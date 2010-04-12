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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5627562856295630

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 825
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
60
4. от 50% до 75%
14%
117
5. более 75%
63%
519
Всього голосів : 825
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 21:29

  дядя Caша написав:
  s0v7a написав:
  дядя Caша написав:

Чи підкреслене це просто чуйка знайомих валютчиків з міжбанку?

ВО
Не скажу... :roll:

US



А ДС вредина или просто Незнайка :roll:

Ну а если серъезно, не знаете, где реально можно брать дневные обороты?

Можете организовать какую то суточную цифру?

ВО


1. Вы мне тоже симпатичны. Чуть больше суток назад похвалил Вас администрации, как добросовестного форумчанина, пользующегося авторитетом и уважением.

2. Делиться пока нечем. Считайте анонс о росте ликвидности "чуйкой". Появится что-то стоящее, непременно поделюсь ссылкой.

US


Жалко и спасибо :oops:

Наверное прийдется пока опуститься до уровня НБУ и считать как среднеарифметическое :|

ВО
Няав...
СерРічна - це зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року.
У дужках - попереднє значення. Няв...
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 21:34

  zzzzzz написав:Пошла вторая волна косяков с бюджетом.

После проблем с пенсиями из-за задержек с ЕСВ , пенсионный фонд взял кредит в казначействе на 4,5 млрд что-бы выплатить пенсии .

Я ожидал что остановят выплату ПДВ экспортерам, но ничего подобного.
Минфин заплатил все что положено 10,7 млрд за июль , из которых 7,4 млрд было выплачено в период 26-30 июля.

В результате этих маневров на 1 августа на счетах казначейства остаток падает до 2 млрд.грн , такого минимума не было с 2013 года :!: :!: :!:

И тут подоспело погашение 1 августа ОВГЗ на 1 млрд, его правда почти полностью заместили новым размещением но еще надо %% выплатить , а это еще чуть больше млрд.Но из-за нехватки денег на ЕКС Минфин экстренно на завтра объявил внеплановый аукцион по размещению ОВГЗ на завтра ( 3 и 6 месячные ОВГЗ )

Обратите внимание на остатки на ЕКР в октябре-декабре 2013 года ...конец правления Януковича....

Вообщем подводя итог мы видим провальную бюджетную политику , ну пусть и дальше Гройсман танцует с ценой на газ , а Порошенко с требованиями МВФ.

( Кто не понял поясняю, не выполнен план по внешним займам которые должны замещать погашение ранее привлеченных долгов , отсюда и возник кассовый разрыв )


Зображення


поиски кредиторов Украина ищет на Блумберг
https://www.segodnya.ua/economics/finance/ukraina-nachala-poiski-kreditorov-na-bloomberg-1156806.html
а также есть надежды, что украинские банки проявят интерес к ОВГЗ
https://www.segodnya.ua/economics/finance/nacbank-stimuliruet-pokupku-ovgz-ukrainskimi-bankami-1159258.html
в этом активно участвует НБУ (можно сказать активно помогает):
Национальный банк Украины (НБУ) пошел на упрощение требований к ликвидности банков – так, согласно постановлению № 87, которое вступает в силу 2 августа, некоторые облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) признаются высоколиквидным инструментом на фондовом рынке Украины.
Таким образом, необремененные ОВГЗ с конечным сроком погашения до шести месяцев теперь включены в перечень принимаемых в расчет норматива мгновенной ликвидности (Н4) высоколиквидных активов – то есть покупка ОВГЗ поможет банкам соблюдать указанный норматив ликвидности.
В НБУ отметили, что включение ОВГЗ в перечень высоколиквидных активов соответствует европейскому законодательству и рекомендациям Базельского комитета.

а врагов тоже возникли трудности с заимствованием, хотя % ставка в 2 раза меньше нашей(степень доверия к стране другая)
Министерство финансов России в среду не смогло выполнить план по размещению облигаций федерального займа.

Ведомство сегодня предложило инвесторам облигации федерального займа (ОФЗ-ПД 25083) с погашением в декабре 2021 на сумму в 20 млрд рублей. Однако покупатели хотели более высокой доходности, и при спросе в 38.4 млрд рублей продать ОФЗ на аукционе удалось лишь на сумму в 13.1 млрд. Доходность по цене отсечения составила 7.47%, а средневзвешенная доходность размещения — 7.46%.

Минфину сегодня еще предстоит разместить ОФЗ-ПД 26225 с погашением в мае 2034 на сумму в 15 млрд рублей. Аналитики Райффайзенбанка полагают, что эти 16-летние бумаги могут оказаться интересны для покупки при доходности выше 8%.

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