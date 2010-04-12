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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5624562556265627

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 824
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
117
5. более 75%
63%
519
Всього голосів : 824
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 18:08

  tea написав:Тим часом на Міняйлі після 17.22 вже більше 10 оголошень з купівлею по 27.01 в Києві.

Після 18.32 почали з"являтись оголошення з купівлею по 27.02 в Києві.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 18:15

Налоговая потребовала, чтобы банки сообщали о счетах предпринимателей, открытых ими как на физлиц...
на цензоре было- все для бюджета)
Tatkaumnihka
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 18:16

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Завтра цікавий день буде,який почнеться котуваннями


Переважна більшість словників надають котирувати і котирування станом на початок 2018 лише з -ир-/-ір-, наприклад: «Словник української мови» в 20 томах 2010-х років, «Словники України on-line» від УМІФ 2008 року, «Економічний словник» Завадського 2006 року, «Тлумачний словник економіста» Гончарова 2009 року. Навіть нове (5-те) видання «Практичного словника синонімів української мови» Караванського від 2014 року вже не містить варіантів без -ир-/-ір-. https://ukrainian.stackexchange.com/que ... 0%BD%D0%BE
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 18:32

  холява написав:
Мда ...и я то же вижу все признаки.
Был когда то у меня пациент с "голосами в голове", так он просил голоса отключать а радио в голове не выключать,так как ему по вечерам скучно.


А может он был совсем не глупее тебя. И может ты напрасно уверовал, что умнее его. По крайней мере тут ты выглядишь слабовато. Хотя гадишь очень зловонно. Мастер злобно высраться.
Итак, вернемся к инвестиционной привлекательности и инвестиционному потенциалу.
Перед дембелем проехал до самых южных наших широт.
Докладываю.
Исход евреев в Украину.
В Умани в районе Цадика еврейский город со своей синагогой, школой, отелями, домами, магазинами, медобслуживанием и т.п. Про сентябрь я вообще молчу.
В Одессе массовое строительство жилья, которое сразу раскупается. Евреями. И не только нашими бывшими, а и теми, которые ранее к Украине не имели никакого отношения.
Место исхода евреев, разведпризнак чего?
Правильно, это разведпризнак скорого процветания и благополучия этой земли.
Или ты не согласен?
А может считаешь евреев глупыми?
Это не так. Посмотри, сколько евреев Нобелевских лауреатов. А у кого больше всего денег, кто самая богатая нация на земле? Самые умные и пргаматичные.
И в Украину.
Тут вместе с нами строить новый совместный храм царя Соломона и князя Владимира.
У этого феномена есть другое толкование?
Врядли. Не пойдут евреи туда, где всё хуже и хуже, где, как ты уверяешь, всё меньше и меньше жирненького на помойках.
8) 8) 8)
Libo
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