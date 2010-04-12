по статистике за 3 года, после девальвации в конце августа, была ревальвация.
второй момент, если бизнесмены будут выводить бабки. И так же рекорд от гастеров: $15+лярдов за год. Кто победит, не очень понятно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 сер, 2018 20:16
по статистике за 3 года, после девальвации в конце августа, была ревальвация.
второй момент, если бизнесмены будут выводить бабки. И так же рекорд от гастеров: $15+лярдов за год. Кто победит, не очень понятно.
Додано: Сер 01 сер, 2018 20:28
Пошла вторая волна косяков с бюджетом.
После проблем с пенсиями из-за задержек с ЕСВ , пенсионный фонд взял кредит в казначействе на 4,5 млрд что-бы выплатить пенсии .
Я ожидал что остановят выплату ПДВ экспортерам, но ничего подобного.
Минфин заплатил все что положено 10,7 млрд за июль , из которых 7,4 млрд было выплачено в период 26-30 июля.
В результате этих маневров на 1 августа на счетах казначейства остаток падает до 2 млрд.грн , такого минимума не было с 2013 года
И тут подоспело погашение 1 августа ОВГЗ на 1 млрд, его правда почти полностью заместили новым размещением но еще надо %% выплатить , а это еще чуть больше млрд.Но из-за нехватки денег на ЕКС Минфин экстренно на завтра объявил внеплановый аукцион по размещению ОВГЗ на завтра ( 3 и 6 месячные ОВГЗ )
Обратите внимание на остатки на ЕКР в октябре-декабре 2013 года ...конец правления Януковича....
Вообщем подводя итог мы видим провальную бюджетную политику , ну пусть и дальше Гройсман танцует с ценой на газ , а Порошенко с требованиями МВФ.
( Кто не понял поясняю, не выполнен план по внешним займам которые должны замещать погашение ранее привлеченных долгов , отсюда и возник кассовый разрыв )
Востаннє редагувалось zzzzzz в Сер 01 сер, 2018 20:34, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Сер 01 сер, 2018 20:28
proftpd66 в августе школьные базары и день независимости, думаю отсюда и просадки были.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Сер 01 сер, 2018 20:30
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Сер 01 сер, 2018 20:32
но курс был стабильный до НГ в 2013 (Вроде бы).
если плохо, почему не увеличивают ставку в UAH?
курс должен скакнуть за счет кассового разрыва? В Грузии бывает странная девальвация, это из-за кассового разрыва, вроде бы.
Додано: Сер 01 сер, 2018 20:33
Ще раз вчитаємось в цю цифру.
В першому півріччі план по залученню коштів недовиконано на 56 млрд.грн. (приблизно 2 млрд.дол.)
Що це означає?Що в другому півріччі це треба надолужити.Яким чином в другому півріччі зібрати крім того,що вже заплановано ще й зайві 56 млрд?Вихід тільки один - оголошувати практично кожного тижня позачергові аукціони по ОВДП і паралельно піднімати як облікову,так і ставку запозичень.
Не здивуюсь,якщо в грудні облікова буде 2Х%.
Додано: Сер 01 сер, 2018 20:34
у меня друг хочет отдохнуть нормально в Одессе за $2-4к. Он говорит что рад, если будет курс большой >28.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 01 сер, 2018 20:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 01 сер, 2018 20:35
zzzzzz а в 2012 как-то выкрутились, может и сейчас ... но маловероятно- спишут на світову фінансову кризу, як вона?
Додано: Сер 01 сер, 2018 20:35
И очередной провал приватизации
Всё IMHO
Додано: Сер 01 сер, 2018 20:36
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