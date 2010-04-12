По 26,50
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 сер, 2018 10:06
Додано: Чет 02 сер, 2018 10:08
Привет из Днепра-4
К 11.05 благодаря нацбанковскому анонсу об аукционе, заявки на который надо успеть подать до 12.30 Киева, котировки безналичного доллара на межбанке упали до 26,98/27,01 UAH/USD.
US
Додано: Чет 02 сер, 2018 10:09
Ну тут уж не известно ....все равно до зимы курс на север , так что насколько будет просадка не известно
Живите своим умом!
|