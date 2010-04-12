В тому числі і це.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 сер, 2018 09:29
Додано: Чет 02 сер, 2018 09:29
Юхууу НБУ включил тяжелую артилерию ))
аукцион на 100 млн
Живите своим умом!
Додано: Чет 02 сер, 2018 09:30
Додано: Чет 02 сер, 2018 09:32
Привет из Днепра-2
По состоянию на 10.30 Киева котировки безналичного доллара, поднявшиеся с утра до цифры 27,04/27,07 UAH/USD, не покинули эту отметку.
US
Додано: Чет 02 сер, 2018 09:33
Re: Валютный рынок в контексте
Перепрошую, що втручаюся, але і Ви, особисто, не надто коректно відгукувалися про цей ресурс під"юджучи перебіжчиків проти цього порталу. Більше того, Ваши модератори, які блискавично реагують на нібито "хамство" патріотично налаштованих форумчан, зовсім не реагують на образи того ж ДС різного роду пербіжчиками, ну наприклад Орестом - остання була буквально сьогодні (там все тонко і в контексті - не кожний зрозуміє ). Я за мир і за чесну конкуренцію, але не потрібно лукавити.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Чет 02 сер, 2018 09:43
Позитивна новина для України з США
Федеральная резервная система США не решилась на новое повышение своей базовой ставки. После заседания 1 августа ФРС сообщила на своем сайте о сохранении ее в прежних рамках — 1,75-2% годовых. Большинство аргументов регулятора сводилось к сдерживанию инфляции, которая стабильна при действующих ставках. Американцы не хотят растерять этот успех.
«На 12-месячной основе как общая инфляция, так и инфляция для продуктов, отличных от продуктов питания и энергии, остаются около 2%. Показатели долгосрочных инфляционных ожиданий незначительно изменились», — подчеркивается в сообщении ФРС.
В нем также отмечается стабилизация рынка труда: рост новых рабочих мест и невысокий уровень безработицы. А также пропорциональное увеличение расходов домохозяйств.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Чет 02 сер, 2018 09:48
В 90-е годы любой гражданин мог свободно купить и продать ОВГЗ через банк. Минимальное кол-во 1 шт.
Хорошо государству и пиплу.
Ну есть и минусы.
Когда начинаются сильные курсовые колебания, неискушенный пипл начинает целыми стадами шарахаться и колбасить рынок. В этом плане грамотный институциональный инвестор намного предсказуемее и правильно понимает импульсы.
В случае дефолта с институциональным инвестором можно договориться.
А вы, дикари, сразу с пустыми кастрюлями перекрывать дороги, штурмовать раду и бузить на Майдан.
И самое главное.
Если вам ОВГЗ вроздриб, то кто тогда понесет деньги на депо в банки, кого банкиры жухать будут? Банкиры категорически против.
Додано: Чет 02 сер, 2018 09:50
Додано: Чет 02 сер, 2018 09:52
Привет из Днепра-3
Около 10.35 котировки безналичного «американца» ушли вниз к 27,00/27,02 UAH/USD
стараниями регулятора, который, по предварительным данным, нынче не поскупился, анонсировав аукцион объемом $100,0 млн.
Дата: 02 августа 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.37
Мелкий опт «неформал»
$ 27,00-05/27,15-20 UAH/USD
EUR 31,45-50/31,60-75 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 02 августа стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения.
Дата: 02 августа 2018 г. на 10.42
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,15/27,25 UAH/USD
€ 31,55/31,75 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,431 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания розничного клиентского «приноса», текущая ликвидность «на уровне плинтуса».
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 02 августа показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,10-15/27,23-25 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос повысился на 8,0-13,0 коп., предложение прибавило 11,0-13,0 коп.); евро – 31,50/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 августа спрос и предложение не изменились); рубль - 0,425/0,432 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 02 августа в розничном сегменте наблюдалась тишина, реальные сделки отсутствовали.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,10-15/27,23-25 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос повысился на 8,0-13,0 коп., предложение прибавило 11,0-13,0 коп.); евро – 31,50/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 августа спрос и предложение не изменились); рубль - 0,425/0,432 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 02 августа в оптовом сегменте рынка Днепра реальные оптовые сделки отсутствовали.
US
Додано: Чет 02 сер, 2018 09:57
Интересно кто-то сейчас побежит сливать баксы по 27,02 что-бы откупиться через 2-3 дня ?
Живите своим умом!
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