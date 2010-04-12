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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 56345635563656375638>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 826
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
61
4. от 50% до 75%
14%
117
5. более 75%
63%
519
Всього голосів : 826
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:40

Кто пояснит тему с ОВГЗ? Мы же привыкли к полгода в гривне, полгода в баксе, вовремя ролики нацепить и поаленить. Так можно и 20-24% годовых безналоговых поднять.

А тут ОВГЗ все на год, но якобы продать можно в любое время. Только кто их купит например в сентябре, перед входом в зимнюю турбулентность, и какой будет дисконт? Я думаю что если выпрыгивать "по схеме", то никаких 17-18% не получится.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:45

  Игорь написав:
  Игорь написав:
  Yuri_61 написав:Откат со среды

  Dobrofey написав:уже в понедельник вниз пойдем

  knoppixx написав:Откат будет с 9 августа

Вау-вау, не все сразу :)

Виу, трыть-трыть "Yuri_61 и Dobrofey, принять вправо и остановиться", выбываете из гонки :)

"Что-то пошло не так..." (с)
Признаю, сам не ожидал такого резвого роста курса. Но пока это тревога, а не паника. НБУ активен, и это радует, значит всё-таки ждут притока валюты в августе.
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:48

  tea написав:
  twin написав:
  tea написав:Пару тижнів тому я писав,що так як у держави є проблеми з запозиченнями,а у населення на руках декілька десятків мільярдів,та ще й заробітчани їх примножують,то непогано було б державі випустити облігації номіналом,наприклад,1000 доларів під ставку 6% річних та 25000 грн під ставку 18% річних і продавати через будь-який державний банк.
І ось сьогодні читаємо новину...
https://news..ua/ru/news/-/431516/minfi ... iya-k-ovgz

А що це вже нема попиту на папірці, тепер вирішили простому люду впарити.. :lol:

Уряду готові позичати,але в гривні під 18+%,а у валюті - під 6+%.
То краще ж позичити у населення під нижчі відсотки.
А на зовнішніх ринках вже ніхто Україні не позичить менше,ніж під 9% у валюті.

Представляю толпы обманутых вкладчиков под минфином "отдайте наши доллары", будет, как с советскими облигациями, отдадут потом, когда нибудь, приходите завтра :mrgreen:
innamax2008
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:49

Нацбанк готовится к девальвации
https://ubr.ua/finances/macroeconomics- ... ii-3873924
Пик глубокой девальвации будет в феврале???
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:58

Я к августейшим депозитчикам ничего личного не имею, но я бы их наказал как класс. И на месте бы НБУ сейчас валютный аукцион не проводил и отпустил на месяц-другой гривну в свободное плавание. Но Яшка добрая душа, пожалел вас.
И очень напрасно. Вы с этим августом расслаблаетесь и теряете животные хищнические инстинкты. Свободный рынок это не зоопарк, где животных кормят падалишным мясом от НБУ, а дикие прерии, где хищник настигает и рвет здоровую и вкусную жертву. А потом сутки спит, с набитым живым мясом пузом, с довольной, заевшейся в крови мордой. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:06

  Libo написав:
  tea написав:Ви ж вчитайтесь - будуть пропонувати ОВДП вроздріб.

Если вам ОВГЗ вроздриб, то кто тогда понесет деньги на депо в банки

Не забувайте,що випуски ОВДП будуть обмежені,а банки залучають депозити в необмеженій кількості.Тому ОВДП вистачить не всім.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:09

  Moneta написав: Я думаю что если выпрыгивать "по схеме", то никаких 17-18% не получится.

А що Вам заважатиме діяти як і нерезиденти - в січні купувати піврічні гривневі ОВДП,в липні продати і купити піврічні доларові ОВДП.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:12

  Investor_33 написав:
  tea написав:
  Mozart написав:
И в качестве антиоффтопа: аукцион на 100 млн. С самого утра. Продажа, естественно.

Все заради нерезидентів. :roll:

Все за ради тих хто зараз по обмінниках бігає... сказали ж всім йде переток на нал, от і йде роздача жаждущім...


Вот кто из крупных игроков сейчас пылесосит бакс на межбанке и по обменкам и ЧР?
Сказки про выход из ОВДП нерезов не впечатляют.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:15

  Сибарит написав:Дата 02.08.2018
Тип (купівля / продаж) продаж
Обсяг до 100 млн. дол. США
Тип заявки (конкуретні / неконкурентні) конкурентні
Час подання банками заявок на участь до 12:30

Давно не давали на подачу заявок более двух часов.
Не скучно. Опять картинка не привычная.

Так и аукционов давненько не было. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:18

  innamax2008 написав:
  tea написав:Уряду готові позичати,але в гривні під 18+%,а у валюті - під 6+%.
То краще ж позичити у населення під нижчі відсотки.
А на зовнішніх ринках вже ніхто Україні не позичить менше,ніж під 9% у валюті.

Представляю толпы обманутых вкладчиков под минфином "отдайте наши доллары", будет, как с советскими облигациями, отдадут потом, когда нибудь, приходите завтра :mrgreen:

Не хотілось би,щоб держава обманула вкладників в ОВДП.
tea
 
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