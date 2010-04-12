Після 18.32 почали з"являтись оголошення з купівлею по 27.02 в Києві.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 сер, 2018 18:08
Додано: Сер 01 сер, 2018 18:15
Налоговая потребовала, чтобы банки сообщали о счетах предпринимателей, открытых ими как на физлиц...
на цензоре было- все для бюджета)
Додано: Сер 01 сер, 2018 18:16
Re: Валютный рынок в контексте
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 01 сер, 2018 18:32
А может он был совсем не глупее тебя. И может ты напрасно уверовал, что умнее его. По крайней мере тут ты выглядишь слабовато. Хотя гадишь очень зловонно. Мастер злобно высраться.
Итак, вернемся к инвестиционной привлекательности и инвестиционному потенциалу.
Перед дембелем проехал до самых южных наших широт.
Докладываю.
Исход евреев в Украину.
В Умани в районе Цадика еврейский город со своей синагогой, школой, отелями, домами, магазинами, медобслуживанием и т.п. Про сентябрь я вообще молчу.
В Одессе массовое строительство жилья, которое сразу раскупается. Евреями. И не только нашими бывшими, а и теми, которые ранее к Украине не имели никакого отношения.
Место исхода евреев, разведпризнак чего?
Правильно, это разведпризнак скорого процветания и благополучия этой земли.
Или ты не согласен?
А может считаешь евреев глупыми?
Это не так. Посмотри, сколько евреев Нобелевских лауреатов. А у кого больше всего денег, кто самая богатая нация на земле? Самые умные и пргаматичные.
И в Украину.
Тут вместе с нами строить новый совместный храм царя Соломона и князя Владимира.
У этого феномена есть другое толкование?
Врядли. Не пойдут евреи туда, где всё хуже и хуже, где, как ты уверяешь, всё меньше и меньше жирненького на помойках.
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