо, прекрасная маркиза", а просто для объективной информации. И Маркарова упоминает и о проблемах, в частности о невыполнении плана заимствований на 56 млрд. грн.
И при этом, мы здесь ругаем тех, кто продал ОВГЗ нерезитентам.
Это нас только радует. Недовзаимствовали на 56 млрд. грн, а дефицит всего 10 млрд. Заставить литовские номера растаможиться и станем мировыми лидерами по профициту.
ЛАД написав:Я это не к тому, что "всё хорошо, прекрасная маркиза", а просто для объективной информации. И Маркарова упоминает и о проблемах, в частности о невыполнении плана заимствований на 56 млрд. грн.
И при этом, мы здесь ругаем тех, кто продал ОВГЗ нерезитентам.
Занимать любой ценой? Последний день живём? Или надеемся, что завтра найдётся "золото Полуботка"? Проценты выплачивать кто будет? Господь бог? 17% годовых мало для нерезов (или 8,5% за полгода)? Надо процентов 30 годовых?
Ладно, пошёл, а то меня тут сегодня слишком много.
P.s. На прощанье поздравляю всех с ростом офиц. курса ещё на 10 коп. до 26,962130 и не взятием пока высоты 27. Итого с 17.07 выросли на 76 коп. или почти на 3%.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 01 сер, 2018 16:48, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом
Libo написав:Заставить литовские номера растаможиться и станем мировыми лидерами по профициту
Вся эта ситуация с литовскими машинами - лучшее что было для экономики за последний год Если бы не эта мутка, то из страны уходило бы гораздо больше валюты на новые авто. И курс был бы далеко не 27, и платёжный баланс был бы дефицитным, а не профицитным. А растамаживать их никто не будет. Эти покупатели/предприниматели понимают все риски такого "движимого" имущества (стоимость которого сопоставима с годовой арендой аналога), в крайнем случае пойдет весь этот автопарк на разборки.
дядя Caша написав:Сейчас же позвоню Петру Алексеевичу, напомнив ему, что рядом сидели на концерте Бреговича в Днепре в ноябре 4 года назад, и попрошу прекратить спекулятивные покупки доллара на межбанке. Кстати, не далее, как позавчера средневзвешенный курс СКВ на МБ понизился на 0,63 коп. Но то такэ...
US[/color][/b]
Да, позвоните. Кстати, он тогда не знал, что Брегович позже ( в 15-м) окажется злостным нарушителем и любителем русскАга мира, концерты которого будут отменены. Да, душа просит отката, однако, баулы, баулы...