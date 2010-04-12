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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5627562856295630

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 825
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
60
4. от 50% до 75%
14%
117
5. более 75%
63%
519
Всього голосів : 825
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 21:34

  zzzzzz написав:Пошла вторая волна косяков с бюджетом.

После проблем с пенсиями из-за задержек с ЕСВ , пенсионный фонд взял кредит в казначействе на 4,5 млрд что-бы выплатить пенсии .

Я ожидал что остановят выплату ПДВ экспортерам, но ничего подобного.
Минфин заплатил все что положено 10,7 млрд за июль , из которых 7,4 млрд было выплачено в период 26-30 июля.

В результате этих маневров на 1 августа на счетах казначейства остаток падает до 2 млрд.грн , такого минимума не было с 2013 года :!: :!: :!:

И тут подоспело погашение 1 августа ОВГЗ на 1 млрд, его правда почти полностью заместили новым размещением но еще надо %% выплатить , а это еще чуть больше млрд.Но из-за нехватки денег на ЕКС Минфин экстренно на завтра объявил внеплановый аукцион по размещению ОВГЗ на завтра ( 3 и 6 месячные ОВГЗ )

Обратите внимание на остатки на ЕКР в октябре-декабре 2013 года ...конец правления Януковича....

Вообщем подводя итог мы видим провальную бюджетную политику , ну пусть и дальше Гройсман танцует с ценой на газ , а Порошенко с требованиями МВФ.

( Кто не понял поясняю, не выполнен план по внешним займам которые должны замещать погашение ранее привлеченных долгов , отсюда и возник кассовый разрыв )


Зображення


поиски кредиторов Украина ищет на Блумберг
https://www.segodnya.ua/economics/finance/ukraina-nachala-poiski-kreditorov-na-bloomberg-1156806.html
а также есть надежды, что украинские банки проявят интерес к ОВГЗ
https://www.segodnya.ua/economics/finance/nacbank-stimuliruet-pokupku-ovgz-ukrainskimi-bankami-1159258.html
в этом активно участвует НБУ (можно сказать активно помогает):
Национальный банк Украины (НБУ) пошел на упрощение требований к ликвидности банков – так, согласно постановлению № 87, которое вступает в силу 2 августа, некоторые облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) признаются высоколиквидным инструментом на фондовом рынке Украины.
Таким образом, необремененные ОВГЗ с конечным сроком погашения до шести месяцев теперь включены в перечень принимаемых в расчет норматива мгновенной ликвидности (Н4) высоколиквидных активов – то есть покупка ОВГЗ поможет банкам соблюдать указанный норматив ликвидности.
В НБУ отметили, что включение ОВГЗ в перечень высоколиквидных активов соответствует европейскому законодательству и рекомендациям Базельского комитета.

а врагов тоже возникли трудности с заимствованием, хотя % ставка в 2 раза меньше нашей(степень доверия к стране другая)
Министерство финансов России в среду не смогло выполнить план по размещению облигаций федерального займа.

Ведомство сегодня предложило инвесторам облигации федерального займа (ОФЗ-ПД 25083) с погашением в декабре 2021 на сумму в 20 млрд рублей. Однако покупатели хотели более высокой доходности, и при спросе в 38.4 млрд рублей продать ОФЗ на аукционе удалось лишь на сумму в 13.1 млрд. Доходность по цене отсечения составила 7.47%, а средневзвешенная доходность размещения — 7.46%.

Минфину сегодня еще предстоит разместить ОФЗ-ПД 26225 с погашением в мае 2034 на сумму в 15 млрд рублей. Аналитики Райффайзенбанка полагают, что эти 16-летние бумаги могут оказаться интересны для покупки при доходности выше 8%.

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 21:58

  tea написав:
  Libo написав:
  ЛАД написав:Я это не к тому, что "всё хорошо, прекрасная маркиза", а просто для объективной информации. И Маркарова упоминает и о проблемах, в частности о невыполнении плана заимствований на 56 млрд. грн.

Недовзаимствовали на 56 млрд. грн, а дефицит всего 10 млрд.

Ще раз вчитаємось в цю цифру.
В першому півріччі план по залученню коштів недовиконано на 56 млрд.грн. (приблизно 2 млрд.дол.)
Що це означає?Що в другому півріччі це треба надолужити.Яким чином в другому півріччі зібрати крім того,що вже заплановано ще й зайві 56 млрд?Вихід тільки один - оголошувати практично кожного тижня позачергові аукціони по ОВДП і паралельно піднімати як облікову,так і ставку запозичень.
Не здивуюсь,якщо в грудні облікова буде 2Х%.


Чай, ну ты и тугой!
Вдумайся, недовзаимствовали 56 млрд. (по плану), а дефицит (реальный) составил всего 10 млрд. Т.е. где-то по другим статьям получили больше запланированного ...
Ты собирался стрельнуть у жены на бутылку 56 грн. Она дала тебе под сраку. Ты вышел из дома, залез в карман, пересчитал деньги еще раз, прозрел и обрадовался - на бутылку то не хватает всего 10 грн.! А 10 грн. это не 56, можно шибануть у собутыльников и под магазином.
Что тут непонятного?
:roll: :roll: :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 22:30

По информации источника портала «Курс Денег», всего НБУ за сегодня продал около 50 млн. долларов. Однако это не смогло существенно повлиять на котировки.
---
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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