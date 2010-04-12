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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5628562956305631

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 825
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
60
4. от 50% до 75%
14%
117
5. более 75%
63%
519
Всього голосів : 825
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 07:50

  Libo написав:
  tea написав:
  Libo написав:Недовзаимствовали на 56 млрд. грн, а дефицит всего 10 млрд.

Ще раз вчитаємось в цю цифру.
В першому півріччі план по залученню коштів недовиконано на 56 млрд.грн. (приблизно 2 млрд.дол.)
Що це означає?Що в другому півріччі це треба надолужити.Яким чином в другому півріччі зібрати крім того,що вже заплановано ще й зайві 56 млрд?Вихід тільки один - оголошувати практично кожного тижня позачергові аукціони по ОВДП і паралельно піднімати як облікову,так і ставку запозичень.
Не здивуюсь,якщо в грудні облікова буде 2Х%.


Чай, ну ты и тугой!
Вдумайся, недовзаимствовали 56 млрд. (по плану), а дефицит (реальный) составил всего 10 млрд. Т.е. где-то по другим статьям получили больше запланированного ...
Что тут непонятного?
:roll: :roll: :roll:

Лібо - та все зрозуміло.Акцент в іншому - уряд недозбирав,а значить йому або не довіряють і не позичають,або чекають вищих відсотків,а значить до кінця року прийдеться підвищувати облікову.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 07:54

  Investor_33 написав:
  Libo написав:Чай, ну ты и тугой!Вдумайся, недовзаимствовали 56 млрд. (по плану), а дефицит (реальный) составил всего 10 млрд. Т.е. где-то по другим статьям получили больше запланированного ...Ты собирался стрельнуть у жены на бутылку 56 грн. Она дала тебе под сраку. Ты вышел из дома, залез в карман, пересчитал деньги еще раз, прозрел и обрадовался - на бутылку то не хватает всего 10 грн.! А 10 грн. это не 56, можно шибануть у собутыльников и под магазином. Что тут непонятного?

Может хоть на таком примере поймут) плюсую..!


Манипулятивное утверждение. Дефицит может быть такой низкий из-за задержек финансирования отдельных статей расхода бюджета не критически важных.
Может вам напомнить как под конец года все гос конторы начинают бешено проводить тендеры ? Отсюда сразу вытекает вопрос почему они их не проводили в течении года ?
И как следствие всех этих предновогодних тендеров курс взлетает перед новым годом.

Вся проблема в том что расходы бюджета не идут равномерно в соотношении 1/12 а все откладывают на конец года . Минфин все 11 месяцев гордо рапортует о профиците бюджета, а потом в декабре начинается шабаш коррупционеров .
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 08:18

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Вся проблема в том что расходы бюджета не идут равномерно в соотношении 1/12 а все откладывают на конец года . Минфин все 11 месяцев гордо рапортует о профиците бюджета, а потом в декабре начинается шабаш коррупционеров .

Есть плановые показатели, доходы и расходы и по этим критериям есть чёткие цифры. В доходы были включены займы по них недобор. Всё можно без калькулятора посчитать..
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 08:18

Нацбанк скрыл темпы девальвации гривны :mrgreen:
забанить писателей...
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 08:26

Пару тижнів тому я писав,що так як у держави є проблеми з запозиченнями,а у населення на руках декілька десятків мільярдів,та ще й заробітчани їх примножують,то непогано було б державі випустити облігації номіналом,наприклад,1000 доларів під ставку 6% річних та 25000 грн під ставку 18% річних і продавати через будь-який державний банк.
І ось сьогодні читаємо новину...
https://news.finance.ua/ru/news/-/43151 ... iya-k-ovgz
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 08:40


Заголовок - какой-то бред уровня загон-портала) По-моему, и так понятно, что причина скрытия страницы - ее неактуальность. Из-за перехода на новый подход к регистрации сделок информация, собранная по старому способу, уже не была бы актуальной. А интеграции с новыми системами, чтобы обеспечить отображение актуальной информации в автоматическом режиме, пока нет.

По текущей ситуации, радует, что банки активно включились в загончик и тоже на нем неплохо заработали. Это улучшит общую статистику по прибыльности банков и укрепит их позиции :) Также радует ужимающаяся гривневая ликвидность, как на МБ, так и на ЧР) Как ты мячик не подбрось - против силы притяжения не пойдешь, и мячик рано или поздно все равно упадет :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 08:42

  tea написав:Пару тижнів тому я писав,що так як у держави є проблеми з запозиченнями,а у населення на руках декілька десятків мільярдів,та ще й заробітчани їх примножують,то непогано було б державі випустити облігації номіналом,наприклад,1000 доларів під ставку 6% річних та 25000 грн під ставку 18% річних і продавати через будь-який державний банк.
І ось сьогодні читаємо новину...
https://news.finance.ua/ru/news/-/43151 ... iya-k-ovgz

А вот это уже интересно. Хотелось бы увидеть такое в Приват24. А то были мысли по поводу ОВГЗ, но не хотелось заморачиватся с брокерами, да и сразу вкидывать большую сумму тоже не ОК.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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