tea написав:Завтра цікавий день буде,який почнеться котуваннями
Переважна більшість словників надають котирувати і котирування станом на початок 2018 лише з -ир-/-ір-, наприклад: «Словник української мови» в 20 томах 2010-х років, «Словники України on-line» від УМІФ 2008 року, «Економічний словник» Завадського 2006 року, «Тлумачний словник економіста» Гончарова 2009 року. Навіть нове (5-те) видання «Практичного словника синонімів української мови» Караванського від 2014 року вже не містить варіантів без -ир-/-ір-. https://ukrainian.stackexchange.com/que ... 0%BD%D0%BE
serega_rubin написав:А растамаживать их никто не будет. Эти покупатели/предприниматели понимают все риски такого "движимого" имущества (стоимость которого сопоставима с годовой арендой аналога), в крайнем случае пойдет весь этот автопарк на разборки.
Совершенно верно. Те авто что уже завезены невозможно идентифицировать, так как по документам хозяин не известно где, часть документов подделаны и т.д. Большинство этих машин не пересекало границу больше одного года, а это влечет за собой огромный штраф и реформа его не упраздняет. Поэтому можно рассчитывать на поступления в бюджет только с ново ввезенных автомобилей. Извините за небольшой оффтоп.