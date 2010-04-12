zzzzzz написав:Пошла вторая волна косяков с бюджетом.
После проблем с пенсиями из-за задержек с ЕСВ , пенсионный фонд взял кредит в казначействе на 4,5 млрд что-бы выплатить пенсии .
Я ожидал что остановят выплату ПДВ экспортерам, но ничего подобного.
Минфин заплатил все что положено 10,7 млрд за июль , из которых 7,4 млрд было выплачено в период 26-30 июля.
В результате этих маневров на 1 августа на счетах казначейства остаток падает до 2 млрд.грн , такого минимума не было с 2013 года
И тут подоспело погашение 1 августа ОВГЗ на 1 млрд, его правда почти полностью заместили новым размещением но еще надо %% выплатить , а это еще чуть больше млрд.Но из-за нехватки денег на ЕКС Минфин экстренно на завтра объявил внеплановый аукцион по размещению ОВГЗ на завтра ( 3 и 6 месячные ОВГЗ )
Обратите внимание на остатки на ЕКР в октябре-декабре 2013 года ...конец правления Януковича....
Вообщем подводя итог мы видим провальную бюджетную политику , ну пусть и дальше Гройсман танцует с ценой на газ , а Порошенко с требованиями МВФ.
( Кто не понял поясняю, не выполнен план по внешним займам которые должны замещать погашение ранее привлеченных долгов , отсюда и возник кассовый разрыв )
поиски кредиторов Украина ищет на Блумберг
а также есть надежды, что украинские банки проявят интерес к ОВГЗ
в этом активно участвует НБУ (можно сказать активно помогает):
Национальный банк Украины (НБУ) пошел на упрощение требований к ликвидности банков – так, согласно постановлению № 87, которое вступает в силу 2 августа, некоторые облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) признаются высоколиквидным инструментом на фондовом рынке Украины.
Таким образом, необремененные ОВГЗ с конечным сроком погашения до шести месяцев теперь включены в перечень принимаемых в расчет норматива мгновенной ликвидности (Н4) высоколиквидных активов – то есть покупка ОВГЗ поможет банкам соблюдать указанный норматив ликвидности.
В НБУ отметили, что включение ОВГЗ в перечень высоколиквидных активов соответствует европейскому законодательству и рекомендациям Базельского комитета.
а врагов тоже возникли трудности с заимствованием, хотя % ставка в 2 раза меньше нашей(степень доверия к стране другая)
Министерство финансов России в среду не смогло выполнить план по размещению облигаций федерального займа.
Ведомство сегодня предложило инвесторам облигации федерального займа (ОФЗ-ПД 25083) с погашением в декабре 2021 на сумму в 20 млрд рублей. Однако покупатели хотели более высокой доходности, и при спросе в 38.4 млрд рублей продать ОФЗ на аукционе удалось лишь на сумму в 13.1 млрд. Доходность по цене отсечения составила 7.47%, а средневзвешенная доходность размещения — 7.46%.
Минфину сегодня еще предстоит разместить ОФЗ-ПД 26225 с погашением в мае 2034 на сумму в 15 млрд рублей. Аналитики Райффайзенбанка полагают, что эти 16-летние бумаги могут оказаться интересны для покупки при доходности выше 8%.