Додано: Сер 01 сер, 2018 20:55

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, упавший во вторник относительно доллара на 11,15 коп., на торгах среды понизился на 9,54 коп., оказавшись на уровне 26,9621 UAH/USD.



Упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведения[, что наиболее серьезные игроки межбанка завершили свои операции до 14.30-15.00 Киева, дав сведения Институтской для расчета официального курса доллара. Расчет этой цифры поразительно напоминает судейство…фигурного катания, для солидности к которому привлекается коэффициент Стьюдента и т.п.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 01 августа с уровней предыдущего закрытия 26,92/26,97 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 10.02, выйдя в реальную сферу, доллар вырос до отметки 26,95/27,00, которую не покидал до 10.43, когда дело ограничилось символическим сужением спреда к 26,95/26,99 UAH/USD.



Эти локальные максимумы призвали на рынок регулятор, который действуя с платформы Matching, провел долларовую интервенцию объемом до $50,0 млн. Действие НБУ привели к коррекции цен «американца», упавших около 10.50 Киева на МЕЖБАНКЕ до 26,93/26,95, а к 11.10 СКВ «успокоилась» на цифре 26,93/26,94 UAH/USD.



Это успокоило регулятор, покинувший вскоре рынок. Этим воспользовались спекулянты, своими покупкам вновь поднявшие курс до 26,96/26,97 по состоянию на 11.54, а спустя полчаса доллар уже консолидировался на уровне 26,97/26,98 UAH/USD, который СКВ не покидала до 14.20.

С этого часа подобно предыдущей сессии стартовал поэтапный рост курса «американца», подняв курс последнего до 26,985/27,000 UAH/USD по состоянию на 16.50 Киева.



До самого закрытия сессии доллар не покидал этот уровень. Хотя, строго говоря, в свете новых шагов по либерализации валютного рынка, торги и регистрация сделок могут продолжаться до глубокой ночи.



Но мы, пока на Институтской не опомнились, отказавшись от такой «либерализации», будем считать, что торги ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 01 августа безналичным «американцем» завершились на цифре 26,985/27,000 UAH/USD.



Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9621 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 3,94% с 28,0672 UAH/USD до 26,9621 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 01 августа гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.27 Киева - 15,50/16,75 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 01 августа, сохранив бычий тренд, прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, как и ранее, игру на повышение начали накануне спекулянты, безоборотно подняв курс СКВ после 14.20 во вторник и пролонгировав свой проект 01-го.



Во-вторых, рост курса доллара на МЕЖБАНКЕ катализировался спросом банков, пролонгировавшим спекуляции дешевой безналичной СКВ на более дорогом наличном рынке.



В-третьих, со слов непосредственных участников сессии, активными покупками СКВ отличались аграрии, получившие гривню за зерно нового урожая.



В-четвертых, спросу на межбанковский доллар не препятствовала нехватка гривни, о котором дали понять упавшие с уровня 48 311,0 млн. грн. к отметке 45 356,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 01 августа повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, сохранился активный переток дешевой СКВ с межбанка на наличный рынок.



Во-вторых, к среде, как известно, растет приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже.



В-третьих, долларовой интервенцией с платформы Matching НБУ немного поднял итоговые обороты торгов 01 августа.











Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) в течение 01 августа продемонстрировал, как и накануне, довольно сдержанную восходящую динамику в паре доллар-гривня, «бычий» тренд которой обеспечивало «зеленое» ралли на валютном межбанке, а сдержанность поддерживалась притоком более дешевой безналичной СКВ с межбанка в комплекте с обоснованными опасениями дилеров-«неформалов», что увлечение ростом может «обрезать» ликвидность торгов.



Исключение составил рынок столицы, дилеры которого рапортовали о едва заметной внутридневной коррекции в паре доллар-гривня с акцентированием в менее значимых оферах.



В остальных населенных пунктах ввиду менее доступного доллара по «божеским ценам», его курс в течение среды рос. Без особого фанатизма.



За исключение Запорожья, рынки остальных вышеперечисленных городов завершили последнюю сессию июля в равновесии спроса и предложения.

Итоговая ликвидность среды на рынках страны немного понизилась. Мы не исключаем, что подобным образом «наличка» дает демонстрирует свое «недовольство» затянувшимся ростом.



В течение 01 августа позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо потеряла 1,0 коп. (Киев), либо прибавила 3,0-5,0 коп. Офера либо понизились на 2,0-7,0 коп. (Киев, Запорожье), либо не изменились (Днепр, Одесса), либо выросли на 3,0-5,0 коп. (Харьков, Крыжополь).



По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» выросли на 2,0-5,0 коп., офера прибавили столько же.



Таким образом, повторимся еще раз: наличие в городе достаточного количества ресурса в долларе ощутимо замедлил внутридневную курсовую динамику или даже «привел» на местный наличный рынок «медведей», как это наблюдалось 01-го в столице и отчасти в Днепре.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 01 августа в целом отражает общую картину среды на украинском рынке наличных. Поэтому, пользуясь служебным положением, на рынке Днепра и сосредоточимся.



Впрочем, по порядку.



Торги 01 августа в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,05/27,12 UAH/USD, евро – 31,50/31,75 UAH/EUR, рубль – 0,425/0,432 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях сбалансированной торговли в паре доллар-гривня средними партиями СКВ.



До полудня рынок наличных Днепра сохранил это настроение, причем наличие клиентского «приноса» дало возможность местным дилерам немного понизить действующие цены.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня понизились(27,00/27,09 UAH/USD, евро – 31,50/31,75 UAH/EUR, рубль 0,425/0,432 UAH/RUB). На моменте рынок среднеликвидный и равновесный. Судя по наличному рынку (его динамике), Днепр – не провинция. Не первый город в Украине, но и не второй.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня, реагируя на предфинишное «зеленое» ралли межбанка, немного выросли.



По итогам дня мелкооптовый и розничный сегмент наличного рынка Днепра констатировал сохранение баланса спроса и предложения, что обеспечило приличную итоговую ликвидность. Обороты, заслужив от дилеров мелкого опта «четверку», немного ухудшили показатели предыдущей сессии.



В течение среды биды наличного «неформального» розничного доллара прибавили 3,0 коп., офера не изменились.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 2,0 коп., офера прибавили столько же.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 27,05/27,12 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре неспешно снижалась в цене по обеим позициям, акцентируя откат в менее значимых оферах и отвечая на появившиеся клиентские продажи.



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили 27,00/27,09 UAH/USD, евро – 31,50/31,75 UAH/EUR, рубль 0,425/0,432 UAH/RUB. К 12.30 оптовый рынок ликвидный и равновесный.



После обеда оптовики Днепра немного приподняли более значимые биды, отвечая на «зеленое» ралли межбанка, стартовавшее, как и накануне, после 14.20 Киева.



При этом «неформалам» опта удалось сохранить сбалансированность спроса и предложения.



Последнее способствовало итоговой приличной ликвидности, которая заслужив по итогам дня «четверку с минусом», лишь ненамного ухудшила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 01 августа биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре прибавили 3,0 коп., офера не изменились.



По сравнению с закрытием 31 июля позиция «спрос» оптового «неформального» доллара в Днепре выросла на 2,0 коп., офера повысились на столько же.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 01 августа уровнями 31,50/31,75 UAH/EUR, констатировав в течение среды стабильность бидов на фоне пятикопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 5,0 коп., офера не претерпели изменений.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение среды до полудня приходилось аккуратно дисконтировать цены наличной пары доллар-гривня, а после обеда не без участия «зеленого» ралли межбанка, действуя очень осторожно, приподнимать, стараясь не повредить равновесие спроса и предложение и не уронить ликвидность.



В подобных условиях наши валютчики не могли полноценно реагировать на динамику настроения в паре евро-доллар мирового рынка forex, однако, полагаю, все-таки учли в итоговых курсах наличной пары евро-гривня состоявшееся с 15.00 Киева на европейской сессии рынка снижение евро, упавшего к закрытию украинской сессии форекса до $1,1673…



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1677 к отметке $1,1673, констатировав внутридневное его снижение на «сиротские» 4 пункта.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 01 августа на азиатской сессии форекса с уровня $1,1690, пара евро-доллар до 07.30 Киева снижалась, консолидировавшись с указанного часа в диапазоне $1,1676-1,1680, который не покидала до 09.50 Киева, инициировав с этого часа «нетвердый» рост, поднявший пару до$ 1,1695 по состоянию на 15.30 Киева. Стартовавший затем откат уронил пару в рамки коридора $1,1660-1,1668, который она не покидала до 21.00 Киева, «вежливо» совершив «зигзаг» в ответ на прогнозированное решение FOMC ФРС «ничего не менять и не сказать ничего нового». С 21.00 пара евро-доллар предприняла неуверенную попутку роста, однако все исчерпалось касанием отметки $1,1672 около 21.30 Киева, после чего евро вернулся к $1,1668…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара к основным мировым валютам поддерживается в среду днем сообщениями СМИ о том, что США собираются ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 миллиардов.



По состоянию на 13.12 Киева курс евро к доллару снижался до $1,1684 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1692 за евро.



Курс доллара к иене рос до ¥111,95 за доллар со ¥111,87 за доллар.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,13%, до 94,61 пункта.



Новые сообщения СМИ привели к росту обеспокоенности на рынках, что вызвало укрепление доллара. Минувшей ночью агентство Bloomberg со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией, сообщило, что администрация США планируют предложить введение пошлин в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 миллиардов.

Ранее заявлялось о введении пошлин в размере 10%.



Инвесторы также отыгрывают позитивную отчетность Apple. Во вторник после закрытия торгов американская компания сообщила о росте чистой прибыли за третий квартал 2017-2018 финансового года на 32% — до $11,5 миллиарда, или $2,34 доллара за акцию, что на 40% выше показателя предыдущего года. Выручка выросла на 17%, до $53,3 миллиарда. На предторгах акции Apple дорожают на 3,5%.



Вечером в среду завершается двухдневное заседание FOMC Федрезерва США. Инвесторы ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 1,75-2%. Участники рынка будут ждать подсказок относительно дальнейшей политики регулятора.



В пятницу, 03 августа, инвесторы ожидают публикации статистики безработицы в США за июль. Аналитики прогнозируют снижение безработицы в стране за месяц до 3,9% с 4% в июне. Этот показатель — один из ключевых для ФРС при принятии решения о монетарной политике.



Итак, пара евро-доллар в среду с утра продолжила снижение, начатое во второй половине вторника. В четвертый раз в дебюте августа пара попыталась прорваться под $1,1650, и в четвертый раз попытка не увенчалась успехом, позже вечером среды пара успокоилась в диапазоне на $1,1660-1,1675, сохранив нисходящий тренд в ожидании «приговора» по итогам двухдневного заседания FOMC Федрезерва.



С другой стороны, в последние недели каждый новый минимум находится выше предыдущего, так что можно говорить о восходящей поддержке по паре (минимумы от 21 июня, 28 июня, 19 июля, 27 июля). Таким образом, пара евро-доллар сходится в треугольнике с горизонтальным сопротивлением и восходящей поддержкой, на текущий момент пространство между этими линиями сузилось уже до 120 пунктов. Это предвещает резкий выход из треугольника, и мы по-прежнему полагаем, что выход состоится вниз, в сторону $1,15.

В-третьих, даже в случае прорыва вниз из треугольника пара останется в более широком диапазоне $1,15-1,185, и мы полагаем теперь, что пара задержится в этом диапазоне еще на месяц.



Пока что явно накопились стопы под отметкой $1,1600 и над отметкой $1,1750. Соответственно мы полагаем, что сначала рынок сходит к $1,1500, затем к $1,1850, забрав указанные стопы сначала сверху и затем снизу.



А вот для выхода из двухмесячного диапазона $1,155-1,1850, видимо, нужно больше времени. Пока что даже тот факт, что индекс Dow Jones смог вырасти до отметки 25 415 пунктов, то есть поднялся уже на 2000 пунктов выше минимумов года, не смог вывести пару евро-доллар из диапазона. На рынке возникло некое равновесие – с одной стороны аппетиты к риску воспряли, так как Трамп не пошел на обострение отношений в торговле с ЕС, с другой стороны, валюты и развивающиеся рынки находятся под давлением непрерывного ужесточения монетарной политики ФРС.



Впрочем, как показывает практика, на самом деле никакой новостной повод для выхода даже из многомесячного диапазона цене не нужен. Так, в начале этого года евро-доллар 3 месяца стоял в диапазоне $1,22-1,25, а потом без видимых поводов показал снижение до $1,15. Главное объяснение росту доллара, которое озвучивалось на рынке во время того роста доллара – рост доходностей в США, в частности по 10-летним государственным облигациям США в апреле и позже в мае был временно пробивался уровень в 3%. Соответственно, рост привлекательности вложений в американский долг преподносился как причина для роста доллара. Однако после этого доходности упали, и долгое время торговались между 2.8% и 2.9%, но доллар отнюдь не вернул утраченных позиций.



Аналогично, мы полагаем, что и выход из диапазона $1,155-1,1850 состоится без каких-либо поводов, в момент, когда этого меньше всего будут ждать, и мы ждем выхода вверх. Но пока внутри этого диапазона пара может совершить еще несколько крупных колебаний. И, собственно, никак не отреагировал на итоги двухдневного заседания FOMC Федрезерва США.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 31,50/31,75 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне пятикопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 31 июля ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,425/0,432 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 01 августа, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку с минусом», символически ухудшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по понизившемуся с закрытия вторника на 5,0 коп. спросу и не изменившемуся предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 01 августа по спросу и по предложению не изменились.



Сюжет торгов «зеленого» сектора отечественного валютного межбанка в эту среду укрепил наши подозрения, что у клерков НБУ, ведающими долларовыми интервенциями проблемы с «винчестерами» (дисками долговременной памяти), и чиновники пользуются исключительно оперативной, которая стирается после выключения компьютера. Не далее, как в понедельник, 30 июля, на торгах безналичным долларом был реализован аналогичный сюжет, и, поскупившись в первой половине торгов, НБУ был вынужден появляться на рынке вторично, добавляя долларовой ликвидности интервенцией.



Нынче все повторилось, вызвав возобновление «зеленого» ралли.



Меж тем, полагаю, в темном тоннеле гривневой девальвации появился робкий просвет с наличного рынка, который в столице и в Днепре к полудню среды продемонстрировал признаки коррекции, сопровождаемые балансом спроса и предложения. В Харькове наличный доллар к этому часу замедлил восхождение.



С учетом более высокой чувствительности к переменам наличный «неформальный» рынок раньше зарегулированного межбанка дает сигналы о грядущей высоковероятной смене настроения. Это наблюдалось и раньше, становясь предвестником перемен на рынке «зеленого» безнала.



Во всяком случае, остановка роста курса наличной СКВ должна умерить спрос на безналичную «зелень» на межбанке, которая затем перетекает на наличный рынок. С известными последствиями для рынка безналичного «американца».



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