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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5627562856295630 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 825 1. Нет сбережений в валюте 10% 84 2. до 20% 5% 45 3. от 20% до 50% 7% 60 4. от 50% до 75% 14% 117 5. более 75% 63% 519 Всього голосів : 825 Додано: Сер 01 сер, 2018 21:34 zzzzzz написав: Пошла вторая волна косяков с бюджетом.



После проблем с пенсиями из-за задержек с ЕСВ , пенсионный фонд взял кредит в казначействе на 4,5 млрд что-бы выплатить пенсии .



Я ожидал что остановят выплату ПДВ экспортерам, но ничего подобного.

Минфин заплатил все что положено 10,7 млрд за июль , из которых 7,4 млрд было выплачено в период 26-30 июля.



В результате этих маневров на 1 августа на счетах казначейства остаток падает до 2 млрд.грн , такого минимума не было с 2013 года



И тут подоспело погашение 1 августа ОВГЗ на 1 млрд, его правда почти полностью заместили новым размещением но еще надо %% выплатить , а это еще чуть больше млрд.Но из-за нехватки денег на ЕКС Минфин экстренно на завтра объявил внеплановый аукцион по размещению ОВГЗ на завтра ( 3 и 6 месячные ОВГЗ )



Обратите внимание на остатки на ЕКР в октябре-декабре 2013 года ...конец правления Януковича....



Вообщем подводя итог мы видим провальную бюджетную политику , ну пусть и дальше Гройсман танцует с ценой на газ , а Порошенко с требованиями МВФ.



( Кто не понял поясняю, не выполнен план по внешним займам которые должны замещать погашение ранее привлеченных долгов , отсюда и возник кассовый разрыв )





Пошла вторая волна косяков с бюджетом.После проблем с пенсиями из-за задержек с ЕСВ , пенсионный фонд взял кредит в казначействе на 4,5 млрд что-бы выплатить пенсии .Я ожидал что остановят выплату ПДВ экспортерам, но ничего подобного.Минфин заплатил все что положено 10,7 млрд за июль , из которых 7,4 млрд было выплачено в период 26-30 июля.В результате этих маневров на 1 августа на счетах казначейства остаток падает до 2 млрд.грн , такого минимума не было с 2013 годаИ тут подоспело погашение 1 августа ОВГЗ на 1 млрд, его правда почти полностью заместили новым размещением но еще надо %% выплатить , а это еще чуть больше млрд.Но из-за нехватки денег на ЕКС Минфин экстренно на завтра объявил внеплановый аукцион по размещению ОВГЗ на завтра ( 3 и 6 месячные ОВГЗ )Обратите внимание на остатки на ЕКР в октябре-декабре 2013 года ...конец правления Януковича....Вообщем подводя итог мы видим провальную бюджетную политику , ну пусть и дальше Гройсман танцует с ценой на газ , а Порошенко с требованиями МВФ.( Кто не понял поясняю, не выполнен план по внешним займам которые должны замещать погашение ранее привлеченных долгов , отсюда и возник кассовый разрыв )



поиски кредиторов Украина ищет на Блумберг

https://www.segodnya.ua/economics/finance/ukraina-nachala-poiski-kreditorov-na-bloomberg-1156806.html

а также есть надежды, что украинские банки проявят интерес к ОВГЗ

https://www.segodnya.ua/economics/finance/nacbank-stimuliruet-pokupku-ovgz-ukrainskimi-bankami-1159258.html

в этом активно участвует НБУ (можно сказать активно помогает):

Национальный банк Украины (НБУ) пошел на упрощение требований к ликвидности банков – так, согласно постановлению № 87, которое вступает в силу 2 августа, некоторые облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) признаются высоколиквидным инструментом на фондовом рынке Украины.

Таким образом, необремененные ОВГЗ с конечным сроком погашения до шести месяцев теперь включены в перечень принимаемых в расчет норматива мгновенной ликвидности (Н4) высоколиквидных активов – то есть покупка ОВГЗ поможет банкам соблюдать указанный норматив ликвидности.

В НБУ отметили, что включение ОВГЗ в перечень высоколиквидных активов соответствует европейскому законодательству и рекомендациям Базельского комитета.



а врагов тоже возникли трудности с заимствованием, хотя % ставка в 2 раза меньше нашей(степень доверия к стране другая)

Министерство финансов России в среду не смогло выполнить план по размещению облигаций федерального займа.



Ведомство сегодня предложило инвесторам облигации федерального займа (ОФЗ-ПД 25083) с погашением в декабре 2021 на сумму в 20 млрд рублей. Однако покупатели хотели более высокой доходности, и при спросе в 38.4 млрд рублей продать ОФЗ на аукционе удалось лишь на сумму в 13.1 млрд. Доходность по цене отсечения составила 7.47%, а средневзвешенная доходность размещения — 7.46%.



Минфину сегодня еще предстоит разместить ОФЗ-ПД 26225 с погашением в мае 2034 на сумму в 15 млрд рублей. Аналитики Райффайзенбанка полагают, что эти 16-летние бумаги могут оказаться интересны для покупки при доходности выше 8%.



поиски кредиторов Украина ищет на Блумберга также есть надежды, что украинские банки проявят интерес к ОВГЗв этом активно участвует НБУ (можно сказать активно помогает):Национальный банк Украины (НБУ) пошел на упрощение требований к ликвидности банков – так, согласно постановлению № 87, которое вступает в силу 2 августа, некоторые облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) признаются высоколиквидным инструментом на фондовом рынке Украины.Таким образом, необремененные ОВГЗ с конечным сроком погашения до шести месяцев теперь включены в перечень принимаемых в расчет норматива мгновенной ликвидности (Н4) высоколиквидных активов – то естьВ НБУ отметили, что включение ОВГЗ в перечень высоколиквидных активов соответствует европейскому законодательству и рекомендациям Базельского комитета.а врагов тоже возникли трудности с заимствованием, хотя % ставка в 2 раза меньше нашей(степень доверия к стране другая)в среду не смогло выполнить план по размещению облигаций федерального займа.Ведомство сегодня предложило инвесторам облигации федерального займа (ОФЗ-ПД 25083) с погашением в декабре 2021 на сумму в 20 млрд рублей. Однако покупатели хотели более высокой доходности, и при спросе в 38.4 млрд рублей продать ОФЗ на аукционе удалось лишь на сумму в 13.1 млрд. Доходность по цене отсечения составила 7.47%, а средневзвешенная доходность размещения — 7.46%.Минфину сегодня еще предстоит разместить ОФЗ-ПД 26225 с погашением в мае 2034 на сумму в 15 млрд рублей. Аналитики Райффайзенбанка полагают, что эти 16-летние бумаги могут оказаться интересны для покупки при доходности выше 8%. prodigy Повідомлень: 3732 З нами з: 03.12.13 Подякував: 1722 раз. Подякували: 917 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 сер, 2018 21:58 tea написав: Libo написав: ЛАД написав: Я это не к тому, что "всё хорошо, прекрасная маркиза", а просто для объективной информации. И Маркарова упоминает и о проблемах, в частности о невыполнении плана заимствований на 56 млрд. грн. Я это не к тому, что "всё хорошо, прекрасная маркиза", а просто для объективной информации. И Маркарова упоминает и о проблемах, в частности о

Недовзаимствовали на 56 млрд. грн, а дефицит всего 10 млрд.

, а дефицит всего 10 млрд.

Ще раз вчитаємось в цю цифру.

В першому півріччі план по залученню коштів недовиконано на 56 млрд.грн. (приблизно 2 млрд.дол.)

Що це означає?Що в другому півріччі це треба надолужити.Яким чином в другому півріччі зібрати крім того,що вже заплановано ще й зайві 56 млрд?Вихід тільки один - оголошувати практично кожного тижня позачергові аукціони по ОВДП і паралельно піднімати як облікову,так і ставку запозичень.

Не здивуюсь,якщо в грудні облікова буде 2Х%. Ще раз вчитаємось в цю цифру.В першому півріччі план по залученню коштів недовиконано на 56 млрд.грн. (приблизно 2 млрд.дол.)Що це означає?Що в другому півріччі це треба надолужити.Яким чином в другому півріччі зібрати крім того,що вже заплановано ще й зайві 56 млрд?Вихід тільки один - оголошувати практично кожного тижня позачергові аукціони по ОВДП і паралельно піднімати як облікову,так і ставку запозичень.Не здивуюсь,якщо в грудні облікова буде 2Х%.



Чай, ну ты и тугой!

Вдумайся, недовзаимствовали 56 млрд. (по плану), а дефицит (реальный) составил всего 10 млрд. Т.е. где-то по другим статьям получили больше запланированного ...

Ты собирался стрельнуть у жены на бутылку 56 грн. Она дала тебе под сраку. Ты вышел из дома, залез в карман, пересчитал деньги еще раз, прозрел и обрадовался - на бутылку то не хватает всего 10 грн.! А 10 грн. это не 56, можно шибануть у собутыльников и под магазином.

Что тут непонятного?

Чай, ну ты и тугой!Вдумайся, недовзаимствовали 56 млрд. (по плану), а дефицит (реальный) составил всего 10 млрд. Т.е. где-то по другим статьям получили больше запланированного ...Ты собирался стрельнуть у жены на бутылку 56 грн. Она дала тебе под сраку. Ты вышел из дома, залез в карман, пересчитал деньги еще раз, прозрел и обрадовался - на бутылку то не хватает всего 10 грн.! А 10 грн. это не 56, можно шибануть у собутыльников и под магазином.Что тут непонятного? Libo 2

Повідомлень: 6466 З нами з: 14.11.11 Подякував: 281 раз. Подякували: 3163 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 сер, 2018 22:30 По информации источника портала «Курс Денег», всего НБУ за сегодня продал около 50 млн. долларов. Однако это не смогло существенно повлиять на котировки.

--- Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).

Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer Ukrainian

Повідомлень: 7096 З нами з: 18.06.08 Подякував: 5 раз. Подякували: 504 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 5627562856295630 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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