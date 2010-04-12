Додано: Сер 01 сер, 2018 18:32

холява написав:

Мда ...и я то же вижу все признаки.

Был когда то у меня пациент с "голосами в голове", так он просил голоса отключать а радио в голове не выключать,так как ему по вечерам скучно. Мда ...и я то же вижу все признаки.Был когда то у меня пациент с "голосами в голове", так он просил голоса отключать а радио в голове не выключать,так как ему по вечерам скучно.

А может он был совсем не глупее тебя. И может ты напрасно уверовал, что умнее его. По крайней мере тут ты выглядишь слабовато. Хотя гадишь очень зловонно. Мастер злобно высраться.Итак, вернемся к инвестиционной привлекательности и инвестиционному потенциалу.Перед дембелем проехал до самых южных наших широт.Докладываю.Исход евреев в Украину.В Умани в районе Цадика еврейский город со своей синагогой, школой, отелями, домами, магазинами, медобслуживанием и т.п. Про сентябрь я вообще молчу.В Одессе массовое строительство жилья, которое сразу раскупается. Евреями. И не только нашими бывшими, а и теми, которые ранее к Украине не имели никакого отношения.Место исхода евреев, разведпризнак чего?Правильно, это разведпризнак скорого процветания и благополучия этой земли.Или ты не согласен?А может считаешь евреев глупыми?Это не так. Посмотри, сколько евреев Нобелевских лауреатов. А у кого больше всего денег, кто самая богатая нация на земле? Самые умные и пргаматичные.И в Украину.Тут вместе с нами строить новый совместный храм царя Соломона и князя Владимира.У этого феномена есть другое толкование?Врядли. Не пойдут евреи туда, где всё хуже и хуже, где, как ты уверяешь, всё меньше и меньше жирненького на помойках.