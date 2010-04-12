Кто пояснит тему с ОВГЗ? Мы же привыкли к полгода в гривне, полгода в баксе, вовремя ролики нацепить и поаленить. Так можно и 20-24% годовых безналоговых поднять.
А тут ОВГЗ все на год, но якобы продать можно в любое время. Только кто их купит например в сентябре, перед входом в зимнюю турбулентность, и какой будет дисконт? Я думаю что если выпрыгивать "по схеме", то никаких 17-18% не получится.
tea написав:Пару тижнів тому я писав,що так як у держави є проблеми з запозиченнями,а у населення на руках декілька десятків мільярдів,та ще й заробітчани їх примножують,то непогано було б державі випустити облігації номіналом,наприклад,1000 доларів під ставку 6% річних та 25000 грн під ставку 18% річних і продавати через будь-який державний банк. І ось сьогодні читаємо новину... https://news..ua/ru/news/-/431516/minfi ... iya-k-ovgz
А що це вже нема попиту на папірці, тепер вирішили простому люду впарити..
Уряду готові позичати,але в гривні під 18+%,а у валюті - під 6+%. То краще ж позичити у населення під нижчі відсотки. А на зовнішніх ринках вже ніхто Україні не позичить менше,ніж під 9% у валюті.
Представляю толпы обманутых вкладчиков под минфином "отдайте наши доллары", будет, как с советскими облигациями, отдадут потом, когда нибудь, приходите завтра
Я к августейшим депозитчикам ничего личного не имею, но я бы их наказал как класс. И на месте бы НБУ сейчас валютный аукцион не проводил и отпустил на месяц-другой гривну в свободное плавание. Но Яшка добрая душа, пожалел вас. И очень напрасно. Вы с этим августом расслаблаетесь и теряете животные хищнические инстинкты. Свободный рынок это не зоопарк, где животных кормят падалишным мясом от НБУ, а дикие прерии, где хищник настигает и рвет здоровую и вкусную жертву. А потом сутки спит, с набитым живым мясом пузом, с довольной, заевшейся в крови мордой.
tea написав:Уряду готові позичати,але в гривні під 18+%,а у валюті - під 6+%. То краще ж позичити у населення під нижчі відсотки. А на зовнішніх ринках вже ніхто Україні не позичить менше,ніж під 9% у валюті.
Представляю толпы обманутых вкладчиков под минфином "отдайте наши доллары", будет, как с советскими облигациями, отдадут потом, когда нибудь, приходите завтра
Не хотілось би,щоб держава обманула вкладників в ОВДП.