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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5632563356345635>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 826
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
61
4. от 50% до 75%
14%
117
5. более 75%
63%
519
Всього голосів : 826
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:29

  Investor_33 написав:
  tea написав:Все заради нерезидентів. :roll:

Все за ради тих хто зараз по обмінниках бігає... сказали ж всім йде переток на нал, от і йде роздача жаждущім...

В тому числі і це.
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:29

Юхууу НБУ включил тяжелую артилерию ))
аукцион на 100 млн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:30

  zzzzzz написав:Юхууу НБУ включил тяжелую артилерию ))
аукцион на 100 млн

Та невже? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:32

Привет из Днепра-2

По состоянию на 10.30 Киева котировки безналичного доллара, поднявшиеся с утра до цифры 27,04/27,07 UAH/USD, не покинули эту отметку.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:33

Re: Валютный рынок в контексте

  Mozart написав:Зачем Вы так, Александр Алексеевич? :) Одно дело делаем! Каждый на своем месте...
"Курс " уже давно в рекламе не нуждается.

Перепрошую, що втручаюся, але і Ви, особисто, не надто коректно відгукувалися про цей ресурс під"юджучи перебіжчиків проти цього порталу. Більше того, Ваши модератори, які блискавично реагують на нібито "хамство" патріотично налаштованих форумчан, зовсім не реагують на образи того ж ДС різного роду пербіжчиками, ну наприклад Орестом - остання була буквально сьогодні (там все тонко і в контексті - не кожний зрозуміє :D ). Я за мир і за чесну конкуренцію, але не потрібно лукавити. :wink:
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:43

Позитивна новина для України з США

Федеральная резервная система США не решилась на новое повышение своей базовой ставки. После заседания 1 августа ФРС сообщила на своем сайте о сохранении ее в прежних рамках — 1,75-2% годовых. Большинство аргументов регулятора сводилось к сдерживанию инфляции, которая стабильна при действующих ставках. Американцы не хотят растерять этот успех.

«На 12-месячной основе как общая инфляция, так и инфляция для продуктов, отличных от продуктов питания и энергии, остаются около 2%. Показатели долгосрочных инфляционных ожиданий незначительно изменились», — подчеркивается в сообщении ФРС.

В нем также отмечается стабилизация рынка труда: рост новых рабочих мест и невысокий уровень безработицы. А также пропорциональное увеличение расходов домохозяйств.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:48

  tea написав:Ви ж вчитайтесь - будуть пропонувати ОВДП вроздріб.


В 90-е годы любой гражданин мог свободно купить и продать ОВГЗ через банк. Минимальное кол-во 1 шт.
Хорошо государству и пиплу.
Ну есть и минусы.
Когда начинаются сильные курсовые колебания, неискушенный пипл начинает целыми стадами шарахаться и колбасить рынок. В этом плане грамотный институциональный инвестор намного предсказуемее и правильно понимает импульсы.
В случае дефолта с институциональным инвестором можно договориться.
А вы, дикари, сразу с пустыми кастрюлями перекрывать дороги, штурмовать раду и бузить на Майдан.
И самое главное.
Если вам ОВГЗ вроздриб, то кто тогда понесет деньги на депо в банки, кого банкиры жухать будут? :roll: Банкиры категорически против. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:50

  Игорь написав:
  Yuri_61 написав:Откат со среды

  Dobrofey написав:уже в понедельник вниз пойдем

  knoppixx написав:Откат будет с 9 августа

Вау-вау, не все сразу :)

Виу, трыть-трыть "Yuri_61 и Dobrofey, принять вправо и остановиться", выбываете из гонки :)
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:52

Привет из Днепра-3

Около 10.35 котировки безналичного «американца» ушли вниз к 27,00/27,02 UAH/USD
стараниями регулятора, который, по предварительным данным, нынче не поскупился, анонсировав аукцион объемом $100,0 млн.



Дата: 02 августа 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.37

Мелкий опт «неформал»

$ 27,00-05/27,15-20 UAH/USD
EUR 31,45-50/31,60-75 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 02 августа стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения.

Дата: 02 августа 2018 г. на 10.42
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,15/27,25 UAH/USD
€ 31,55/31,75 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,431 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания розничного клиентского «приноса», текущая ликвидность «на уровне плинтуса».

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 02 августа показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,10-15/27,23-25 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос повысился на 8,0-13,0 коп., предложение прибавило 11,0-13,0 коп.); евро – 31,50/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 августа спрос и предложение не изменились); рубль - 0,425/0,432 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 02 августа в розничном сегменте наблюдалась тишина, реальные сделки отсутствовали.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,10-15/27,23-25 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос повысился на 8,0-13,0 коп., предложение прибавило 11,0-13,0 коп.); евро – 31,50/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 августа спрос и предложение не изменились); рубль - 0,425/0,432 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 02 августа в оптовом сегменте рынка Днепра реальные оптовые сделки отсутствовали.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:57

Интересно кто-то сейчас побежит сливать баксы по 27,02 что-бы откупиться через 2-3 дня ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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