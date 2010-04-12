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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 56265627562856295630>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 825
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
60
4. от 50% до 75%
14%
117
5. более 75%
63%
519
Всього голосів : 825
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:16

  ребе Нок написав:
  proftpd66 написав:
  KOKS написав:а где клоуны па 30?


30- это мечта, можно купить больше гривен. :mrgreen:

Чтобы на них потом купить меньше всего :mrgreen:


по статистике за 3 года, после девальвации в конце августа, была ревальвация.

второй момент, если бизнесмены будут выводить бабки. И так же рекорд от гастеров: $15+лярдов за год. Кто победит, не очень понятно.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:28

Пошла вторая волна косяков с бюджетом.

После проблем с пенсиями из-за задержек с ЕСВ , пенсионный фонд взял кредит в казначействе на 4,5 млрд что-бы выплатить пенсии .

Я ожидал что остановят выплату ПДВ экспортерам, но ничего подобного.
Минфин заплатил все что положено 10,7 млрд за июль , из которых 7,4 млрд было выплачено в период 26-30 июля.

В результате этих маневров на 1 августа на счетах казначейства остаток падает до 2 млрд.грн , такого минимума не было с 2013 года :!: :!: :!:

И тут подоспело погашение 1 августа ОВГЗ на 1 млрд, его правда почти полностью заместили новым размещением но еще надо %% выплатить , а это еще чуть больше млрд.Но из-за нехватки денег на ЕКС Минфин экстренно на завтра объявил внеплановый аукцион по размещению ОВГЗ на завтра ( 3 и 6 месячные ОВГЗ )

Обратите внимание на остатки на ЕКР в октябре-декабре 2013 года ...конец правления Януковича....

Вообщем подводя итог мы видим провальную бюджетную политику , ну пусть и дальше Гройсман танцует с ценой на газ , а Порошенко с требованиями МВФ.

( Кто не понял поясняю, не выполнен план по внешним займам которые должны замещать погашение ранее привлеченных долгов , отсюда и возник кассовый разрыв )


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Востаннє редагувалось zzzzzz в Сер 01 сер, 2018 20:34, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:28

proftpd66 в августе школьные базары и день независимости, думаю отсюда и просадки были.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:30

Re: Валютный рынок в контексте

сірий написав:
  kolyuchy написав:А куда делся "Оперативный стан межбанковского рынка" с сайта НБУ?
По старой линке мне выдает 404

С добрым утром!!!
тут скорее Добрый вечер!
Я все проспал....
"Для военных повторите пожалуйста два раза" (с)
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:32

  zzzzzz написав:
( Кто не понял поясняю, не выполнен план по внешним займам которые должны замещать погашение ранее привлеченных долгов , отсюда и возник кассовый разрыв )



но курс был стабильный до НГ в 2013 (Вроде бы).
если плохо, почему не увеличивают ставку в UAH?
курс должен скакнуть за счет кассового разрыва? В Грузии бывает странная девальвация, это из-за кассового разрыва, вроде бы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:33

  Libo написав:
  ЛАД написав:Я это не к тому, что "всё хорошо, прекрасная маркиза", а просто для объективной информации. И Маркарова упоминает и о проблемах, в частности о невыполнении плана заимствований на 56 млрд. грн.

Недовзаимствовали на 56 млрд. грн, а дефицит всего 10 млрд.

Ще раз вчитаємось в цю цифру.
В першому півріччі план по залученню коштів недовиконано на 56 млрд.грн. (приблизно 2 млрд.дол.)
Що це означає?Що в другому півріччі це треба надолужити.Яким чином в другому півріччі зібрати крім того,що вже заплановано ще й зайві 56 млрд?Вихід тільки один - оголошувати практично кожного тижня позачергові аукціони по ОВДП і паралельно піднімати як облікову,так і ставку запозичень.
Не здивуюсь,якщо в грудні облікова буде 2Х%.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:34

  ребе Нок написав:proftpd66 в августе школьные базары и день независимости, думаю отсюда и просадки были.


у меня друг хочет отдохнуть нормально в Одессе за $2-4к. Он говорит что рад, если будет курс большой >28.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 01 сер, 2018 20:35, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:35

zzzzzz а в 2012 как-то выкрутились, может и сейчас ... но маловероятно- спишут на світову фінансову кризу, як вона?
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:35

  zzzzzz написав:Кто не понял поясняю, не выполнен план по внешним займам которые должны замещать погашение ранее привлеченных долгов , отсюда и возник кассовый разрыв

И очередной провал приватизации
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:36

  zzzzzz написав: Кто не понял поясняю, не выполнен план по внешним займам которые должны замещать погашение ранее привлеченных долгов , отсюда и возник кассовый разрыв

Касу рватиме ще й не один раз цього року.
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