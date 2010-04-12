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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5624562556265627

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 824
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
117
5. более 75%
63%
519
Всього голосів : 824
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 18:08

  tea написав:Тим часом на Міняйлі після 17.22 вже більше 10 оголошень з купівлею по 27.01 в Києві.

Після 18.32 почали з"являтись оголошення з купівлею по 27.02 в Києві.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 18:15

Налоговая потребовала, чтобы банки сообщали о счетах предпринимателей, открытых ими как на физлиц...
на цензоре было- все для бюджета)
Tatkaumnihka
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 18:16

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Завтра цікавий день буде,який почнеться котуваннями


Переважна більшість словників надають котирувати і котирування станом на початок 2018 лише з -ир-/-ір-, наприклад: «Словник української мови» в 20 томах 2010-х років, «Словники України on-line» від УМІФ 2008 року, «Економічний словник» Завадського 2006 року, «Тлумачний словник економіста» Гончарова 2009 року. Навіть нове (5-те) видання «Практичного словника синонімів української мови» Караванського від 2014 року вже не містить варіантів без -ир-/-ір-. https://ukrainian.stackexchange.com/que ... 0%BD%D0%BE
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 19:17

  Tatkaumnihka написав:Налоговая потребовала, чтобы банки сообщали о счетах предпринимателей, открытых ими как на физлиц...
на цензоре было- все для бюджета)

Этой новости уже лет 20 :)
Всегда сообщали.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 19:23

Re: Валютный рынок в контексте

  serega_rubin написав:А растамаживать их никто не будет. Эти покупатели/предприниматели понимают все риски такого "движимого" имущества (стоимость которого сопоставима с годовой арендой аналога), в крайнем случае пойдет весь этот автопарк на разборки.

Совершенно верно. Те авто что уже завезены невозможно идентифицировать, так как по документам хозяин не известно где, часть документов подделаны и т.д. Большинство этих машин не пересекало границу больше одного года, а это влечет за собой огромный штраф и реформа его не упраздняет. Поэтому можно рассчитывать на поступления в бюджет только с ново ввезенных автомобилей. Извините за небольшой оффтоп.
dj0nk1
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 19:31

Звідкіля це можно побачити?

  дядя Caша написав:
...
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 01 августа повысились, имея для этого следующие основания.

Во-первых, сохранился активный переток дешевой СКВ с межбанка на наличный рынок.

Во-вторых, к среде, как известно, растет приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже.

В-третьих, долларовой интервенцией с платформы Matching НБУ немного поднял итоговые обороты торгов 01-го.
...

US



Чи підкреслене це просто чуйка знайомих валютчиків з міжбанку?

ВО
СерРічна - це зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року.
У дужках - попереднє значення. Няв...
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 19:40

Есть проблемы посерьезнее 27.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 19:57

  proftpd66 написав:
  KOKS написав:а где клоуны па 30?


30- это мечта, можно купить больше гривен. :mrgreen:

Чтобы на них потом купить меньше всего :lol:
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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