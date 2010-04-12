Додано: Сер 01 сер, 2018 20:28

Пошла вторая волна косяков с бюджетом.После проблем с пенсиями из-за задержек с ЕСВ , пенсионный фонд взял кредит в казначействе на 4,5 млрд что-бы выплатить пенсии .Я ожидал что остановят выплату ПДВ экспортерам, но ничего подобного.Минфин заплатил все что положено 10,7 млрд за июль , из которых 7,4 млрд было выплачено в период 26-30 июля.В результате этих маневров на 1 августа на счетах казначейства остаток падает до 2 млрд.грн , такого минимума не было с 2013 годаИ тут подоспело погашение 1 августа ОВГЗ на 1 млрд, его правда почти полностью заместили новым размещением но еще надо %% выплатить , а это еще чуть больше млрд.Но из-за нехватки денег на ЕКС Минфин экстренно на завтра объявил внеплановый аукцион по размещению ОВГЗ на завтра ( 3 и 6 месячные ОВГЗ )Обратите внимание на остатки на ЕКР в октябре-декабре 2013 года ...конец правления Януковича....Вообщем подводя итог мы видим провальную бюджетную политику , ну пусть и дальше Гройсман танцует с ценой на газ , а Порошенко с требованиями МВФ.( Кто не понял поясняю, не выполнен план по внешним займам которые должны замещать погашение ранее привлеченных долгов , отсюда и возник кассовый разрыв )