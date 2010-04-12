Додано: Сер 01 сер, 2018 17:03

Может кому будет интересно.



По ОВГЗ узнавал тарифы в банках.



Ощад , долбонутый на всю голову ....мало того что с мая месяца не проводит сделки для физиков ( планирует с 1 сентября ) , так еще и впаривает ВИП карты по 10 тыс.грн в год,а еще там больной на голову финмон

тарифы :

сделка 0,1%

Открытие счета в ЦБ - 20 грн

завод/списание - 500 грн

хранение -0,001% в мес



Укргаз тарифы почти близки к брокерам

за сделку - 0,01% ( мин 500 грн )

Открытие счета в ЦБ - 400 грн

завод/списание ЦБ - 200 грн

Хранение 100 грн / мес

ВЫГОДА в том что можно рассчитывать на доходность по ставкам первичных аукционов где ставки выше на 0,5 п.п. по сравнению с вторичным рынком .





Эксимбанк

за сделку до 1 млн - 1% ( мин 2500 грн )

от 1 до 5 млн - 0,25%

Открытие счета в ЦБ - бесплатно

Хранение - 0,002% в месяц

Зачисление ЦБ - 500 грн ( при погашении -бесплатно )



Приват.

Комиссия за сделку с первички - 0,2% но не менее 1500 грн , со вторички без комиссий но банк продает свои ОВГЗ дороже чем на рынке.

Открытие счета в ЦБ - 500 грн

Хранение - 0,5% ( не менее 300грн и не более 600 грн )

Зачисление - 0,05% не более 1000 грн



Вывод : покупать ОВГЗ и сидеть до погашения выгодней через Укргаз

Примечание при покупке валютных ОВГЗ с первичного рынка еще банки возьмут комиссию за продажу валюты на межбанке ( комиссии от 0,05 до 0,5% )

Живите своим умом!