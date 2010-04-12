Pupsik
Згоден, бо нам за виконані роботи два місяці не платить бюджет
Дніпро трохи зросли ввечері 27,05-27,15
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 сер, 2018 16:46
Pupsik
Згоден, бо нам за виконані роботи два місяці не платить бюджет
Дніпро трохи зросли ввечері 27,05-27,15
Востаннє редагувалось SAndriy1 в Сер 01 сер, 2018 16:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 01 сер, 2018 16:46
Заметано.
US
Додано: Сер 01 сер, 2018 16:50
Re: Валютный рынок в контексте
Тут чуть обрезано от Маркаровой разъяснение:
Звичайно невиконання запланованих на перший квартал 2018 року запозичень в розмрі 56 млрд грн є головною причиною низького рівня гривневого ЄКР.
Додано: Сер 01 сер, 2018 16:59
Додано: Сер 01 сер, 2018 17:03
Может кому будет интересно.
По ОВГЗ узнавал тарифы в банках.
Ощад , долбонутый на всю голову ....мало того что с мая месяца не проводит сделки для физиков ( планирует с 1 сентября ) , так еще и впаривает ВИП карты по 10 тыс.грн в год,а еще там больной на голову финмон
тарифы :
сделка 0,1%
Открытие счета в ЦБ - 20 грн
завод/списание - 500 грн
хранение -0,001% в мес
Укргаз тарифы почти близки к брокерам
за сделку - 0,01% ( мин 500 грн )
Открытие счета в ЦБ - 400 грн
завод/списание ЦБ - 200 грн
Хранение 100 грн / мес
ВЫГОДА в том что можно рассчитывать на доходность по ставкам первичных аукционов где ставки выше на 0,5 п.п. по сравнению с вторичным рынком .
Эксимбанк
за сделку до 1 млн - 1% ( мин 2500 грн )
от 1 до 5 млн - 0,25%
Открытие счета в ЦБ - бесплатно
Хранение - 0,002% в месяц
Зачисление ЦБ - 500 грн ( при погашении -бесплатно )
Приват.
Комиссия за сделку с первички - 0,2% но не менее 1500 грн , со вторички без комиссий но банк продает свои ОВГЗ дороже чем на рынке.
Открытие счета в ЦБ - 500 грн
Хранение - 0,5% ( не менее 300грн и не более 600 грн )
Зачисление - 0,05% не более 1000 грн
Вывод : покупать ОВГЗ и сидеть до погашения выгодней через Укргаз
Примечание при покупке валютных ОВГЗ с первичного рынка еще банки возьмут комиссию за продажу валюты на межбанке ( комиссии от 0,05 до 0,5% )
Живите своим умом!
Додано: Сер 01 сер, 2018 17:09
Re: Валютный рынок в контексте
А куда делся "Оперативный стан межбанковского рынка" с сайта НБУ?
По старой линке мне выдает 404
Додано: Сер 01 сер, 2018 17:12
Мда ...и я то же вижу все признаки.
Был когда то у меня пациент с "голосами в голове", так он просил голоса отключать а радио в голове не выключать,так как ему по вечерам скучно.
Додано: Сер 01 сер, 2018 17:21
Додано: Сер 01 сер, 2018 17:22
Завтра цікавий день буде,який почнеться котуваннями 26.985/27.00 і далі проситиметься піти вгору.Які дії НБУ?Дасть чи не дасть вийти за межі 27.00 на купівлю?
П.С.Тим часом на Міняйлі після 17.22 вже більше 10 оголошень з купівлею по 27.01 в Києві.
Додано: Сер 01 сер, 2018 18:07
В контексте текущей ситуации, вернее будет задать вопрос "а где клоуны что зимой обещали курс на лето "по 24, а может даже и по 22"?"
А по 30 ещё увидим.
Не сегодня, так завтра.
Реальность не обмануть.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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