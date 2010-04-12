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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5624562556265627>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 824
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
117
5. более 75%
63%
519
Всього голосів : 824
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:46

Pupsik
Згоден, бо нам за виконані роботи два місяці не платить бюджет :mrgreen:
Дніпро трохи зросли ввечері 27,05-27,15
Востаннє редагувалось SAndriy1 в Сер 01 сер, 2018 16:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:46

  Antidaf написав:
  дядя Caша написав:Сейчас же позвоню Петру Алексеевичу, напомнив ему, что рядом сидели на концерте Бреговича в Днепре в ноябре 4 года назад, и попрошу прекратить спекулятивные покупки доллара на межбанке. :roll:
Кстати, не далее, как позавчера средневзвешенный курс СКВ на МБ понизился на 0,63 коп.
Но то такэ...

US[/color][/b]


Да, позвоните.
Кстати, он тогда не знал, что Брегович позже ( в 15-м) окажется злостным нарушителем и любителем русскАга мира, концерты которого будут отменены.
Да, душа просит отката, однако, баулы, баулы...


Заметано.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:50

Re: Валютный рынок в контексте

  Pupsik написав:1 августа на Едином казначейском счете действительно было 2 млрд. Но на дополнительных счетах есть еще 20 млрд. Все платежи идут вовремя, - Маркарова


Тут чуть обрезано от Маркаровой разъяснение:

Звичайно невиконання запланованих на перший квартал 2018 року запозичень в розмрі 56 млрд грн є головною причиною низького рівня гривневого ЄКР.
https://www.facebook.com/oksana.markaro ... 8638518583
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:59

  сірий написав:Что то с этим кручу -верчу, я так и не понял, мы взяли вершину под номером 27 или нет?

На готівці в Києві вже є обмінки,які купують по 27.00.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 17:03

Может кому будет интересно.

По ОВГЗ узнавал тарифы в банках.

Ощад , долбонутый на всю голову ....мало того что с мая месяца не проводит сделки для физиков ( планирует с 1 сентября ) , так еще и впаривает ВИП карты по 10 тыс.грн в год,а еще там больной на голову финмон
тарифы :
сделка 0,1%
Открытие счета в ЦБ - 20 грн
завод/списание - 500 грн
хранение -0,001% в мес

Укргаз тарифы почти близки к брокерам
за сделку - 0,01% ( мин 500 грн )
Открытие счета в ЦБ - 400 грн
завод/списание ЦБ - 200 грн
Хранение 100 грн / мес
ВЫГОДА в том что можно рассчитывать на доходность по ставкам первичных аукционов где ставки выше на 0,5 п.п. по сравнению с вторичным рынком .


Эксимбанк
за сделку до 1 млн - 1% ( мин 2500 грн )
от 1 до 5 млн - 0,25%
Открытие счета в ЦБ - бесплатно
Хранение - 0,002% в месяц
Зачисление ЦБ - 500 грн ( при погашении -бесплатно )

Приват.
Комиссия за сделку с первички - 0,2% но не менее 1500 грн , со вторички без комиссий но банк продает свои ОВГЗ дороже чем на рынке.
Открытие счета в ЦБ - 500 грн
Хранение - 0,5% ( не менее 300грн и не более 600 грн )
Зачисление - 0,05% не более 1000 грн

Вывод : покупать ОВГЗ и сидеть до погашения выгодней через Укргаз
Примечание при покупке валютных ОВГЗ с первичного рынка еще банки возьмут комиссию за продажу валюты на межбанке ( комиссии от 0,05 до 0,5% )
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 17:09

Re: Валютный рынок в контексте

А куда делся "Оперативный стан межбанковского рынка" с сайта НБУ?
По старой линке мне выдает 404
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 17:12

  Libo написав:
  Tatkaumnihka написав:tea Если это таки наши нерезиденты, очень грубо - представители власти, то есть шанс, что они вернуться, а если по-честному иностранные, то согласно тенденциям могут обойти нас стороной. Минусы еще и в невыполнении фактическом бюджета,и такие маячки как они забрасывают в СМИ - "я не знал, это все глава пенс. фонда"- о соц выплатах, или доллар будет столько-то, и как повлияют мировые цены на сталь, транш нам не нужен- похоже на подготовку вербальную к худшему.


Какое худшее?
Я тебя умоляю ...
Украина только взялась за ручку, чтобы распахнуть свое большое инвестиционное окно с шикарным видом.
Считайте, оно уже будет распахнуто в следующем году, когда начнется деолигархизация власти и экономики.
Будете еще на деревьях сидеть, чтоб толпы иностранных инвесторов не затоптали.
Я вижу все признаки.
8) 8) 8)



Мда ...и я то же вижу все признаки.
Был когда то у меня пациент с "голосами в голове", так он просил голоса отключать а радио в голове не выключать,так как ему по вечерам скучно.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 17:21

  KOKS написав:а где клоуны па 30?


30- это мечта, можно купить больше гривен. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 17:22

  дядя Caша написав:
Но мы, пока на Институтской не опомнились, отказавшись от такой «либерализации», будем считать, что торги валютного межбанка 01 августа безналичным «американцем» завершились на цифре 26,985/27,000 UAH/USD.
US

Завтра цікавий день буде,який почнеться котуваннями 26.985/27.00 і далі проситиметься піти вгору.Які дії НБУ?Дасть чи не дасть вийти за межі 27.00 на купівлю?
П.С.Тим часом на Міняйлі після 17.22 вже більше 10 оголошень з купівлею по 27.01 в Києві.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 18:07

  KOKS написав:а где клоуны па 30?


В контексте текущей ситуации, вернее будет задать вопрос "а где клоуны что зимой обещали курс на лето "по 24, а может даже и по 22"?"

А по 30 ещё увидим.
Не сегодня, так завтра.
Реальность не обмануть.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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