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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 56315632563356345635>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 826
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
61
4. от 50% до 75%
14%
117
5. более 75%
63%
519
Всього голосів : 826
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:14

  Дядюшка Скрудж написав:
  tea написав:Пару тижнів тому я писав,що так як у держави є проблеми з запозиченнями,а у населення на руках декілька десятків мільярдів,та ще й заробітчани їх примножують,то непогано було б державі випустити облігації номіналом,наприклад,1000 доларів під ставку 6% річних та 25000 грн під ставку 18% річних і продавати через будь-який державний банк.
І ось сьогодні читаємо новину...
https://news.finance.ua/ru/news/-/43151 ... iya-k-ovgz

Минимальная сумма сделки 1 млн. грн. Так 90% желающих купить не смогут пройти финмониторинг. Одной рукой предлагаем, другой рукой блокируем.

Ви ж вчитайтесь - будуть пропонувати ОВДП вроздріб.
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:16

  Mozart написав:
И в качестве антиоффтопа: аукцион на 100 млн. С самого утра. Продажа, естественно.

Все заради нерезидентів. :roll:
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:22

  Mozart написав: ...

И в качестве антиоффтопа: аукцион на 100 млн. С самого утра. Продажа, естественно.

Харьковские по такому поводу взяли и подпрыгнули: $ 27.06/27.14
#freesentsov
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
slot
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:23

  slot написав:
  Mozart написав: ...

И в качестве антиоффтопа: аукцион на 100 млн. С самого утра. Продажа, естественно.

Харьковские по такому поводу взяли и подпрыгнули: $ 27.06/27.14

міжбанк 27.03/27.07. :shock: :shock: :shock:
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:25

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Пару тижнів тому я писав,що так як у держави є проблеми з запозиченнями,а у населення на руках декілька десятків мільярдів,та ще й заробітчани їх примножують,то непогано було б державі випустити облігації номіналом,наприклад,1000 доларів під ставку 6% річних та 25000 грн під ставку 18% річних і продавати через будь-який державний банк.
І ось сьогодні читаємо новину...
https://news.finance.ua/ru/news/-/43151 ... iya-k-ovgz

Можно еще и розыгрыш призов по сериям "аблигаций" проводить. Помним, проходили уже... :D
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:26

  tea написав:
  slot написав:
  Mozart написав: ...

И в качестве антиоффтопа: аукцион на 100 млн. С самого утра. Продажа, естественно.

Харьковские по такому поводу взяли и подпрыгнули: $ 27.06/27.14

міжбанк 27.03/27.07. :shock: :shock: :shock:

Все таки пробили, не дожидаясь выхода нерезов. Видать все не так уж и хорошо.
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:26

  tea написав:
  Mozart написав:
И в качестве антиоффтопа: аукцион на 100 млн. С самого утра. Продажа, естественно.

Все заради нерезидентів. :roll:

Все за ради тих хто зараз по обмінниках бігає... сказали ж всім йде переток на нал, от і йде роздача жаждущім...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:26

  slot написав:Харьковские по такому поводу взяли и подпрыгнули: $ 27.06/27.14

Бумаги на рынке очень много, поэтому просесть будет сложно...
Ну и потом: умные люди сейчас постараются побольше продать, а покупать сильно не будут :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:28

  сірий написав:
  tea написав:
  Mozart написав: ...

И в качестве антиоффтопа: аукцион на 100 млн. С самого утра. Продажа, естественно.


міжбанк 27.03/27.07. :shock: :shock: :shock:

Все таки пробили, не дожидаясь выхода нерезов. Видать все не так уж и хорошо.

Можливо,аукціонними сотнею мільйонів доларів загонять курс нижче 27.00?
Побачимо.
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:28

Аттракцион

Дата 02.08.2018
Тип (купівля / продаж) продаж
Обсяг до 100 млн. дол. США
Тип заявки (конкуретні / неконкурентні) конкурентні
Час подання банками заявок на участь до 12:30

Давно не давали на подачу заявок более двух часов.
Не скучно. Опять картинка не привычная.
Сибарит
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