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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5632563356345635

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 826
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
61
4. от 50% до 75%
14%
117
5. более 75%
63%
519
Всього голосів : 826
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:06

  zzzzzz написав:Интересно кто-то сейчас побежит сливать баксы по 27,02 что-бы откупиться через 2-3 дня ?

По 26,50 :roll:
twin
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:08

Привет из Днепра-4

К 11.05 благодаря нацбанковскому анонсу об аукционе, заявки на который надо успеть подать до 12.30 Киева, котировки безналичного доллара на межбанке упали до 26,98/27,01 UAH/USD.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:09

  twin написав:
  zzzzzz написав:Интересно кто-то сейчас побежит сливать баксы по 27,02 что-бы откупиться через 2-3 дня ?

По 26,50 :roll:


Ну тут уж не известно ....все равно до зимы курс на север , так что насколько будет просадка не известно
Живите своим умом!
zzzzzz
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