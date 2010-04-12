tea написав:Пару тижнів тому я писав,що так як у держави є проблеми з запозиченнями,а у населення на руках декілька десятків мільярдів,та ще й заробітчани їх примножують,то непогано було б державі випустити облігації номіналом,наприклад,1000 доларів під ставку 6% річних та 25000 грн під ставку 18% річних і продавати через будь-який державний банк. І ось сьогодні читаємо новину... https://news.finance.ua/ru/news/-/43151 ... iya-k-ovgz
Минимальная сумма сделки 1 млн. грн. Так 90% желающих купить не смогут пройти финмониторинг. Одной рукой предлагаем, другой рукой блокируем.
Ви ж вчитайтесь - будуть пропонувати ОВДП вроздріб.
tea написав:Пару тижнів тому я писав,що так як у держави є проблеми з запозиченнями,а у населення на руках декілька десятків мільярдів,та ще й заробітчани їх примножують,то непогано було б державі випустити облігації номіналом,наприклад,1000 доларів під ставку 6% річних та 25000 грн під ставку 18% річних і продавати через будь-який державний банк. І ось сьогодні читаємо новину... https://news.finance.ua/ru/news/-/43151 ... iya-k-ovgz
Можно еще и розыгрыш призов по сериям "аблигаций" проводить. Помним, проходили уже...
Mozart написав: И в качестве антиоффтопа: аукцион на 100 млн. С самого утра. Продажа, естественно.
Все заради нерезидентів.
Все за ради тих хто зараз по обмінниках бігає... сказали ж всім йде переток на нал, от і йде роздача жаждущім...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."