Libo написав:Недовзаимствовали на 56 млрд. грн, а дефицит всего 10 млрд.
Ще раз вчитаємось в цю цифру. В першому півріччі план по залученню коштів недовиконано на 56 млрд.грн. (приблизно 2 млрд.дол.) Що це означає?Що в другому півріччі це треба надолужити.Яким чином в другому півріччі зібрати крім того,що вже заплановано ще й зайві 56 млрд?Вихід тільки один - оголошувати практично кожного тижня позачергові аукціони по ОВДП і паралельно піднімати як облікову,так і ставку запозичень. Не здивуюсь,якщо в грудні облікова буде 2Х%.
Чай, ну ты и тугой! Вдумайся, недовзаимствовали 56 млрд. (по плану), а дефицит (реальный) составил всего 10 млрд. Т.е. где-то по другим статьям получили больше запланированного ... Что тут непонятного?
Лібо - та все зрозуміло.Акцент в іншому - уряд недозбирав,а значить йому або не довіряють і не позичають,або чекають вищих відсотків,а значить до кінця року прийдеться підвищувати облікову.
Libo написав:Чай, ну ты и тугой!Вдумайся, недовзаимствовали 56 млрд. (по плану), а дефицит (реальный) составил всего 10 млрд. Т.е. где-то по другим статьям получили больше запланированного ...Ты собирался стрельнуть у жены на бутылку 56 грн. Она дала тебе под сраку. Ты вышел из дома, залез в карман, пересчитал деньги еще раз, прозрел и обрадовался - на бутылку то не хватает всего 10 грн.! А 10 грн. это не 56, можно шибануть у собутыльников и под магазином. Что тут непонятного?
Может хоть на таком примере поймут) плюсую..!
Манипулятивное утверждение. Дефицит может быть такой низкий из-за задержек финансирования отдельных статей расхода бюджета не критически важных. Может вам напомнить как под конец года все гос конторы начинают бешено проводить тендеры ? Отсюда сразу вытекает вопрос почему они их не проводили в течении года ? И как следствие всех этих предновогодних тендеров курс взлетает перед новым годом.
Вся проблема в том что расходы бюджета не идут равномерно в соотношении 1/12 а все откладывают на конец года . Минфин все 11 месяцев гордо рапортует о профиците бюджета, а потом в декабре начинается шабаш коррупционеров .
zzzzzz написав:Вся проблема в том что расходы бюджета не идут равномерно в соотношении 1/12 а все откладывают на конец года . Минфин все 11 месяцев гордо рапортует о профиците бюджета, а потом в декабре начинается шабаш коррупционеров .
Есть плановые показатели, доходы и расходы и по этим критериям есть чёткие цифры. В доходы были включены займы по них недобор. Всё можно без калькулятора посчитать..
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Пару тижнів тому я писав,що так як у держави є проблеми з запозиченнями,а у населення на руках декілька десятків мільярдів,та ще й заробітчани їх примножують,то непогано було б державі випустити облігації номіналом,наприклад,1000 доларів під ставку 6% річних та 25000 грн під ставку 18% річних і продавати через будь-який державний банк. І ось сьогодні читаємо новину... https://news.finance.ua/ru/news/-/43151 ... iya-k-ovgz
Заголовок - какой-то бред уровня загон-портала) По-моему, и так понятно, что причина скрытия страницы - ее неактуальность. Из-за перехода на новый подход к регистрации сделок информация, собранная по старому способу, уже не была бы актуальной. А интеграции с новыми системами, чтобы обеспечить отображение актуальной информации в автоматическом режиме, пока нет.
По текущей ситуации, радует, что банки активно включились в загончик и тоже на нем неплохо заработали. Это улучшит общую статистику по прибыльности банков и укрепит их позиции Также радует ужимающаяся гривневая ликвидность, как на МБ, так и на ЧР) Как ты мячик не подбрось - против силы притяжения не пойдешь, и мячик рано или поздно все равно упадет
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.