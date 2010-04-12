zzzzzz написав:Пошла вторая волна косяков с бюджетом.
После проблем с пенсиями из-за задержек с ЕСВ , пенсионный фонд взял кредит в казначействе на 4,5 млрд что-бы выплатить пенсии .
Я ожидал что остановят выплату ПДВ экспортерам, но ничего подобного. Минфин заплатил все что положено 10,7 млрд за июль , из которых 7,4 млрд было выплачено в период 26-30 июля.
В результате этих маневров на 1 августа на счетах казначейства остаток падает до 2 млрд.грн , такого минимума не было с 2013 года
И тут подоспело погашение 1 августа ОВГЗ на 1 млрд, его правда почти полностью заместили новым размещением но еще надо %% выплатить , а это еще чуть больше млрд.Но из-за нехватки денег на ЕКС Минфин экстренно на завтра объявил внеплановый аукцион по размещению ОВГЗ на завтра ( 3 и 6 месячные ОВГЗ )
Обратите внимание на остатки на ЕКР в октябре-декабре 2013 года ...конец правления Януковича....
Вообщем подводя итог мы видим провальную бюджетную политику , ну пусть и дальше Гройсман танцует с ценой на газ , а Порошенко с требованиями МВФ.
( Кто не понял поясняю, не выполнен план по внешним займам которые должны замещать погашение ранее привлеченных долгов , отсюда и возник кассовый разрыв )
поиски кредиторов Украина ищет на Блумберг https://www.segodnya.ua/economics/finance/ukraina-nachala-poiski-kreditorov-na-bloomberg-1156806.html а также есть надежды, что украинские банки проявят интерес к ОВГЗ https://www.segodnya.ua/economics/finance/nacbank-stimuliruet-pokupku-ovgz-ukrainskimi-bankami-1159258.html в этом активно участвует НБУ (можно сказать активно помогает): Национальный банк Украины (НБУ) пошел на упрощение требований к ликвидности банков – так, согласно постановлению № 87, которое вступает в силу 2 августа, некоторые облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) признаются высоколиквидным инструментом на фондовом рынке Украины. Таким образом, необремененные ОВГЗ с конечным сроком погашения до шести месяцев теперь включены в перечень принимаемых в расчет норматива мгновенной ликвидности (Н4) высоколиквидных активов – то есть покупка ОВГЗ поможет банкам соблюдать указанный норматив ликвидности. В НБУ отметили, что включение ОВГЗ в перечень высоколиквидных активов соответствует европейскому законодательству и рекомендациям Базельского комитета.
а врагов тоже возникли трудности с заимствованием, хотя % ставка в 2 раза меньше нашей(степень доверия к стране другая) Министерство финансов России в среду не смогло выполнить план по размещению облигаций федерального займа.
Ведомство сегодня предложило инвесторам облигации федерального займа (ОФЗ-ПД 25083) с погашением в декабре 2021 на сумму в 20 млрд рублей. Однако покупатели хотели более высокой доходности, и при спросе в 38.4 млрд рублей продать ОФЗ на аукционе удалось лишь на сумму в 13.1 млрд. Доходность по цене отсечения составила 7.47%, а средневзвешенная доходность размещения — 7.46%.
Минфину сегодня еще предстоит разместить ОФЗ-ПД 26225 с погашением в мае 2034 на сумму в 15 млрд рублей. Аналитики Райффайзенбанка полагают, что эти 16-летние бумаги могут оказаться интересны для покупки при доходности выше 8%.
ЛАД написав:Я это не к тому, что "всё хорошо, прекрасная маркиза", а просто для объективной информации. И Маркарова упоминает и о проблемах, в частности о невыполнении плана заимствований на 56 млрд. грн.
Недовзаимствовали на 56 млрд. грн, а дефицит всего 10 млрд.
Ще раз вчитаємось в цю цифру. В першому півріччі план по залученню коштів недовиконано на 56 млрд.грн. (приблизно 2 млрд.дол.) Що це означає?Що в другому півріччі це треба надолужити.Яким чином в другому півріччі зібрати крім того,що вже заплановано ще й зайві 56 млрд?Вихід тільки один - оголошувати практично кожного тижня позачергові аукціони по ОВДП і паралельно піднімати як облікову,так і ставку запозичень. Не здивуюсь,якщо в грудні облікова буде 2Х%.
Чай, ну ты и тугой! Вдумайся, недовзаимствовали 56 млрд. (по плану), а дефицит (реальный) составил всего 10 млрд. Т.е. где-то по другим статьям получили больше запланированного ... Ты собирался стрельнуть у жены на бутылку 56 грн. Она дала тебе под сраку. Ты вышел из дома, залез в карман, пересчитал деньги еще раз, прозрел и обрадовался - на бутылку то не хватает всего 10 грн.! А 10 грн. это не 56, можно шибануть у собутыльников и под магазином. Что тут непонятного?
Ukrainian написав:По информации источника портала «Курс Денег», всего НБУ за сегодня продал около 50 млн. долларов. Однако это не смогло существенно повлиять на котировки. ---
1. Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший во вторник относительно доллара на 11,15 коп., на торгах среды понизился на 9,54 коп., оказавшись на уровне 26,9621 UAH/USD.
Упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведения[, что наиболее серьезные игроки межбанка завершили свои операции до 14.30-15.00 Киева, дав сведения Институтской для расчета официального курса доллара. Расчет этой цифры поразительно напоминает судейство…фигурного катания, для солидности к которому привлекается коэффициент Стьюдента и т.п.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 01 августа с уровней предыдущего закрытия 26,92/26,97 UAH/USD «виртуально», без сделок.
К 10.02, выйдя в реальную сферу, доллар вырос до отметки 26,95/27,00, которую не покидал до 10.43, когда дело ограничилось символическим сужением спреда к 26,95/26,99 UAH/USD.
Эти локальные максимумы призвали на рынок регулятор, который действуя с платформы Matching, провел долларовую интервенцию объемом до $50,0 млн. Действие НБУ привели к коррекции цен «американца», упавших около 10.50 Киева на межбанке до 26,93/26,95, а к 11.10 СКВ «успокоилась» на цифре 26,93/26,94 UAH/USD.
Это успокоило регулятор, покинувший вскоре рынок. Этим воспользовались спекулянты, своими покупкам вновь поднявшие курс до 26,96/26,97 по состоянию на 11.54, а спустя полчаса доллар уже консолидировался на уровне 26,97/26,98 UAH/USD, который СКВ не покидала до 14.20. С этого часа подобно предыдущей сессии стартовал поэтапный рост курса «американца», подняв курс последнего до 26,985/27,000 UAH/USD по состоянию на 16.50 Киева.
До самого закрытия сессии доллар не покидал этот уровень. Хотя, строго говоря, в свете новых шагов по либерализации валютного рынка, торги и регистрация сделок могут продолжаться до глубокой ночи.
Но мы, пока на Институтской не опомнились, отказавшись от такой «либерализации», будем считать, что торги валютного межбанка 01 августа безналичным «американцем» завершились на цифре 26,985/27,000 UAH/USD.
Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9621 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 3,94% с 28,0672 UAH/USD до 26,9621 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 01 августа гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.27 Киева - 15,50/16,75 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 01 августа, сохранив бычий тренд, прибавил в цене по следующим причинам.
Во-первых, как и ранее, игру на повышение начали накануне спекулянты, безоборотно подняв курс СКВ после 14.20 во вторник и пролонгировав свой проект 01-го.
Во-вторых, рост курса доллара на межбанке катализировался спросом банков, пролонгировавшим спекуляции дешевой безналичной СКВ на более дорогом наличном рынке.
В-третьих, со слов непосредственных участников сессии, активными покупками СКВ отличались аграрии, получившие гривню за зерно нового урожая.
В-четвертых, спросу на межбанковский доллар не препятствовала нехватка гривни, о котором дали понять упавшие с уровня 48 311,0 млн. грн. к отметке 45 356,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 01 августа повысились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, сохранился активный переток дешевой СКВ с межбанка на наличный рынок.
Во-вторых, к среде, как известно, растет приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже.
В-третьих, долларовой интервенцией с платформы Matching НБУ немного поднял итоговые обороты торгов 01-го.
Дата: 01 августа 2018 г. 17.35
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,05/27,12 UAH/USD (с утра – 27,02/27,12 UAH/USD, к полудню - 27,00/27,09 UAH/USD) € – 31,50/31,75 UAH/EUR (с утра – 31,50/31,80 UAH/EUR, к полудню - 31,50/31,75 UAH/EUR) RUB – 0,425/0,432 UAH/RUB (с утра - 0,425/0,432 UAH/RUB, к полудню - 0,425/0,432 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях сбалансированной торговли в паре доллар-гривня средними партиями СКВ.
До полудня рынок наличных Днепра сохранил это настроение, причем наличие клиентского «приноса» дало возможность местным дилерам немного понизить действующие цены.
Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня понизились(27,00/27,09 UAH/USD, евро – 31,50/31,75 UAH/EUR, рубль 0,425/0,432 UAH/RUB). На моменте рынок среднеликвидный и равновесный. Судя по наличному рынку (его динамике), Днепр – не провинция. Не первый город в Украине, но и не второй.
После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня, реагируя на предфинишное «зеленое» ралли межбанка, немного выросли.
По итогам дня оптовый сегмент наличного рынка Днепра констатировал сохранение баланса спроса и предложения, что обеспечило приличную итоговую ликвидность. Обороты, заслужив от оптовиков «четверку с минусом», немного ухудшили показатели предыдущей сессии.
Дата: 01 августа 2018 г. 17.32 Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,93/26,98 UAH/USD (с утра 26,93-94/27,00-05 UAH/USD, к полудню 26,93/26,96 UAH/USD) € 31,45/31,50 UAH/EUR (с утра 31,45/31,55 UAH/EUR, к полудню 31,45/31,50 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 01 августа стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения. По сути, утром в среду на рынке столицы в паре доллар-гривня виртуальный баланс спроса и предложения.
До полудня столичные валютчики констатировали постепенное снижение действующих цен в паре доллар-гривня по обеим позициям и, стараясь подобным образом обеспечить равновесие спроса и предложения.
На 12.08 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором снижении действующих цен (26,93/26,96 UAH/USD, евро – 31,45/31,50 UAH/EUR) на фоне более высоких, чем накануне текущих оборотов и равновесия покупок и продаж. Столицу, в отличие от провинции, выручает долларовое изобилие.
После обеда, на киевском рынке цены доллара по сути не претерпели значительных изменений на фоне сохранившегося равновесия покупок и продаж. Последнее способствовало сохранению ликвидности на уровне предыдущей сессии – заслужив по итогам среды «тройку», обороты повторили показатели предыдущей сессии.
Дата: 01 августа я 2018 г. 17.25
рынок Запорожья, опт:
$ - 27,08/27,13 UAH/USD (с утра - 27,05/27,15 UAH/USD, к полудню – 27,07/27,15 UAH/USD) € – 31,50/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,50/31,80 UAH/EUR, к полудню - 31,50/31,70 UAH/EUR) RUB – 0,426/0,430 UAH/RUB (с утра - 0,426/0,432 UAH/RUB, к полудню 0,426/0,431 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях доминирования оптового спроса на доллар.
В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали появление продаж доллара, которое стало следствием незначительного роста более значимых бидов.
По состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о росте действующих цен в более значимых бидах пары доллар=гривня: 27,07/27,15 UAH/USD, евро – 31,50/31,70 UAH/EUR, рубль 0,426/0,421 UAH/RUB. Вовремя повышенные биды наличного доллара выровняли местный рынок в баланс спроса и предложение. Но пока текущая ликвидность оставляет желать лучшего.
После обеда на местном рынке снова активизировались покупатели, стараниями которых рынок «перекосило» в сторону спроса.
Как и накануне, этот перекос не лучшим образом отразился на итоговой ликвидности, заслужившей «тройку с минусом» и повторившей показатели предыдущей сессии.
Дата: 01 августа 2018 г. на 17.08
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,01/27,10 UAH/USD (с утра - 26,96/27,07 UAH/USD, к полудню - 26,97/27,08 UAH/USD) € – 31,51/31,67 UAH/EUR (с утра – 31,46/31,67 UAH/EUR, к полудню - 31,42/31,68 UAH/EUR) RUB 0,424/0,429 UAH/RUB (с утра - 0,425/0,430 UAH/RUB, к полудню - 0,426/0,430 UAH/RUB)
К 11.10 нацбанковская долларовая интервенция (предположительно, объемом до $50,0 млн.) c платформы Matching понизила цену СКВ на межбанке до 26,93/26,94 UAH/USD.
Дополуденное «зеленое» ралли, остановленное долларовой интервенцией НБУ, сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки суточной давности (15,00/16,50% годовых) ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
zzzzzz написав:Пошла вторая волна косяков с бюджетом.
Угу, навкруги лише зрадна зрада. До речі цю табличку я вже розміщував, потрібно читати не лише себе коханого, а і інших
В Украине за 7 месяцев поступления в госбюджет выросли на 63 млрд гривен В Украине с начала года в государственный бюджет поступило 415 млрд гривен В Украине в январе-июле 2018 года в государственный бюджет поступило 415 млрд гривен. Это на 62,9 млрд гривен, или на 18% больше соответствующего периода прошлого года, передает "Урядовий портал". Сообщается, что в общий фонд госбюджета за указанный период собрано 470,3 млрд гривен платежей. Это на 58 млрд гривен больше, чем за соответствующий период прошлого года. С начала года в общий фонд госбюджета обеспечено 291,1 млрд гривен налоговых платежей, что превышает соответствующий показатель прошлого года на 41,7 млрд гривен. Отметим, что поступления таможенных платежей за указанный период также превысили прошлогодний показатель на 16,3 млрд гривен и составили 179,2 млрд гривен. В июле в общий фонд госбюджета обеспечено 54,9 млрд гривен, что на 11,3 млрд гривен больше поступлений в июле 2017. Из них налоговых платежей - 25,8 млрд гривен, таможенных - 29,1 млрд гривен. Напомним, в мае сообщалось, что ГФС перечислила в государственный бюджет более 107,4 млрд гривен таможенных платежей.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
zzzzzz написав:Пошла вторая волна косяков с бюджетом.
Угу, навкруги лише зрадна зрада. До речі цю табличку я вже розміщував, потрібно читати не лише себе коханого, а і інших
В Украине за 7 месяцев поступления в госбюджет выросли на 63 млрд гривен В Украине с начала года в государственный бюджет поступило 415 млрд гривен В Украине в январе-июле 2018 года в государственный бюджет поступило 415 млрд гривен. Это на 62,9 млрд гривен, или на 18% больше соответствующего периода прошлого года, передает "Урядовий портал". Сообщается, что в общий фонд госбюджета за указанный период собрано 470,3 млрд гривен платежей. Это на 58 млрд гривен больше, чем за соответствующий период прошлого года. С начала года в общий фонд госбюджета обеспечено 291,1 млрд гривен налоговых платежей, что превышает соответствующий показатель прошлого года на 41,7 млрд гривен. Отметим, что поступления таможенных платежей за указанный период также превысили прошлогодний показатель на 16,3 млрд гривен и составили 179,2 млрд гривен. В июле в общий фонд госбюджета обеспечено 54,9 млрд гривен, что на 11,3 млрд гривен больше поступлений в июле 2017. Из них налоговых платежей - 25,8 млрд гривен, таможенных - 29,1 млрд гривен. Напомним, в мае сообщалось, что ГФС перечислила в государственный бюджет более 107,4 млрд гривен таможенных платежей.
скоро половину бюджета будут составлять таможенные платежи