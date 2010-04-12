Додано: Чет 02 сер, 2018 09:43

Федеральная резервная система США не решилась на новое повышение своей базовой ставки. После заседания 1 августа ФРС сообщила на своем сайте о сохранении ее в прежних рамках — 1,75-2% годовых. Большинство аргументов регулятора сводилось к сдерживанию инфляции, которая стабильна при действующих ставках. Американцы не хотят растерять этот успех.



«На 12-месячной основе как общая инфляция, так и инфляция для продуктов, отличных от продуктов питания и энергии, остаются около 2%. Показатели долгосрочных инфляционных ожиданий незначительно изменились», — подчеркивается в сообщении ФРС.



В нем также отмечается стабилизация рынка труда: рост новых рабочих мест и невысокий уровень безработицы. А также пропорциональное увеличение расходов домохозяйств.

Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.